“L’era nazista è il periodo più discusso nella storia, eppure la maggior parte degli ebrei e tanti altri sono ignari dell’interazione fra sionismo, Hitler e Mussolini. Ciò che è successo agli ebrei è costantemente utilizzato nella propaganda sionista come giustificazione per la creazione dello stato israeliano, il lato positivo intorno alla nuvola scura della desolazione.” (Lenny Brenner nell’introduzione al suo libro “51 Documents: Zionist Collaboration with the Nazis”)

L’approvazione del “DDL contro l’antisemitismo” (in realtà si tratta d’un tentativo di silenziare le critiche al neocolonialismo razzista israeliano) presenta diverse ambiguità storiche, che su “L’Interferenza” ho recentemente disaminato nell’articolo “Il parallelismo fra l’odierno regime israeliano e la Germania nazista è corretto” (2 ottobre 2026). Nel pezzo in questione, ho accolto la linea adottata dallo storico Alessandro Orsini il quale ha definito lo “Stato sionista” uno “Stato nazista”, una affermazione coraggiosa da parte di un “intellettuale impegnato” nel senso sartriano (quindi storicamente la definizione più nobile della categoria) dei termini.

Su “L’Interferenza”, ho già delineato il ruolo della destra radicale in quanto manovalanza degli imperialismi israeliano e statunitense, individuando nel saggio “L’estrema destra neofascista, manovalanza degli USA e di Israele” (18 novembre 2014)la comune matrice ideologica del neoconservatorismo repubblicano e del neofascismo europeo: l’islamofobia, da cui deriva una concezione etnica-suprematista della geopolitica globale. I “popoli colonizzati”, in linea col pensiero dei primi sionisti di fine ‘800, vengono considerati “popoli di scarto” da brutalizzare con crudeltà e nell’indifferenza. In quella circostanza scrivevo:

“La religione nell’ottica dell’estrema destra deve conferire all’occidentalismo un carattere messianico preparando la matrice ideologica dell’americanismo e del sionismo bellicoso. Ecco perché l’islamofobia è stato un collante efficace che ha attratto molte organizzazioni neofasciste dando loro un ruolo attivo. I neofascisti sono grati agli Usa anche pur (mal) celando il loro servilismo.” 1

La natura messianica delle dottrine USA sullo “scontro di civiltà” e la “guerra eterna”, configura un connubio perfetto col banditismo neofascista, la dottrina politica degli sbandati dalla microcriminalità sottoproletaria all’egemonismo militarista della borghesia nazionale. Il nemico, nella visione di neocons, sionisti-revisionisti e neofascismo è l’idea stessa di Civiltà. Segnalo altre tre disamine, aderenti agli studi storici di Lenny Brenner e Mauro Manno, in cui ho decodificato l’analogia fra sionismo e fascismo, trovando il loro posto nella storia delle ideologie che generano oppressione: sionismo e (nazi)fascismo sono ideologie sorelle.

Israele, luce per i neofascisti nel mondo https://www.linterferenza.info/interferenza/israele-luce-per-i-neofascisti-nel-mondo/

L’alleanza fra Israele e l’estrema destra europea https://www.linterferenza.info/esteri/i-neonazisti-europei-le-nuove-ancelle-di-israele/

Il neonazista Franco Freda: “Solo Salvini e Israele possono salvarci” https://www.linterferenza.info/attpol/neonazista-franco-fredasolo-salvini-israele-possono-salvarci/

I neofascisti (a partire dal MSI) nel dopoguerra divennero, per convinzione ideologica assumendone l’involucro politico islamofobico, un Cavallo di Troia della “geopolitica sionista”: complici dei neocons, in diverse aree del pianeta, delle politiche imperialiste e di destabilizzazione violenta di diverse aree del mondo.

Il “Movimento Sociale Italiano” (MSI) agli ordini dei sionisti

Eseguendo gli ordini di Netanyahu, Giorgia Meloni non si è inventata nulla di nuovo: il MSI (partito da cui proviene la Meloni) è stato un piede di porco dell’imperialismo israeliano, con l’obiettivo di stroncare sul nascere il connubio fra indipendenza nazionale e sovranità economica: da Enrico Mattei a Lelio Basso, fino al PCI ed il terzomondismo della “sinistra di classe”, in Italia si era formato un blocco sociale anti-atlantico, intenzionato a cooperare con i popoli e i paesi arabi, africani e anche dell’est europeo, secondo lo schema “vincente-vincente”. I neofascisti, riorganizzati dalla CIA nella Lega Anti-Comunista Mondiale, hanno svolto il loro ruolo di agenti e cani da guardia trovando nel Mossad un padre-padrone esigente. Il filo-sionismo della Meloni è figlio delle parole del giornalista Eric Salerno: “Mossad, base Italia”.

Con l’articolo “Israele, luce per i neofascisti nel mondo” sono entrato nel merito dell’alleanza strategica fra le “uova di drago” (così vennero denominate, dal “deep state”, le cellule hitleriane che operarono nel dopoguerra) schiuse dalla CIA e il regime sionista. Nello specifico, nel paragrafo “Israele, l’estrema destra italiana e gli onnipresenti neofascisti”, definivo la natura della subordinazione di fascisti e uomini della P2 al sionismo:

“Ricordo che già nel 1967 la destra italiana, principalmente il Movimento Sociale Italiano, appoggiò lo Stato sionista definito un ‘bastione dell’occidente contro l’avanzare della negritudine’. Una posizione razzista tipica del mondo neofascista. Pino Rauti, fondatore del centro studi Ordine Nuovo (non si può non condividere la definizione della giornalista Stefania Limiti che ha parlato di Ordine Nuovo come Servizio Segreto Clandestino), esaltò tale posizione applaudendo i ‘centurioni di Israele’ difensori della civiltà occidentale.

Michelini e Rauti, di certo, hanno riconosciuto nell’esercito israeliano la stessa caratura morale delle orde naziste che hanno invaso l’Unione Sovietica. La storia si ripete e dopo la tragedia viene sempre la farsa. Quale farsa più grande del neofascismo italiano?

Non solo Rauti, ma Franco Freda, Adriano Tilgher e l’infiltrato Mario Michele Merlino erano frequentatori dei centri dello spionaggio israeliano (chi coordinava l’Aginter Press in Italia?). Vincenzo Vinciguerra ha documentato le loro ambiguità, ambiguità che non cessano nemmeno ora a causa della formazione culturale ambigua dei personaggi appena citati.

Giulio Caradonna – uno squadrista che più volte attentò alla vita di Giuseppe Di Vittorio – mise a disposizione della Comunità Ebraica (sionista) di Roma la gioventù missina ed il rabbino di destra, Elio Toaff, lo ringraziò tramite una lettera.

Fu sempre Caradonna a fare il primo viaggio in Israele (circa vent’anni prima di Gianfranco Fini) ed a dire che i neofascisti sono ‘nettamente schierati con le ragioni dello Stato ebraico, che si appellano al filo sionismo di Mussolini e ribadiscono la radicale differenza tra lo sterminio hitleriano e quanto accadde in Italia…’. Israele trovò nel MSI un alleato fedele ed affidabile, Caradonna l’ha confermato in ogni occasione.” 2

Il primo pentito italiano della strategia della tensione, Carlo Digilio, ci informa: ‘’che nell’ambiente di Ordine Nuovo di Venezia, anche se ciò poteva apparire in contrasto con l’ideologia vicina al nazismo, vi era un’area di simpatia con lo Stato di Israele poiché entità vista come difensore dei valori occidentali in quella regione, costituendo insieme agli americani, una barriera contro i movimenti di liberazione arabi che dicevano che erano influenzati dall’URSS e dai comunisti’’ (già citato nell’articolo sullo confessione sionista di Franco Freda 3). Gli eredi dell’hitlerismo, coerentemente con la loro disonorevole storia, riconobbero nello “Stato per soli ebrei” un ingranaggio della controrivoluzione mondiale, un processo di de-emancipazione che ha visto CIA e Pentagono assumere il monopolio della violenza su scala pan-planetaria.

Giorgia Meloni agli ordini dell’imperialismo israeliano. La storia si ripete

Nel 1933, con l’Accordo di Haavara (“accordo di trasferimento”) venne sancita la collaborazione fra il nazismo, la Federazione sionista tedesca ed il potere bancario anglosassone sulla pelle del popolo palestinese, un popolo tanto innocente quanto dedito alla resistenza eroica.

La studiosa Myriam Abraham, da me citata nell’articolo “Israele, luce per i neofascisti nel mondo”, ha chiarito che l’accordo fra l’hitlerismo ed il sionismo riguardava “Soltanto gli Ebrei provvisti di un “Certificato Capitalista” emesso dalle autorità britanniche e che provava che essi che possedevano l’equivalente di 5.000 $ erano autorizzati a emigrare in Palestina. Oltre al fatto di colonizzare la Palestina, quest’Accordo di Trasferimento ha permesso ad alcuni Ebrei definiti “emigranti potenziali” di proteggere i loro beni in questi conti bancari speciali ai quali essi non avevano accesso che acquistando e vendendo dei prodotti tedeschi. Questi conti “di emigranti attivi e potenziali” rappresentavano milioni di Reichsmark sia per i Nazisti sia per i Sionisti”. Gli affari prima di tutto e, citando Marx, “il denaro è l’adorato dio di Israele” (Karl Marx, Sulla questione ebraica, 1843) 4.

Eseguendo in modo acritico e vergognosamente supino gli ordini di Netanyahu (un criminale reo d’aver consumato un genocidio), Giorgia Meloni ha ricucito i legami storici del fascismo col sionismo-revisionista. Una establishment politica “criminale” accogliendo la coraggiosissima definizione di Alessandro Orsini e, devo aggiungere, abituata ad eseguire ordini senza porsi problematiche di natura etica o legale. Giorgia Meloni, ovvero (per dirla con Hannah Arendt) la banalità del male.

Fonti:

https://www.marxists.org/italiano/marx-engels/1844/2/questioneebraica_Ciccotti.htm

Note:

Lo storico marxista Lenny Brenner ha raccolto, in modo ragionato, diversi documenti de-secretati dagli archivi la cui veridicità non è mai stata messa in discussione. Quello che è emerge, dalla rigorosa disamina di Brenner, sono le relazioni pericolose fra nazi-fascismo e sionismo.

Cito:

“La nostra nozione di nazionalità ebraica contempla una chiara e sincera relazione con il popolo tedesco e le sue realtà nazionali e razziali. Proprio perché non vogliamo falsificare questi fondamenti, perché anche noi siamo contro il matrimonio misto e per il mantenimento della purezza del gruppo degli ebrei […]. […] La fedeltà alla propria identità e alla propria cultura dà agli ebrei la forza interiore che impedisce l’insulto rispetto ai sentimenti nazionali tedeschi; e il radicamento in una propria spiritualità preserva l’ebreo dal diventare un critico senza radici dei fondamenti nazionali dell’essenza germanica. L’allontanamento nazionale che lo Stato richiede, sarebbe quindi portato a termine facilmente come il risultato di uno sviluppo organico. Così, l’ebraismo autocosciente qui descritto, nel nome del quale noi parliamo, può trovare un posto nella struttura dello stato tedesco, perché è interiormente non imbarazzato, libero dal risentimento che gli ebrei assimilati devono sentire per la determinazione che appartengono all’ebraismo, alla razza e al passato ebraici. Noi crediamo nella possibilità di una onesta relazione di lealtà tra un gruppo di ebrei coscienti e lo stato tedesco.[…] Per i suoi obiettivi pratici, il sionismo spera di ottenere la collaborazione anche con un governo fondamentalmente ostile agli ebrei, perché nel trattare la questione ebraica non sono coinvolti sentimentalismi ma problemi reali la cui soluzione interessa tutti i popoli, e nel momento attuale specialmente il popolo tedesco. La realizzazione del sionismo non poteva che essere ferita dal risentimento degli ebrei all’estero contro lo sviluppo tedesco. La propaganda del boicottaggio – come quella che attualmente è diretta in vari modi contro la Germania – è in sostanza non-sionista, perché il sionismo non vuole dare battaglia ma convincere e costruire…. Le nostre osservazioni, qui presentate, si basano sulla convinzione che, nel risolvere il problema secondo le proprie linee il governo tedesco avrà piena comprensione per una candida e limpida posizione ebraica che si armonizzi con gli interessi dello Stato” (da un Memorandum inviato al Governo del Reich dalla federazione sionista di Germania in data 21 giugno 1933 – riportato da Lenny Brenner)