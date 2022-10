Prosegue senza sosta il delirio autoreferenziale delle donne del PD

Come noto, la capogruppo del PD, Debora Serracchiani, una delle esponenti più mediocri del già di per sé mediocre gruppo dirigente (femminile e maschile) di quel partito, ha detto che la Meloni “vorrebbe le donne un passo indietro agli uomini”.

Una dichiarazione tanto stupida quanto grottesca, e infatti la neopremier ha avuto buon gioco (diciamo pure ottimo) nel risponderle testualmente:”Mi guardi bene, le sembra che io stia un passo indietro agli uomini?”.

Il delirio ideologico e autoreferenziale di questa “sinistra” e in particolare delle esponenti donne di questa “sinistra”, sia liberal che radical, non conosce limiti e decenza. Ma soprattutto non conosce un’altra cosa molto più importante, e cioè l’intelligenza. Sono letteralmente stupide e stupidi, a un livello imbarazzante.

La Meloni poteva e doveva essere attaccata per il suo asservimento alla NATO e agli USA, per la sua (anche se non dichiarata, ovviamente) subalternità all’UE e ai potentati economici che la controllano e per le politiche antipopolari e neoliberiste che si appresta a varare e a praticare. E invece nulla di tutto ciò. Il problema è che sono le stesse politiche portate avanti dal PD, per questo è necessario spostare l’attenzione su queste facezie.

L’accusa della Serracchiani è tanto più ridicola proprio in ragione del pulpito che l’ha mossa. Giorgia Meloni è un avversario senza se e senza ma, per quanto mi riguarda, anzi un vero e proprio nemico di classe (né più e né meno delle sue dirimpettaie e dirimpettai di “sinistra”) volendo utilizzare un linguaggio ormai desueto. Ma non c’è alcun dubbio che sia una donna capace, volitiva, autorevole e dotata di una forte personalità, e il modello di femminilità che ha nella testa e nella pancia non è certo quello di una donna sottomessa agli uomini. Questo modo di pensare, peraltro, ci dice con chiarezza quanto l’analisi di queste femministe di “sinistra” sia lontanissima dalla realtà, nel momento in cui pensano che le donne di destra siano portatrici di una concezione della donna come subalterna e succedanea agli uomini. Nulla di più falso e di più distante dalla realtà.

Giorgia Meloni ha praticamente e giustamente umiliato Debora Serracchiani con la sua risposta. Questa “sinistra” deve liquefarsi.

Fonte foto: Messaggero Veneto (da Google)