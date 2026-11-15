Tragedie automobilistiche

Le cronache riportano in queste ore di un tragico incidente
d’auto con un numero notevole di vittime. Le immagini dell’incidente e delle
auto accartocciate non possono che inquietare.
Sulla RAI, mentre scorrono con le immagini i commenti, alla
giornalista sfugge una statistica. La consapevolezza di una contraddizione
acuisce l’osservazione critica. La giornalista ricordava nel suo commento che
in Italia ogni anno sono circa tremila le vittime di incidente d’auto e di
queste l’80% sono uomini.
Ora, dinanzi ad un numero tanto esorbitante di esseri umani
che perdono la vita e a una tale sproporzione tra generi, mi chiedo: se i dati
fossero invertiti avremmo forse una massiccia campagna per la guida sicura
nelle scuole e nei media al fine di evitare la morte di un numero esorbitante
di donne?
E’ solo un dubbio e una domanda che emerge dinanzi a tali
sproporzioni. Dinanzi a tragedie che coinvolgono in modo massiccio le donne
assistiamo ad una notevole sensibilità sociale, e questo è sicuramente un bene,
ma ancora una volta si constata una disparità di trattamento. L’80% delle
vittime di incidenti stradali sono uomini, pertanto non sarebbe il caso di
avviare una campagna seria e, si spera, scevra da pregiudizi ideologici, per
comprendere le cause e lavorare, non in modo sporadico ma sistematico per
ridurre tali morti e tutte le morti? Se la sproporzione è palese, perché non ci
si domanda i “perché” e ci si limita semplicemente a registrare un dato senza
valutarlo socialmente e politicamente?
Il silenzio, forse, svela una preclusione, ovvero gli uomini
sono al volante naturalmente aggressivi e, pertanto tutto accade in modo
conseguente. Certo, si potrebbero fare innumerevoli osservazioni, ma l’unico
dato che emerge è la sottovalutazione del fenomeno.
Le campagne per la guida sicura sono iniziative lodevoli ma, ripeto, poco sistematiche e davanti a tali numeri vi è da chiedersi il motivo di tanta timidezza nelle iniziative. Certo, l’automobile è uno dei baluardi della produzione capitalistica, pertanto la ritrosia potrebbe avere ragioni strutturali, ma non è sufficiente a spiegare la modestia degli interventi. Oggi 15 novembre è la giornata dedicata agli incidenti stradali e, ricordando tutte le vittime, rammentiamoci che l’80% sono uomini e che sarebbe il caso di avviare una campagna massiccia per salvare “tutte le vittime”.
Fonte foto: https://tg24.sky.it/cronaca/2026/11/14/incidente-stradale-galleria-cosenza-san-fili (da Google)