I media riportano la morte di Corrado Augias. L’organicità di un personaggio della cultura e della comunicazione al “sistema” la si deduce dal clamore della notizia e dalle ricorrenti lodi a carriera e testi pubblicati di cui è oggetto. Il rispetto dovuto ad una persona che ha concluso le sue terrene responsabilità non deve esimerci dal fare un bilancio sulla sua attività pubblica.

Corrado Augias è stato uno dei “papi laici della cultura woke”. Sempre pronto a difendere i diritti individuali e a tacere sulle derive causate dalla soppressione, nei fatti dei diritti sociali, è stato “uomo da salotto televisivo con il suo linguaggio a volte aulico e i suoi modi impeccabili”. Ma non si può non evidenziare che l’uomo di cultura, è stato considerato tale dagli ambienti vicini al potere, mai fu critico verso il capitalismo e mai lo pose in discussione, ne poteva criticare alcune manifestazioni non in sintonia con la sua prospettiva, ma mai fu radicale nelle critiche e mai fu uomo che pensò anche pallidamente all’alternativa.

“Liberale e progressista” fu deputato europeo del PSE e giornalista che difese l’ordine costituito, anzi criticava chiunque volesse o osasse porre dei limiti etici ai diritti individuali con relativa torma di desideri che il mercato era sempre, ed è, pronto a soddisfare. Fu sempre ostile verso la religione, al punto che non poche furono le opere pubblicate in cui ne denunciava superstizione e limiti. Il nemico per Corrado Augias non era il capitalismo ma la religione. Ne registrava il declino e la scomparsa, ma ne temeva il riacutizzarsi della presenza. In maniera molto simile a coloro che urlano contro il pericolo fascista e non hanno chiarezza che il nemico è il capitalismo, egli si dedicò a scongiurare il “pericolo incombente della religione”.In una delle sue ultime interviste nel 2025, rigorosamente su Repubblica, del 25 gennaio 2025, ancora una volta ripercorre la sua lunga vita, ma mai una parola contro il capitalismo:

“Corrado, è vero che vorresti morire in scena come Molière?

«So che vorrei morire senza dolore. E non vorrei neanche andare in Svizzera». Lo vorremmo tutti. «Morire è una scocciatura, uno ha tanti progetti, affetti, i nipoti che vedo crescere… Ma stare lì con tutti quei tubi attaccati? Un carissimo amico di cui non ti dico il nome perché so che lo conoscevi ebbe una agonia lunga, una lunga degenza. Lo andavo a trovare e sentivamo un po’ di musica insieme. Poi un giorno disse: “Basta, non ne posso più”. Gli fecero una iniezione di morfina. Fu il modo migliore per andarsene, senza dolore. Io questo voglio fare. Sono convinto che, dato il mortal sospiro, come dice Manzoni, grazie a dio tutto è finito. Non c’è più da fare i conti con nessuno».

Oggi che la chiesa non ha più potere sulle coscienze, a che cosa serve il pensiero dei laici?

Che vuol dire?

«Che la spiritualità può essere esercitata dicendo che questo povero mondo va salvaguardato, che va salvaguardata l’acqua che San Francesco chiamava preziosa e casta, che va salvaguardato un bosco che ci permette di respirare, che un uomo può essere criticato ma va rispettato anche se ha la pelle nera o la pensa diversamente da te. Lo so, parlo come un vecchio ma più invecchio più sento questo afflato di fraternità»”.

La fraternità non è un semplice sentimento, dovremmo tutti ricordarcelo, la fratellanza non è un semplice ideale, ma è una pratica che il liberismo di destra o di sinistra offende quotidianamente con i tagli al sociale e gli investimenti nella guerra, tacque su tale problema da cui dipende la qualità di vita di ogni essere umano. Le sue battaglie ultime sono state per l’eutanasia e ha sostenuto attivamente l’associazione “Luca Coscioni”. Insomma fu un liberista in linea con il “liberismo” attuale teso a difendere la libertà astratta, la quale è solo per benestanti, in quanto è principio universale in teoria, ma nella prassi è solo privilegio di classe. Allo Stato che aiuta a morire noi preferiamo e prediligiamo per cultura e per valori lo Stato che sostiene la vita in ogni sua manifestazione. I costi di un simile Stato sono pagati con il lavoro di noi lavoratori e non certo con il denaro di coloro che vivono nel privilegio di classe.

Fonte foto: https://www.mondosanita.it/news/salute/116051/e-morto-corrado-augias-a-91-anni-la-domanda-sul-fine-vita-che-aveva-posto-a-tutti-noi.html (da Google)