I media riportano la morte di Corrado Augias.
L’organicità di un personaggio della cultura e della comunicazione al “sistema”
la si deduce dal clamore della notizia e dalle ricorrenti lodi a carriera e
testi pubblicati di cui è oggetto. Il rispetto dovuto ad una persona che ha
concluso le sue terrene responsabilità non deve esimerci dal fare un bilancio
sulla sua attività pubblica.
Corrado Augias è stato uno dei “papi laici della
cultura woke”. Sempre pronto a difendere i diritti individuali e a tacere sulle
derive causate dalla soppressione, nei fatti dei diritti sociali, è stato “uomo
da salotto televisivo con il suo linguaggio a volte aulico e i suoi modi
impeccabili”. Ma non si può non evidenziare che l’uomo di cultura, è stato considerato
tale dagli ambienti vicini al potere, mai fu critico verso il capitalismo e mai
lo pose in discussione, ne poteva criticare alcune manifestazioni non in
sintonia con la sua prospettiva, ma mai fu radicale nelle critiche e mai fu
uomo che pensò anche pallidamente all’alternativa.
“Liberale e progressista” fu deputato europeo del PSE
e giornalista che difese l’ordine costituito, anzi criticava chiunque volesse o
osasse porre dei limiti etici ai diritti individuali con relativa torma di
desideri che il mercato era sempre, ed è, pronto a soddisfare. Fu sempre ostile
verso la religione, al punto che non poche furono le opere pubblicate in cui ne
denunciava superstizione e limiti. Il nemico per Corrado Augias non era il
capitalismo ma la religione. Ne registrava il declino e la scomparsa, ma ne
temeva il riacutizzarsi della presenza. In maniera molto simile a coloro che
urlano contro il pericolo fascista e non hanno chiarezza che il nemico è il
capitalismo, egli si dedicò a scongiurare il “pericolo incombente della
religione”.In una delle sue ultime interviste nel 2025, rigorosamente
su Repubblica, del 25 gennaio 2025, ancora una volta ripercorre la sua lunga
vita, ma mai una parola contro il capitalismo:
“Corrado, è vero che vorresti morire in scena come
Molière?
«So che vorrei morire senza dolore. E non vorrei
neanche andare in Svizzera». Lo vorremmo tutti. «Morire è una scocciatura, uno
ha tanti progetti, affetti, i nipoti che vedo crescere… Ma stare lì con tutti
quei tubi attaccati? Un carissimo amico di cui non ti dico il nome perché so
che lo conoscevi ebbe una agonia lunga, una lunga degenza. Lo andavo a trovare
e sentivamo un po’ di musica insieme. Poi un giorno disse: “Basta, non ne posso
più”. Gli fecero una iniezione di morfina. Fu il modo migliore per andarsene,
senza dolore. Io questo voglio fare. Sono convinto che, dato il mortal sospiro,
come dice Manzoni, grazie a dio tutto è finito. Non c’è più da fare i conti con
nessuno».
Oggi che la chiesa non ha più potere sulle coscienze,
a che cosa serve il pensiero dei laici?
Che vuol dire?
«Che la spiritualità può essere esercitata dicendo che questo
povero mondo va salvaguardato, che va salvaguardata l’acqua che San Francesco
chiamava preziosa e casta, che va salvaguardato un bosco che ci permette di
respirare, che un uomo può essere criticato ma va rispettato anche se ha la
pelle nera o la pensa diversamente da te. Lo so, parlo come un vecchio ma più
invecchio più sento questo afflato di fraternità»”.
La fraternità non è un semplice sentimento, dovremmo tutti ricordarcelo, la fratellanza non è un semplice ideale, ma è una pratica che il liberismo di destra o di sinistra offende quotidianamente con i tagli al sociale e gli investimenti nella guerra, tacque su tale problema da cui dipende la qualità di vita di ogni essere umano. Le sue battaglie ultime sono state per l’eutanasia e ha sostenuto attivamente l’associazione “Luca Coscioni”. Insomma fu un liberista in linea con il “liberismo” attuale teso a difendere la libertà astratta, la quale è solo per benestanti, in quanto è principio universale in teoria, ma nella prassi è solo privilegio di classe. Allo Stato che aiuta a morire noi preferiamo e prediligiamo per cultura e per valori lo Stato che sostiene la vita in ogni sua manifestazione. I costi di un simile Stato sono pagati con il lavoro di noi lavoratori e non certo con il denaro di coloro che vivono nel privilegio di classe.
Fonte foto: https://www.mondosanita.it/news/salute/116051/e-morto-corrado-augias-a-91-anni-la-domanda-sul-fine-vita-che-aveva-posto-a-tutti-noi.html (da Google)