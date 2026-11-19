Ieri mattina ho ascoltato a “Omnibus” su La7, il Prof. Sabino Cassese, considerato pressochè unanimemente il più grande giurista italiano, pronunciare le seguenti parole (giuro…).

La premessa è che era stato mandato in onda un servizio in cui Salvini sosteneva di voler abbassare l’età pensionabile a 64 anni (come noto, anche gli orologi rotti due volte al giorno danno l’ora esatta..).

Al che il conduttore, un noto giornalista di cui ora non mi sovviene il nome, chiede a Cassese:” Professore, lei è d’accordo con questa proposta di Salvini?”

La sua prima risposta è stata la seguente (giuro che è la verità, solo la verità, nient’altro che la verità”):” No, intanto perché tante donne si ritroverebbero tartassate (ha usato proprio questa espressione) dai mariti…”. Poi ha proseguito sostenendo più o meno che l’Italia è un paese di vecchi, che l’aspettativa di vita ormai è di 90 anni, che abbassando l’età pensionabile si chiuderebbero gli spazi per i giovani, che ci ritroveremmo con milioni di uomini sfaccendati e frustrati a ciondolare per le strade (forse gli stessi che tartasserebbero le mogli o altri, non lo ha specificato…) e naturalmente che l’aumento del numero dei pensionati contribuirebbe ad aggravare le casse pubbliche.

Personalmente sono rimasto basito, nessuno in studio, ovviamente, ha osato anche minimamente avanzare una sia pur pallida obiezione (sia mai…), al Professorone/Guru.

Ora, mi verrebbe da dire, no comment, perché simili scempiaggini non hanno bisogno di commenti. Però Sant’Iddio, come si suol dire, uno che racconta in televisione simili balle che forse, e non è detto, solo al baretto sotto casa possiamo ascoltare, sarebbe il più grande costituzionalista italiano, di fatto anche un filosofo del diritto.

La prima risposta, accompagnata da uno sguardo e un tono evidenti, sottintendeva, naturalmente, la violenza che le mogli subirebbero dai mariti i quali, ancora più frustrati e sfaccendati sarebbero ancor più violenti con le rispettive mogli (potrebbe essere uno spunto per un prossimo film della Cortellesi…). Fin qui demenziale, e mi dispiace esprimermi in tal modo perché si tratta di un uomo anziano e autorevole, ma è quello che penso.

Per il resto, trovo sconcertante pensare che fuori della dimensione del lavoro la vita quasi non abbia più senso. Dovrebbe essere il contrario; si lavora per vivere, come si suol dire, non si vive per lavorare. “Fatti non foste a viver come bruti, ma per virtute e sentimento” diceva un tale…E invece l’esistenza è da sempre una galera per la maggior parte delle persone che per vivere devono lavorare, accontentandosi di quello che trovano e gettando alle ortiche i sogni coltivati. Ma questo il “nostro” sembra non saperlo.

Cassese, il che è molto grave, sembra non essere a conoscenza di ciò, sembra non sapere che esistono milioni di persone, la maggior parte, che svolgono lavori pesanti, usuranti, alienanti, nocivi per la salute e spesso purtroppo anche mortali. Persone per le quali il lavoro non è un’attività creativa dove ci si realizza ma una faticosa e spesso dolorosa necessità, quella, come dicevo poc’anzi, di sopravvivere. Dopo averle spremute per una vita non vogliamo neanche mandarle in pensione ad una età in cui possano ancora godersi quel poco che resta della vita? Insomma, produci, consuma, crepa. Vale anche per l’illustre giurista? Sembrerebbe proprio di sì…

Desolante anche il resto. I pensionati sarebbero i responsabili dell’aumento del debito pubblico. E’ una vecchia filastrocca liberal-liberista che serve a celare il fatto che c’è chi fa profitti enormi, chi si mette centinaia di migliaia e a volte milioni di euro e poi dichiara di guadagnare meno di un postino, e chi tira la cinghia per pochi spiccioli. E anche in questo caso, l’ennesima guerra orizzontale, i giovani contro gli anziani, perchè è maledettamente astuto il sistema.

Morale? L’età avanzata dovrebbe portare saggezza o anche ad una maggiore libertà interiore ed esteriore. E’ evidente che non è il caso di Cassese che conferma di essere organico al sistema, fino in fondo.

Fonte foto: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/01/26/sabino-cassese-ex-giudice-alla-consulta-e-ministro_4e8f8c61-9997-4310-9e2d-7602406927bd.html (da Google)