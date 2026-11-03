Lettere

Morti di serie A e morti di serie B

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Mia madre di 88 anni non ha purtroppo la capacità di scegliere cosa vedere in televisione, accende la tv e vede quello che trasmettono.

Oggi sta guardando la messa solenne celebrata dal Papa alla presenza del Presidente della Repubblica e di tutto il carrozzone di palafrenieri che omaggiano i quattro militari italiani morti in Bosnia mettendo in scena tutta la retorica degli eroi caduti per la Patria.

Ma possibile che mi devo incazzare solo io? Che cosa ci facevano i militari italiani in Bosnia? Ammesso e non concesso che sia per una giusta causa, non sono morti sul lavoro come tutti gli altri 1400 circa poveri cristi che ci lasciano le penne mentre stanno lavorando in un cantiere o in un’acciaieria? Premettendo che la morte di ogni persona sul lavoro è un fatto gravissimo, perché i quattro militari vengono celebrati da tutte le più alte istituzioni dello Stato e dal Papa, mentre qualsiasi altro povero cristo morto sul posto di lavoro non se lo fila nemmeno la banca romana?

I funerali solenni dei quattro militari italiani morti nell'incidente dell'elicottero in Bosnia. L'omelia: "Seminatori di germogli di pace" - Notizie - Ansa.it

Fonte foto: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/11/03/i-funerali-solenni-dei-quattro-militari-italiani-morti-nellincidente-dellelicottero-in-bosnia_925b4889-4149-4b99-8c99-c39e52474bfa.html (da Google)

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