Tragedie automobilistiche

Le cronache riportano in queste ore di un tragico incidente d’auto con un numero notevole di vittime. Le immagini dell’incidente e delle auto accartocciate non possono che inquietare.

Sulla RAI, mentre scorrono con le immagini i commenti, alla giornalista sfugge una statistica. La consapevolezza di una contraddizione acuisce l’osservazione critica. La giornalista ricordava nel suo commento che in Italia ogni anno sono circa tremila le vittime di incidente d’auto e di queste l’80% sono uomini.

Ora, dinanzi ad un numero tanto esorbitante di esseri umani che perdono la vita e a una tale sproporzione tra generi, mi chiedo: se i dati fossero invertiti avremmo forse una massiccia campagna per la guida sicura nelle scuole e nei media al fine di evitare la morte di un numero esorbitante di donne?

E’ solo un dubbio e una domanda che emerge dinanzi a tali sproporzioni. Dinanzi a tragedie che coinvolgono in modo massiccio le donne assistiamo ad una notevole sensibilità sociale, e questo è sicuramente un bene, ma ancora una volta si constata una disparità di trattamento. L’80% delle vittime di incidenti stradali sono uomini, pertanto non sarebbe il caso di avviare una campagna seria e, si spera, scevra da pregiudizi ideologici, per comprendere le cause e lavorare, non in modo sporadico ma sistematico per ridurre tali morti e tutte le morti? Se la sproporzione è palese, perché non ci si domanda i “perché” e ci si limita semplicemente a registrare un dato senza valutarlo socialmente e politicamente?

Il silenzio, forse, svela una preclusione, ovvero gli uomini sono al volante naturalmente aggressivi e, pertanto tutto accade in modo conseguente. Certo, si potrebbero fare innumerevoli osservazioni, ma l’unico dato che emerge è la sottovalutazione del fenomeno.

Le campagne per la guida sicura sono iniziative lodevoli ma, ripeto, poco sistematiche e davanti a tali numeri vi è da chiedersi il motivo di tanta timidezza nelle iniziative. Certo, l’automobile è uno dei baluardi della produzione capitalistica, pertanto la ritrosia potrebbe avere ragioni strutturali, ma non è sufficiente a spiegare la modestia degli interventi. Oggi 15 novembre è la giornata dedicata agli incidenti stradali e, ricordando tutte le vittime, rammentiamoci che l’80% sono uomini e che sarebbe il caso di avviare una campagna massiccia per salvare “tutte le vittime”.

Fonte foto: https://tg24.sky.it/cronaca/2026/11/14/incidente-stradale-galleria-cosenza-san-fili (da Google)