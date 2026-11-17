“La strada inesplorata, Sulle orme di Costanzo Preve” è l’opera prima di un giovane studioso, Luca Gorgoglione, ma non è solo un saggio, è un’opera che annuncia un progetto di vita volto a partecipare alla rifondazione del comunismo. Lo studioso è nato quando l’esperienza del comunismo reale era terminata e, ormai, ci si incamminava verso l’aspro percorso del liberismo senza frontiere e senza etica politica. Ha vissuto e si è formato in un sistema integralmente aziendalistico, e ciò malgrado non ha ceduto alle lusinghe del capitalismo con le sue “macchine desideranti”, ma si è posto nella prospettiva di una valutazione etica e politica del presente per poter ideare l’alternativa. La progettualità è in questo riannodare il passato con il presente e con il futuro. Per poter operare in tal senso, si ha necessità di incontrare e formarsi con “maestri” che con la loro “passione durevole” indicano contraddizioni e drammi del presente e del recente passato per poter progettare l’esperienza comunista.

Le opere di Marx sono classici con cui ci si confronta e non devono essere trasformate in dogmi e in religiosa quiescenza dello spirito. Luca Gorgoglione si è emancipato da tale sudditanza cognitiva e politica anche grazie al confronto con Costanzo Preve che, da libero pensatore, ha insegnato con le sue opere e con la sua testimonianza la libertà da dogmi, semplicismi e manicheismi che inficiano la ricerca o la riducono a “citatologia”. Costanzo Preve ha dunque avuto il coraggio di congedarsi dalle interpretazioni dogmatiche e soffocanti del marxismo per esplorare nuovi orizzonti senza rinunciare a Marx, anzi, il filosofo torinese, è tornato a Marx e con questo gesto cognitivo, filosofico e politico, ha rimesso in discussione letture sclerotizzate e rassicuranti per cogliere la filosofia eterna racchiusa nel “cantiere Marx”.

Il pensiero marxiano è profondamente umanista, malgrado i cedimenti positivistici, in quanto ha posto al centro della sua opera il comunismo quale esperienza umana fondata sulla natura umana storicizzata. L’alienazione e il plusvalore non sono scindibili, dove regna il profitto l’essere umano, e in particolare la classe operaia e gli aggiogati, sono negati nella loro umanità dallo sfruttamento e, da questo fondamento imprescindibile è necessario riprendere il cammino. Merito di Luca Gorgoglione è l’aver colto i punti nodali dell’opera di Costanzo Preve, i quali sono anche aperture, mai improvvise, verso nuovi campi di ricerca:

“L’indole di Costanzo Preve, che, per come emerge dai suoi testi, è quella di pensatore ad un tempo comunitario e divergente, lo avrebbe portato hegelianamente a considerare le determinazioni particolari del processo storico in corso come momentanei ma interessanti risvolti di un tempo di <<gestazione e trapasso>>. Preve ha estratto, come un diamante da un giacimento sconfinato, il comunismo comunitario dalla philosophia perennis, per dare ai suoi futuri lettori degli strumenti di comprensione teoria di una realtà contraddittoria e in movimento come quella che stiamo vivendo, in cui un’atmosfera postdemocratica segnata da guerre, nuovi autoritarismi e dall’incardinamento dei popoli in un meccanismo autoreferenziale riduce gli individui ad atomi la cui perenne sostituibilità deve ungere le macchine tecnocratiche della società di mercato integrale, la meno filosofica della storia umana[1]”.

Marx nella lettura, non ortodossa, di Costanzo Preve è stato l’ultima idealista e un idealista inconsapevole. La teoria e la prassi sono in Marx un unico plesso concettuale. La prassi è processo trasformativo della realtà sociale e tale paradigma fondamentale ha la sua radice prima in Hegel e nell’Idealismo. Nel tempo del pessimismo e della naturalizzazione del liberismo riscoprire e far emergere “la prassi marxiana” nella sua funzione trasformatrice storica e individuale non è cosa da poco, ma significa ridisporsi verso la progettualità trasgredendo l’ordine del discorso liberista con la sua violenza totalitaria. Marx è vivo, sembra dirci e lo fa, Luca Gorgoglione, in quanto ci consente il riorientamento gestaltico e ci è d’ausilio per uscire dalla gabbia d’acciaio del totalitarismo:

“Marx è secondo Preve, l’ultimo pensatore idealista, perché propone un rivolgimento parossistico dei rapporti di produzione: ciò implica eo ipso che l’essere sociale sia integralmente trasformabile dal pensiero che si oggettiva in forma di prassi, modificando qualitativamente lo stato di alienazione in una democrazia comunitaria dei produttori (Gemeinwesen). Questa interpretazione, volta alla vivificazione del pensiero marxiano con un radicale “riorientamento gestaltico”, è ancora oggi oggetto di discussione quando non di dileggio nella sparuta cerchia di quanti, a sinistra, continuano a identificarsi come marxisti[2]”.

Ci si congeda in tal modo dal marxismo galileano inaugurato da Engels e dai burocrati rossi. Non è una rottura adialettica, ma un congedo dialettico, poichè il confronto con gli storici interpreti di Marx deve sempre restare di sottofondo. Luca Gorgoglione si è posto il fine dichiarato nel saggio di seguire le orme di Costanzo Preve, poiché ne condivide l’impostazione teoretica, ovvero rifondare il comunismo su solide fondamenta metafisiche rivitalizzando l’umanesimo marxiano. L’abbandono della “pseudo scienza marxista” apre spazi di libertà dialettica e consente di ricostruire l’esperienza comunista oltrepassando Marx e i marxisti ma senza obliterarli, anzi si dà ad essi una nuova voce, perché il dialogo filosofico continua con essi e nel contempo si configurano nuove prospettive. Dove il comunismo è rappresentato come scienza infallibile la coscienza tale e la libertà è offesa, in tal modo il comunismo si riduce a scientismo religioso gestito dai potentati rossi:

“La pseudo-scienza, riassunta pomposamente col nome di Dialettica della natura sulla base di alcuni appunti di Engels, lungi dall’avere lo status epistemologico delle scienze naturali di tipo galileano-newtoniano, si basava sulla discutibile omogeneizzazione ontologica della dialettica della natura e della dialettica storica. Essa, dall’istituzione del DiaMat staliniano nel 1931, diventerà materia dei “chierici” manipolatori, cioè i vertici corrotti burocratizzati che rivendicheranno la propria infallibilità sulla base dell’adesione ad un’ortodossia brandita come strumento di esclusione tra una “vera” scienza proletaria materialistica (celebre il caso del biologo Lysenko) e la “falsa” scienza dei nemici del popolo, marchiati come piccolo borghesi e idealisti (in realtà marxisti critici come Korsch, Benjamin e Lukács)[3]”.

Il marxismo ridotto a rispecchiamento delle leggi inossidabili della storia nella coscienza dei singoli e dei popoli non può che essere foriero di un inquietante antiumanesimo che inaugura forme di autoritarismo che minano l’esperienza comunista, come già è stato, pertanto il comunismo del futuro sarà esperienza di lotta profondamente umana, poiché popoli, classi e singoli sono chiamati a partecipare alla decodifica della realtà strutturale e storica e, con tale processo dialettico, il comunismo sarà esperienza partecipata, voluta e difesa nel suo valore metafisico e politico. Comunismo è partecipazione, è l’aggiogato che diventa “protagonista collettivo della sua storia”. Il comunismo nella forma del lavoratore associato collettivo non è stato sufficientemente pensato, ma è, invece, una delle formule possibili:

“La verità come corrispondenza affermata dal materialismo dialettico figlio proletario del positivismo borghese basato sul rispecchiamento del dato esterno, la Materia, è da Preve bocciata risolutamente perché non assiologica. Dal momento che la verità non è rispecchiabile come nelle scienze della natura, la quale, immobile, si lascia studiare e conoscere con un grado di certezza sempre perfettibile, essa non può che cogliersi storicamente attraverso una valutazione dell’insieme dei rapporti sociali fra gli uomini: ciò che in Hegel era l’Idea, in Marx diventa l’unità astratta del lavoro sociale complessivo, data più che dallo sviluppo delle forze produttive dai rapporti sociali di produzione. Il comunismo comunitario è il comunismo rimesso “in piedi”, epurato dagli elementi di falsa coscienza necessaria di Marx che lo avevano indotto a ritenere la libertà comunista realizzabile con la congiunzione delle potenze mentali della produzione capitalistica, quel lavoratore collettivo cooperativo associato, dal direttore di fabbrica all’ultimo manovale[4]”.

Per inaugurare “il nuovo tempo del comunismo” è necessario disarticolare gli inganni ideologici e mediatici del liberismo. L’ossessione antifascista in assenza di fascismo è uno dei mezzi più efficaci con cui il liberismo con il suo servidorame organico impedisce la riapertura di nuovi orizzonti politici. Il terrore organizzato per l’alternativa possibile ha come effetto la neutralizzazione delle energie creative e divergenti, pertanto si decade in una indifferenza servile e disperata, in quanto non ci sono alternative, ma è necessario adattarsi ed essere resilienti. Costanzo Preve ha attraversato gli strati compositi e compatti della “cultura liberista con i suoi miti” per riportare la “corrente calda nella storia”. Il “Regno animale dello spirito” in cui siamo, è caratterizzato da falsa dialettica e dalla interscambiabilità della “destra con la sinistra”:

“La critica previana alla categoria di totalitarismo non è perciò condotta nel senso di una acrisia storiografica, ma si radica nell’uso manipolatorio con cui si pretende, mediante essa, di stroncare ogni progettualità politica futura, e in particolar modo, una progettualità non capitalistica. L’uso pubblico e ideologico della memoria con l’annessa equiparazione dei crimini “neri” e “rossi” del Secolo Breve, si configura come uno strumento di delegittimazione della politica in quanto tale in un mondo globalizzato che subordina l’essere umano all’economia politica, la comunità alle leggi del finanzcapitalismo o, per dirla con Hegel, il “sistema dei bisogni” al regno animale dello spirito[5]”.

La rinascita del comunismo sarà possibile solo se si porranno in discussione i supporti del liberismo e del mercato. Pessimismo e postmodernismo sono correnti filosofiche che fungono da sgabello ideologico al trionfo della naturalizzazione del mercato. Il soggetto è solo un turbinio di desideri pulsionali che il mercato naturalmente soddisfa, pertanto la storia non ha un fine e non ha un senso. Le valutazioni olistiche sono giudicate come “moralistiche” tanto più che la “natura umana è solo un mito del passato. Il comunismo senza ingenuità è antitetico al capitalismo, in quanto verifica che la natura umana esiste e dove i sistemi sociali non sono conformi ad essa la società è corrosa dall’atomistica delle solitudini:

“Lo scetticismo nelle capacità dell’uomo di superare le proprie oggettivazioni per porre in essere un sistema migliore e più desiderabile produce, come effetto, la ritrazione monadologica nel privato, nella sfera della microsocialità di interessi coltivati nell’<<indifferenza>>. E’ perfettamente coerente che a postulare l’inazione sia chi vive di rendita, rinserrato nella <<cura del particulare>> come Schopenhauer, o chi conduce la <<vita estetica>> del dandy Foucault; ma, se a farlo sono le masse sfruttate e precarizzate esse stanno solo tagliando il ramo su cui siedono. La posizione di comodo, di placido disinteresse, di fiacchezza cadaverica in cui versano le classi medie può reggersi solo su una soglia reddittuale che rinvia la sommossa a tempi peggiori[6]”.

Anche i trombettieri del comunismo adialettico e immediato sono da “pensare con sospetto”. Toni Negri prospettò il comunismo delle moltitudini desideranti, le quali liberate da ogni identità potevano accedere grazie alla tecnologia alla soddisfazione di desideri illimitati. Nulla è più distante dal comunismo marxiano che le “moltitudini desideranti” adialettiche. Il comunismo è umanistico e dialettico, in quanto il soggetto non rispecchia in modo immediato la realtà, ma la pensa e concettualizza hegelianamente per affermare il “logos” come calcolo dei giusti bisogni. Senza discernimento etico non vi è comunismo, ma delirio desiderante in sintonia con il liberismo. Toni Negri, dunque, ha teorizzato una versione del comunismo che “piace al mondo e innocuo per il liberismo”:

“Nel materialismo più maturo di Negri, nel tentativo di andare “oltre Marx con Marx” si arriva a Spinoza, il filosofo in cui vede un anticipatore del comunismo non più inteso come risultato di una tensione dialettica tra forze produttive e rapporti di produzione (resa ormai inefficace dal lavoro cognitivo e immateriale), ma come una grande potenza (potentia) immanente, immediata e collettiva di singolarità irriducibili chiamate moltitudini (moltitudo). Ecco che Negri perviene ad una dottrina politica che non è più il comunismo di Marx, nutrito di categorie aristoteliche ed hegeliane, ma ad un anarchismo spinoziano senza dialettica, senza alienazione, senza lavoro e senza Stato[7]”.

L’ontologia dell’essere sociale è la via tracciata da Costanzo Preve per riannodare il passato con il presente (Aristotele, Hegel, Marx) e riaprire la storia del comunismo. Luca Gorgoglione con il suo saggio non si pone nell’ottica di semplice studioso di Costanzo Prese, cosa pur ragguardevole, ma si dispone a proseguire il suo percorso coniugando umanesimo, metafisica e comunismo, e in questi tempi di “magra” necessitiamo di studiosi capaci di resistere al mercato e di riorientarsi verso il futuro di cui sentiamo l’arsura. Non dobbiamo cadere negli inganni del capitalismo che offrono sul mercato forme addomesticate di ribellismo organiche al sistema, e in ultimo il saggio di Luca Gorgoglione ci insegna tale “discernimento critico”:

“Dispositivi di dissoluzione anomica sono tutti quegli aggregati sociali che, pur nutrendosi di un ribellismo esteriore e autoreferenziale, finiscono, a conti fatti, per assecondare i raggiri delle classi dirigenti: dal giovanilismo stravagante (“Viva le devianze!”) al neofemminismo rivendicazionista (“Sputiamo su Hegel!”), la dimensione contestativa viene sempre meno orientata alle cause strutturali che meritoriamente il marxismo ortodosso indicava quale fonte prima dell’ingiustizia[8]”.



[1] Luca Gorgoglione, La strada inesplorata, Sulle orme di Costanzo Preve l’<<inattuale>> del presente filosofico, Petite Plaisance Pistoia, 2026 pp. 295 296

[2]Ibidem pp. 297 298

[3]Ibidem pag. 70

[4]Ibidem pp. 139 140

[5]Ibidem pag. 134

[6]Ibidem pag. 177

[7]Ibidem pag. 118

[8]Ibidem pag. 30