“L’era nazista è il periodo più discusso
nella storia, eppure la maggior parte degli ebrei e tanti altri sono ignari
dell’interazione fra sionismo, Hitler e Mussolini. Ciò che è successo agli
ebrei è costantemente utilizzato nella propaganda sionista come giustificazione
per la creazione dello stato israeliano, il lato positivo intorno alla nuvola
scura della desolazione.” (Lenny Brenner nell’introduzione al suo
libro “51 Documents: Zionist Collaboration with the Nazis”)
L’approvazione del “DDL contro
l’antisemitismo” (in realtà si tratta d’un tentativo di silenziare le critiche
al neocolonialismo razzista israeliano) presenta diverse ambiguità storiche,
che su “L’Interferenza” ho recentemente disaminato nell’articolo “Il
parallelismo fra l’odierno regime israeliano e la Germania nazista è corretto”
(2 ottobre 2026). Nel pezzo in questione, ho accolto la linea adottata dallo
storico Alessandro Orsini il quale ha definito lo “Stato sionista” uno “Stato
nazista”, una affermazione coraggiosa da parte di un “intellettuale
impegnato” nel senso sartriano (quindi storicamente la definizione più
nobile della categoria) dei termini.
Su “L’Interferenza”, ho già delineato
il ruolo della destra radicale in quanto manovalanza degli imperialismi
israeliano e statunitense, individuando nel saggio “L’estrema destra
neofascista, manovalanza degli USA e di Israele” (18 novembre 2014)la
comune matrice ideologica del neoconservatorismo repubblicano e del neofascismo
europeo: l’islamofobia, da cui deriva una concezione etnica-suprematista della
geopolitica globale. I “popoli colonizzati”, in linea col pensiero dei
primi sionisti di fine ‘800, vengono considerati “popoli di scarto” da
brutalizzare con crudeltà e nell’indifferenza. In quella circostanza scrivevo:
“La religione
nell’ottica dell’estrema destra deve conferire all’occidentalismo un carattere
messianico preparando la matrice ideologica dell’americanismo e del sionismo
bellicoso. Ecco perché l’islamofobia è stato un collante efficace che ha
attratto molte organizzazioni neofasciste dando loro un ruolo attivo. I
neofascisti sono grati agli Usa anche pur (mal) celando il loro servilismo.” 1
La natura messianica delle
dottrine USA sullo “scontro di civiltà” e la “guerra eterna”,
configura un connubio perfetto col banditismo neofascista, la dottrina politica
degli sbandati dalla microcriminalità sottoproletaria all’egemonismo
militarista della borghesia nazionale. Il nemico, nella visione di neocons,
sionisti-revisionisti e neofascismo è l’idea stessa di Civiltà. Segnalo altre
tre disamine, aderenti agli studi storici di Lenny Brenner e Mauro Manno, in
cui ho decodificato l’analogia fra sionismo e fascismo, trovando il loro posto
nella storia delle ideologie che generano oppressione: sionismo e
(nazi)fascismo sono ideologie sorelle.
I neofascisti (a partire dal MSI) nel
dopoguerra divennero, per convinzione ideologica assumendone l’involucro
politico islamofobico, un Cavallo di Troia della “geopolitica sionista”:
complici dei neocons, in diverse aree del pianeta, delle politiche
imperialiste e di destabilizzazione violenta di diverse aree del mondo.
Il “Movimento Sociale Italiano” (MSI) agli ordini dei
sionisti
Eseguendo gli ordini di Netanyahu, Giorgia
Meloni non si è inventata nulla di nuovo: il MSI (partito da cui
proviene la Meloni) è stato un piede di porco dell’imperialismo israeliano, con
l’obiettivo di stroncare sul nascere il connubio fra indipendenza nazionale e
sovranità economica: da Enrico Mattei a Lelio Basso, fino al PCI ed il
terzomondismo della “sinistra di classe”, in Italia si era formato un blocco
sociale anti-atlantico, intenzionato a cooperare con i popoli e i paesi arabi,
africani e anche dell’est europeo, secondo lo schema “vincente-vincente”.
I neofascisti, riorganizzati dalla CIA nella Lega Anti-Comunista
Mondiale, hanno svolto il loro ruolo di agenti e cani da guardia trovando
nel Mossad un padre-padrone esigente. Il filo-sionismo della Meloni è
figlio delle parole del giornalista Eric Salerno: “Mossad, base Italia”.
Con l’articolo “Israele, luce per i
neofascisti nel mondo” sono entrato nel merito dell’alleanza strategica fra
le “uova di drago” (così vennero denominate, dal “deep state”, le
cellule hitleriane che operarono nel dopoguerra) schiuse dalla CIA e il
regime sionista. Nello specifico, nel paragrafo “Israele, l’estrema destra
italiana e gli onnipresenti neofascisti”, definivo la natura della
subordinazione di fascisti e uomini della P2 al sionismo:
“Ricordo che già nel 1967 la destra italiana, principalmente il Movimento Sociale Italiano,
appoggiò lo Stato sionista definito un ‘bastione dell’occidente contro
l’avanzare della negritudine’. Una posizione razzista tipica del mondo
neofascista. Pino Rauti, fondatore del centro studi Ordine Nuovo (non si può non condividere la
definizione della giornalista Stefania Limiti che ha parlato di Ordine Nuovo come Servizio
Segreto Clandestino), esaltò tale posizione applaudendo i
‘centurioni di Israele’ difensori della civiltà occidentale.
Michelini e Rauti, di certo, hanno riconosciuto nell’esercito israeliano
la stessa caratura morale delle orde naziste che hanno invaso l’Unione
Sovietica. La storia si ripete e dopo la tragedia viene sempre la farsa. Quale
farsa più grande del neofascismo italiano?
Non solo Rauti, ma Franco Freda, Adriano Tilgher e l’infiltrato Mario
Michele Merlino erano frequentatori dei centri dello spionaggio israeliano (chi
coordinava l’Aginter Press in Italia?). Vincenzo Vinciguerra ha
documentato le loro ambiguità, ambiguità che non cessano nemmeno ora a causa
della formazione culturale ambigua dei personaggi appena citati.
Giulio Caradonna – uno squadrista che più volte attentò alla vita di
Giuseppe Di Vittorio – mise a disposizione della Comunità Ebraica (sionista) di
Roma la gioventù missina ed il rabbino di destra, Elio Toaff, lo ringraziò
tramite una lettera.
Fu sempre Caradonna a fare il primo viaggio in Israele (circa vent’anni
prima di Gianfranco Fini) ed a dire che i neofascisti sono ‘nettamente
schierati con le ragioni dello Stato ebraico, che si appellano al filo sionismo
di Mussolini e ribadiscono la radicale differenza tra lo sterminio hitleriano e
quanto accadde in Italia…’. Israele trovò nel MSI un alleato
fedele ed affidabile, Caradonna l’ha confermato in ogni occasione.” 2
Il primo pentito italiano della strategia della tensione,
Carlo Digilio, ci informa: ‘’che
nell’ambiente di Ordine Nuovo di Venezia, anche se ciò poteva apparire in
contrasto con l’ideologia vicina al nazismo, vi era un’area di simpatia con lo
Stato di Israele poiché entità vista come difensore dei valori occidentali in
quella regione, costituendo insieme agli americani, una barriera contro i
movimenti di liberazione arabi che dicevano che erano influenzati dall’URSS e
dai comunisti’’ (già citato nell’articolo sullo confessione sionista di
Franco Freda 3). Gli eredi dell’hitlerismo, coerentemente con la loro
disonorevole storia, riconobbero nello “Stato per soli ebrei” un ingranaggio
della controrivoluzione mondiale, un processo di de-emancipazione che ha visto CIA
e Pentagono assumere il monopolio della violenza su scala pan-planetaria.
Giorgia Meloni agli ordini
dell’imperialismo israeliano. La storia si ripete
Nel 1933, con l’Accordo di Haavara (“accordo di
trasferimento”) venne sancita la collaborazione fra il nazismo, la Federazione
sionista tedesca ed il potere bancario anglosassone sulla pelle del popolo
palestinese, un popolo tanto innocente quanto dedito alla resistenza eroica.
La studiosa Myriam Abraham, da me citata nell’articolo “Israele,
luce per i neofascisti nel mondo”, ha chiarito che l’accordo fra
l’hitlerismo ed il sionismo riguardava “Soltanto
gli Ebrei provvisti di un “Certificato Capitalista” emesso dalle autorità
britanniche e che provava che essi che possedevano l’equivalente di 5.000 $
erano autorizzati a emigrare in Palestina. Oltre al fatto di colonizzare la
Palestina, quest’Accordo di Trasferimento ha permesso ad alcuni Ebrei definiti
“emigranti potenziali” di proteggere i loro beni in questi conti bancari
speciali ai quali essi non avevano accesso che acquistando e vendendo dei
prodotti tedeschi. Questi conti “di emigranti attivi e potenziali”
rappresentavano milioni di Reichsmark sia per i Nazisti sia per i Sionisti”. Gli affari prima di tutto e, citando
Marx, “il denaro è l’adorato dio di Israele” (Karl Marx, Sulla
questione ebraica, 1843) 4.
Eseguendo in modo acritico e vergognosamente supino gli
ordini di Netanyahu (un criminale reo d’aver consumato un genocidio), Giorgia
Meloni ha ricucito i legami storici del fascismo col sionismo-revisionista.
Una establishment politica “criminale” accogliendo la
coraggiosissima definizione di Alessandro Orsini e, devo aggiungere, abituata
ad eseguire ordini senza porsi problematiche di natura etica o legale. Giorgia
Meloni, ovvero (per dirla con Hannah Arendt) la banalità del male.
Fonti:
Note:
Lo storico marxista Lenny Brenner ha raccolto, in modo
ragionato, diversi documenti de-secretati dagli archivi la cui veridicità non è
mai stata messa in discussione. Quello che è emerge, dalla rigorosa disamina di
Brenner, sono le relazioni pericolose fra nazi-fascismo e sionismo.
Cito:
“La nostra nozione di nazionalità ebraica contempla una chiara e sincera relazione con il popolo tedesco e le sue realtà nazionali e razziali. Proprio perché non vogliamo falsificare questi fondamenti, perché anche noi siamo contro il matrimonio misto e per il mantenimento della purezza del gruppo degli ebrei […]. […] La fedeltà alla propria identità e alla propria cultura dà agli ebrei la forza interiore che impedisce l’insulto rispetto ai sentimenti nazionali tedeschi; e il radicamento in una propria spiritualità preserva l’ebreo dal diventare un critico senza radici dei fondamenti nazionali dell’essenza germanica. L’allontanamento nazionale che lo Stato richiede, sarebbe quindi portato a termine facilmente come il risultato di uno sviluppo organico. Così, l’ebraismo autocosciente qui descritto, nel nome del quale noi parliamo, può trovare un posto nella struttura dello stato tedesco, perché è interiormente non imbarazzato, libero dal risentimento che gli ebrei assimilati devono sentire per la determinazione che appartengono all’ebraismo, alla razza e al passato ebraici. Noi crediamo nella possibilità di una onesta relazione di lealtà tra un gruppo di ebrei coscienti e lo stato tedesco.[…] Per i suoi obiettivi pratici, il sionismo spera di ottenere la collaborazione anche con un governo fondamentalmente ostile agli ebrei, perché nel trattare la questione ebraica non sono coinvolti sentimentalismi ma problemi reali la cui soluzione interessa tutti i popoli, e nel momento attuale specialmente il popolo tedesco. La realizzazione del sionismo non poteva che essere ferita dal risentimento degli ebrei all’estero contro lo sviluppo tedesco. La propaganda del boicottaggio – come quella che attualmente è diretta in vari modi contro la Germania – è in sostanza non-sionista, perché il sionismo non vuole dare battaglia ma convincere e costruire…. Le nostre osservazioni, qui presentate, si basano sulla convinzione che, nel risolvere il problema secondo le proprie linee il governo tedesco avrà piena comprensione per una candida e limpida posizione ebraica che si armonizzi con gli interessi dello Stato” (da un Memorandum inviato al Governo del Reich dalla federazione sionista di Germania in data 21 giugno 1933 – riportato da Lenny Brenner)