Pornopotere

Dopo il caso Epstein che ha rivelato “la verità empia dei signori e padroni del mondo, un altro caso tocca “il mondo patinato e ne svela i retroscena”. ”Thomas Markle, padre di Meghan Markle, è stato arrestato per accuse di possesso di materiale pedopornografico. La figlia, già duchessa, e sposa del secondogenito del sovrano d’Inghilterra ha dichiarato che sapeva di accuse di tal genere contro il padre dal 2019.

Ancora una vota il velo di Maya si è squarciato e abbiamo la possibilità di comprendere il clima nefasto e, diciamolo pure, immorale, sotteso ai salotti buoni e a coloro che vi gravitano attorno. La violenza e la negazione dell’altro sembrano essere la normalità tragica e perversa delle classi privilegiate. Coloro che vivono e si formano in tale realtà, si deduce, sono dunque parte di pratiche di sfruttamento sessuale speculari allo sfruttamento lavorativo e politico. Gli esseri umani, in questo caso i bambini, che per natura necessitano di protezione e di amore disinteressato sono usati come mezzi per soddisfare loschi piaceri personali.

Il dato che sembra unire tali inchieste che lentamente svelano cosa si nasconde dietro le chiacchiere delle riviste patinate che esaltano e coccolano donne e uomini del “bel mondo”, è la violenza senza freni. Il dato ormai evidente ci pone nelle condizioni di essere collettivamente consapevoli che dietro i messaggi di libertà senza limiti che cadono dal cielo dell’élite, i quali inneggiano alla libertà di ogni desiderio e al mercato quale ipostasi in terra capace di realizzare ogni bene e ogni desiderio, si nasconde l’intento di legittimare “ogni desiderio”. L’occidente muore, perché ha rinunciato all’etica e alla politica e a coniugarle in modo proficuo e umano.

Le tragedie del “porno”, dunque, svelano quanto l’abitudine a mercificare, usare, consumare e annichilire l’altro siano ormai pratiche diffuse e consustanziali al capitalismo nella fase che stiamo attraversando. Da tali tragiche verità di cronaca, si spera possa sollevarsi, con l’indignazione, la ricerca di alternative possibili alla decadenza che al momento sembra senza limiti. A tale scopo l’informazione non dev’essere semplicemente la registrazione di un dato di cronaca, ma deve trasformarsi in pensiero etico e in agire politico, in modo da favorire il congedo dai miti prodotti dai signori del capitalismo e dai personaggi onnipresenti sui media e sui giornali, i quali sono il veicolo per diffondere la cieca ammirazione per i privilegiati. L’ammirazione scevra da ogni valutazione è il mezzo più efficace per ipostatizzare il nostro tempo e cristallizzarlo nella divisione tra la massa e i padroni. Gli sfruttati guardano verso l’Olimpo dei privilegiati col desiderio di esserne parte, in tal modo non pongono in discussione e non valutano olisticamente il sistema.

Il primo passo per la rivoluzione è il “voler essere umani” e rifiutare con la razionalità etica i modelli sociali con cui i padroni vorrebbero ottundere la coscienza civile ed etica degli sfruttati. Non si è sfruttati solo sul lavoro, lo sfruttamento è anche politico quando si condizionano fortemente le scelte private e il pensiero con il veleno del “pornopotere” legittimato dai mezzi di comunicazione che diffondono tra gli sfruttati le prodezze irraggiungibili del mondo “fatato/stregato”.

Fonte foto: https://www.bbc.com/news/live/cwnv03203yvmt (da Google)