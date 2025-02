La censura di regime agli ordini della NATO

La chiusura, da parte della Banca Intesa, del conto corrente di “Visione TV”, pone un problema politico: la NATO comanda ed il PD esegue, accelerando la transizione verso una nuova Architettura di potere. La “sinistra invertebrata” sta cancellando la democrazia.

Nel regime capitalista, soprattutto l’odierno “capitalismo della sorveglianza”, l’informazione è un ramo dell’industria neoliberale, in continuità con la proiezione unilaterale della principale potenza imperialista: gli Stati Uniti d’America. La CIA, coadiuvata dal Mossad, detta le danze come nel caso dei giornalisti spiati attraverso lo spywar e di una industria israeliana: il “caso Paragon”, il quale ha confermato, per la milionesima volta, l’intimo legame che intercorre fra gli apparati d’intelligence occidentali e l’economia finanziaria. Il complesso militare industriale, statunitense e sionista, con le Scuole di giornalismo è una autentica macchina del mercimonio intellettuale; i giornalisti “politicamente corretti”, in quanto a vendersi, hanno preso il posto della professione più antica del mondo.

In Italia, l’informazione multipolare è, da diversi anni, martoriata dalla censura euroatlantica: nel peggiore dei casi, reporter coraggiosissimi hanno perso la vita, in altre circostanze testate “non allineate” sono state messe nelle condizioni di non poter più svolgere l’attività giornalistica. Su mandato politico, ovviamente proveniente dal PD, una sorta di “braccio politico” (uno dei tanti) della CIA, la Banca Intesa ha chiuso il conto corrente della testata registrata “Visione TV”. Leggiamo, dalla pagina Facebook di Francesco Toscano, direttore del giornalevigliaccamente colpito dal silenziamento di regime che:

“L’AD di Banca Intesa Carlo Messina nega che la chiusura del conto di Visione Tv sia dovuta a motivazioni politiche. La banca parla di violazione di “normative”. L’ex direttore della filiale di Reggio mi disse che il problema derivava da alcuni pagamenti effettuati in favore di reporter che avevano lavorato con noi. Questi reporter dovevano lavorare gratis? Oppure dovevano mentire come i giornalisti del mainstream raccontando la fantomatica vittoria di Zelensky sul campo di battaglia? Dire la verità viola quale normativa signor Messina? Mi auguro di leggere presto una interrogazione parlamentare urgente al governo. Su questa vicenda andremo fino in fondo” 1

In prima pagina su “Il Fatto Quotidiano”, unico giornale appartenente ai media mainstream ad essere favorevole ad una informazione multilaterale. Quindi, secondo la Banca Intesa, i reporter che non s’allineano all’unipolarismo atlantico ed eurocentrico (una variante “coi tacchi a spillo” del razzismo neocoloniale), dovrebbero lavorare gratis? Una logica padronale assecondata, tramite silenzio-assenso, anche dall’Ordine dei giornalisti (ODG), corporazione anacronistica e censoria da decenni megafono dei diversi governi neoliberali, soprattutto nella parentesi del Draghistan. Eminenti e stimati analisti, come Alessandro Orsini e Marinella Mondaini, hanno solidarizzato con la testata censurata: seppur politicamente distanti dal movimento politico “Democrazia Sovrana e Popolare” su alcune questioni (l’analisi del fenomeno trumpiano, pur apprezzando l’informazione plurale sull’Operazione Z), rivendichiamo la libertà d’espressione, diritto cristallizzato nella nostra Costituzione.“Visione TV” ha il sacrosanto diritto a dare, attivamente, il proprio contributo nella “democratizzazione della vita quotidiana” (per dirla con Lukacs), il passaggio dall’unipolarismo ad un mondo multipolare di pace.

Che cosa sono i “giornalisti comprati”? Nell’intervista “Come si fabbricano i giornalisti comprati” (L’Interferenza, 15 luglio 2020), il Prof. Diego Siragusa ci ha spiegato alcuni meccanismi concernenti l’informazione manipolata:

“Tutto questo è raccontato nel capitolo “Nella morsa dei servizi segreti” dove Udo spiega come fu reclutato negli anni ’80 dalla BND (Il Bundesnachrichtendienst – BND – Servizio Informazioni Federale),quando era studente, in un’università attraverso un professore. Ascoltiamo le sue parole: “Dal 1999 sono stato docente anch’io in un’università. E precisamente a Lüneburg. Lì ho insegnato per molti anni Gestione della Sicurezza nel Dipartimento di Amministrazione Aziendale. E io ero presente all’università insieme ad altri relatori (come Rolf-Wilhelm Dau, l’ex responsabile della sicurezza della Philips) tutti studenti segretamente selezionati che, per la struttura della loro personalità, le loro attitudini politiche e la loro capacità, interessavano il BND. Questo era facile da capire nei seminari che organizzavo. Abbiamo parlato molto di politica. Abbiamo fatto giochi di ruolo. E nei seminari avevo anche interrogato scherzosamente gli studenti sui loro hobby e attitudini personali. Molti dei miei studenti ricorderanno ancora bene che ogni tanto vedevamo un film di James Bond e poi chiedevo loro chi avrebbe immaginato di lavorare per i servizi segreti in seguito. Tutti ridevano. Gli studenti lo trovavano infinitamente divertente. Nessuno sospettava la verità. La BND voleva che fosse così. E l’università era d’accordo”.” 2

Il neoliberismo (di cui Trump è uno strumento alla pari di Biden ed Obama) ha bisogno di ciò: giovani ambiziosi disposti a vendersi, pur d’avere notorietà ed un conto corrente costantemente pieno. L’odierno giornalismo professionista è uno zimbello del Padronato, nero (Trump) e “coi tacchi a spillo” (Harris), una professione senz’anima. Sarà per questo che la Banca Intesa ha chiuso il conto di chi, credendo in un approccio deontologico realmente democratico, non si è adeguato ad un regime autocratico monopolizzato dai neoconservatori, un Super clan necrotizzato che persegue la distruzione di una porzione del pianeta.

L’unico fascismo reale è quello della NATO, un fascismo che nel migliore dei casi silenzia, nel peggiore commissiona assassinii politici. La codardia dei governi italiani, dal Draghistan ai nazi-punk, ha facilitato queste dinamiche kafkiane; un autentico Teatro degli Orrori.

