“La strada inesplorata, Sulle orme di
Costanzo Preve” è l’opera prima di un
giovane studioso, Luca Gorgoglione, ma non è solo un saggio, è un’opera che
annuncia un progetto di vita volto a partecipare alla rifondazione del
comunismo. Lo studioso è nato quando l’esperienza del comunismo reale era
terminata e, ormai, ci si incamminava verso l’aspro percorso del liberismo
senza frontiere e senza etica politica. Ha vissuto e si è formato in un sistema
integralmente aziendalistico, e ciò malgrado non ha ceduto alle lusinghe del
capitalismo con le sue “macchine desideranti”, ma si è posto nella prospettiva
di una valutazione etica e politica del presente per poter ideare
l’alternativa. La progettualità è in questo riannodare il passato con il
presente e con il futuro. Per poter operare in tal senso, si ha necessità di
incontrare e formarsi con “maestri” che con la loro “passione durevole” indicano
contraddizioni e drammi del presente e del recente passato per poter progettare
l’esperienza comunista.
Le
opere di Marx sono classici con cui ci si confronta e non devono essere
trasformate in dogmi e in religiosa quiescenza dello spirito. Luca Gorgoglione
si è emancipato da tale sudditanza cognitiva e politica anche grazie al
confronto con Costanzo Preve che, da libero pensatore, ha insegnato con le sue
opere e con la sua testimonianza la libertà da dogmi, semplicismi e manicheismi
che inficiano la ricerca o la riducono a “citatologia”. Costanzo Preve ha
dunque avuto il coraggio di congedarsi dalle interpretazioni dogmatiche e
soffocanti del marxismo per esplorare nuovi orizzonti senza rinunciare a Marx,
anzi, il filosofo torinese, è tornato a Marx e con questo gesto cognitivo,
filosofico e politico, ha rimesso in discussione letture sclerotizzate e
rassicuranti per cogliere la filosofia eterna racchiusa nel “cantiere Marx”.
Il
pensiero marxiano è profondamente umanista, malgrado i cedimenti positivistici,
in quanto ha posto al centro della sua opera il comunismo quale esperienza
umana fondata sulla natura umana storicizzata. L’alienazione e il plusvalore
non sono scindibili, dove regna il profitto l’essere umano, e in particolare la
classe operaia e gli aggiogati, sono negati nella loro umanità dallo
sfruttamento e, da questo fondamento imprescindibile è necessario riprendere il
cammino. Merito di Luca Gorgoglione è l’aver colto i punti nodali dell’opera di
Costanzo Preve, i quali sono anche aperture, mai improvvise, verso nuovi campi
di ricerca:
“L’indole di Costanzo
Preve, che, per come emerge dai suoi testi, è quella di pensatore ad un tempo
comunitario e divergente, lo avrebbe portato hegelianamente a considerare le
determinazioni particolari del processo storico
in corso come momentanei ma interessanti risvolti di un tempo di
<<gestazione e trapasso>>. Preve ha estratto, come un diamante da
un giacimento sconfinato, il comunismo comunitario dalla philosophia perennis,
per dare ai suoi futuri lettori degli strumenti di comprensione teoria di una
realtà contraddittoria e in movimento come quella che stiamo vivendo, in cui
un’atmosfera postdemocratica segnata da guerre, nuovi autoritarismi e
dall’incardinamento dei popoli in un meccanismo autoreferenziale riduce gli
individui ad atomi la cui perenne sostituibilità deve ungere le macchine
tecnocratiche della società di mercato integrale, la meno filosofica della
storia umana[1]”.
Marx nella lettura, non ortodossa, di Costanzo Preve è stato
l’ultima idealista e un idealista inconsapevole. La teoria e la prassi sono in
Marx un unico plesso concettuale. La prassi è processo trasformativo della
realtà sociale e tale paradigma fondamentale ha la sua radice prima in Hegel e
nell’Idealismo. Nel tempo del pessimismo e della naturalizzazione del liberismo
riscoprire e far emergere “la prassi marxiana” nella sua funzione
trasformatrice storica e individuale non è cosa da poco, ma significa
ridisporsi verso la progettualità trasgredendo l’ordine del discorso liberista
con la sua violenza totalitaria. Marx è vivo, sembra dirci e lo fa, Luca
Gorgoglione, in quanto ci consente il riorientamento gestaltico e ci è
d’ausilio per uscire dalla gabbia d’acciaio del totalitarismo:
“Marx è secondo Preve,
l’ultimo pensatore idealista, perché propone un rivolgimento parossistico dei
rapporti di produzione: ciò implica eo ipso che l’essere sociale sia
integralmente trasformabile dal pensiero che si oggettiva in forma di prassi,
modificando qualitativamente lo stato di alienazione in una democrazia
comunitaria dei produttori (Gemeinwesen). Questa interpretazione, volta alla
vivificazione del pensiero marxiano con un radicale “riorientamento
gestaltico”, è ancora oggi oggetto di discussione quando non di dileggio nella
sparuta cerchia di quanti, a sinistra, continuano a identificarsi come marxisti[2]”.
Ci si congeda in tal modo dal marxismo galileano inaugurato
da Engels e dai burocrati rossi. Non è una rottura adialettica, ma un congedo
dialettico, poichè il confronto con gli storici interpreti di Marx deve sempre
restare di sottofondo. Luca Gorgoglione si è posto il fine dichiarato nel
saggio di seguire le orme di Costanzo Preve, poiché ne condivide l’impostazione
teoretica, ovvero rifondare il comunismo su solide fondamenta metafisiche rivitalizzando l’umanesimo marxiano.
L’abbandono della “pseudo scienza marxista” apre spazi di libertà dialettica e
consente di ricostruire l’esperienza comunista oltrepassando Marx e i marxisti
ma senza obliterarli, anzi si dà ad essi una nuova voce, perché il dialogo
filosofico continua con essi e nel contempo si configurano nuove prospettive.
Dove il comunismo è rappresentato come scienza infallibile la coscienza tale e
la libertà è offesa, in tal modo il comunismo si riduce a scientismo religioso
gestito dai potentati rossi:
“La pseudo-scienza,
riassunta pomposamente col nome di Dialettica della natura sulla base di alcuni
appunti di Engels, lungi dall’avere lo status epistemologico delle scienze
naturali di tipo galileano-newtoniano, si basava sulla discutibile
omogeneizzazione ontologica della dialettica della natura e della dialettica
storica. Essa, dall’istituzione del DiaMat staliniano nel 1931, diventerà
materia dei “chierici” manipolatori,
cioè i vertici corrotti burocratizzati che rivendicheranno la propria
infallibilità sulla base dell’adesione ad un’ortodossia brandita come strumento
di esclusione tra una “vera” scienza proletaria materialistica (celebre il caso
del biologo Lysenko) e la “falsa” scienza dei nemici del popolo, marchiati come
piccolo borghesi e idealisti (in realtà marxisti critici come Korsch, Benjamin
e Lukács)[3]”.
Il marxismo ridotto a rispecchiamento delle leggi
inossidabili della storia nella coscienza dei singoli e dei popoli non può che
essere foriero di un inquietante antiumanesimo che inaugura forme di autoritarismo
che minano l’esperienza comunista, come già è stato, pertanto il comunismo del
futuro sarà esperienza di lotta profondamente umana, poiché popoli, classi e
singoli sono chiamati a partecipare alla decodifica della realtà strutturale e
storica e, con tale processo dialettico, il comunismo sarà esperienza
partecipata, voluta e difesa nel suo valore metafisico e politico. Comunismo è
partecipazione, è l’aggiogato che diventa “protagonista collettivo della sua
storia”. Il comunismo nella forma del lavoratore associato collettivo non è
stato sufficientemente pensato, ma è, invece, una delle formule possibili:
“La verità come
corrispondenza affermata dal materialismo dialettico figlio proletario del
positivismo borghese basato sul rispecchiamento del dato esterno, la Materia, è
da Preve bocciata risolutamente perché non assiologica. Dal momento che la
verità non è rispecchiabile come nelle scienze della natura, la quale,
immobile, si lascia studiare e conoscere con un grado di certezza sempre
perfettibile, essa non può che cogliersi storicamente attraverso una
valutazione dell’insieme dei rapporti sociali fra gli uomini: ciò che in Hegel
era l’Idea, in Marx diventa l’unità astratta del lavoro sociale complessivo,
data più che dallo sviluppo delle forze produttive dai rapporti sociali di
produzione. Il comunismo comunitario è il comunismo rimesso “in piedi”, epurato
dagli elementi di falsa coscienza necessaria di Marx che lo avevano indotto a
ritenere la libertà comunista realizzabile con la congiunzione delle potenze
mentali della produzione capitalistica, quel lavoratore collettivo cooperativo associato,
dal direttore di fabbrica all’ultimo manovale[4]”.
Per inaugurare “il nuovo tempo del comunismo” è necessario
disarticolare gli inganni ideologici e mediatici del liberismo. L’ossessione
antifascista in assenza di fascismo è uno dei mezzi più efficaci con cui il
liberismo con il suo servidorame organico impedisce la riapertura di nuovi
orizzonti politici. Il terrore organizzato per l’alternativa possibile ha come
effetto la neutralizzazione delle energie creative e divergenti, pertanto si
decade in una indifferenza servile e disperata, in quanto non ci sono
alternative, ma è necessario adattarsi ed essere resilienti. Costanzo Preve ha attraversato
gli strati compositi e compatti della “cultura liberista con i suoi miti” per
riportare la “corrente calda nella storia”. Il “Regno animale dello spirito” in
cui siamo, è caratterizzato da falsa dialettica e dalla interscambiabilità
della “destra con la sinistra”:
“La critica previana
alla categoria di totalitarismo non è perciò condotta nel senso di una acrisia
storiografica, ma si radica nell’uso manipolatorio con cui si pretende,
mediante essa, di stroncare ogni progettualità politica futura, e in particolar
modo, una progettualità non capitalistica. L’uso pubblico e ideologico della
memoria con l’annessa equiparazione dei crimini “neri” e “rossi” del Secolo
Breve, si configura come uno strumento di delegittimazione della politica in
quanto tale in un mondo globalizzato che subordina l’essere umano all’economia
politica, la comunità alle leggi del finanzcapitalismo o, per dirla con Hegel,
il “sistema dei bisogni” al regno animale dello spirito[5]”.
La rinascita del comunismo sarà possibile solo se si porranno
in discussione i supporti del liberismo e del mercato. Pessimismo e
postmodernismo sono correnti filosofiche che fungono da sgabello ideologico al
trionfo della naturalizzazione del mercato. Il soggetto è solo un turbinio di
desideri pulsionali che il mercato naturalmente soddisfa, pertanto la storia
non ha un fine e non ha un senso. Le valutazioni olistiche sono giudicate come
“moralistiche” tanto più che la “natura umana è solo un mito del passato. Il comunismo senza ingenuità è antitetico al
capitalismo, in quanto verifica che la natura umana esiste e dove i sistemi
sociali non sono conformi ad essa la società è corrosa dall’atomistica delle
solitudini:
“Lo scetticismo nelle
capacità dell’uomo di superare le proprie oggettivazioni per porre in essere un
sistema migliore e più desiderabile produce, come effetto, la ritrazione
monadologica nel privato, nella sfera della microsocialità di interessi
coltivati nell’<<indifferenza>>. E’ perfettamente coerente che a
postulare l’inazione sia chi vive di rendita, rinserrato nella <<cura del
particulare>> come Schopenhauer, o chi conduce la <<vita
estetica>> del dandy Foucault; ma, se a farlo sono le masse sfruttate e
precarizzate esse stanno solo tagliando il ramo su cui siedono. La posizione di
comodo, di placido disinteresse, di fiacchezza cadaverica in cui versano le
classi medie può reggersi solo su una soglia reddittuale che rinvia la sommossa
a tempi peggiori[6]”.
Anche i trombettieri del comunismo adialettico e immediato
sono da “pensare con sospetto”. Toni Negri prospettò il comunismo delle
moltitudini desideranti, le quali liberate da ogni identità potevano accedere
grazie alla tecnologia alla soddisfazione di desideri illimitati. Nulla è più
distante dal comunismo marxiano che le “moltitudini desideranti” adialettiche.
Il comunismo è umanistico e dialettico, in quanto il soggetto non rispecchia in
modo immediato la realtà, ma la pensa e concettualizza hegelianamente per
affermare il “logos” come calcolo dei giusti bisogni. Senza discernimento etico
non vi è comunismo, ma delirio desiderante in sintonia con il liberismo. Toni
Negri, dunque, ha teorizzato una versione del comunismo che “piace al mondo e
innocuo per il liberismo”:
“Nel materialismo più
maturo di Negri, nel tentativo di andare “oltre Marx con Marx” si arriva a
Spinoza, il filosofo in cui vede un anticipatore del comunismo non più inteso
come risultato di una tensione dialettica tra forze produttive e rapporti di
produzione (resa ormai inefficace dal lavoro cognitivo e immateriale), ma come
una grande potenza (potentia) immanente, immediata e collettiva di singolarità
irriducibili chiamate moltitudini (moltitudo). Ecco che Negri perviene ad una
dottrina politica che non è più il comunismo di Marx, nutrito di categorie
aristoteliche ed hegeliane, ma ad un anarchismo spinoziano senza dialettica,
senza alienazione, senza lavoro e senza Stato[7]”.
L’ontologia dell’essere sociale è la via tracciata da
Costanzo Preve per riannodare il passato con il presente (Aristotele, Hegel,
Marx) e riaprire la storia del comunismo. Luca Gorgoglione con il suo saggio
non si pone nell’ottica di semplice studioso di Costanzo Prese, cosa pur
ragguardevole, ma si dispone a proseguire il suo percorso coniugando umanesimo,
metafisica e comunismo, e in questi tempi di “magra” necessitiamo di studiosi
capaci di resistere al mercato e di riorientarsi verso il futuro di cui
sentiamo l’arsura. Non dobbiamo cadere negli inganni del capitalismo che offrono
sul mercato forme addomesticate di ribellismo organiche al sistema, e in ultimo
il saggio di Luca Gorgoglione ci insegna tale “discernimento critico”:
“Dispositivi di dissoluzione anomica sono tutti quegli
aggregati sociali che, pur nutrendosi di un ribellismo esteriore e
autoreferenziale, finiscono, a conti fatti, per assecondare i raggiri delle
classi dirigenti: dal giovanilismo stravagante (“Viva le devianze!”) al
neofemminismo rivendicazionista (“Sputiamo su Hegel!”), la dimensione
contestativa viene sempre meno orientata alle cause strutturali che
meritoriamente il marxismo ortodosso indicava quale fonte prima
dell’ingiustizia[8]”.
[1]
Luca Gorgoglione, La strada inesplorata, Sulle orme di Costanzo Preve
l’<<inattuale>> del presente filosofico, Petite Plaisance Pistoia,
2026 pp. 295 296
[2]Ibidem
pp. 297 298
[3]Ibidem
pag. 70
[4]Ibidem
pp. 139 140
[5]Ibidem
pag. 134
[6]Ibidem
pag. 177
[7]Ibidem
pag. 118
[8]Ibidem pag. 30