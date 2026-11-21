Questo è il programma – serio, ufficiale – di un convegno universitario svoltosi oggi, 17 novembre 2026: imprimiamocelo nella memoria. Non è una pagina satirica, non è il catalogo di una performance concettuale, non è Paolone S. che gioca a parodiare Berlusconi e si dimostra invece (senza volerlo e credendo di non esserlo) più berlusconiano (ma meno divertente) dell’originale. Questa è l’Università di Siena, anno di fondazione 1240. Il titolo di questo convegno è «Abitare la ricerca femminista nell’Università». Poi ci sono, come sottotitoli dei vari interventi, seri e ufficiali anche questi, «Danzare il genere», «La decolonialità come valore pluriverso», «Produrre sapere oltre gli assunti allonormativi», «Storytelling come restituzione femminista», «Intimate Partner Violence Among Queer Young People» (questo è letteralmente adorabile: sembra il titolo di un reel di Pornhub!), «Metodologie dell’incertezza e del margine»; e tanti, tanti altri ancora. Tutto reso perfettamente istituzionale, tutto accademicamente rispettabile; tutto messo a programma con la prosopopea con cui un’università presenta la propria ricerca. https://www.unisi.it/…/all…/unisi-locandina-17.11.26.pdf

Siamo ormai decisamente, e involontariamente, oltre la satira. La satira presuppone una realtà abbastanza seria da poter essere deformata, un modello riconoscibile sul quale intervenire con il sarcasmo; quel modello è stato divorato. Da che mondo è mondo anche la parodia presuppone un prototipo serio da rovesciare di segno, da spernacchiare, ma se il prototipo serio è già la parodia stessa, che si fa poi? La parodia, anche questa ridicolmente involontaria, è già dentro la locandina, già finanziata, organizzata, moderata, discussa in plenaria, introdotta dalle strutture dell’università negli atenei. Se uno volesse inventarsi una caricatura dell’università contemporanea dovrebbe fermarsi prima di arrivare a «Danzare il genere», o rischierebbe di essere accusato di esagerare.

Il punto, naturalmente, e non c’è neanche bisogno di dirlo (ma in realtà, oggi, è probabilmente opportuno ribadirlo), non è che esista la ricerca femminista. Una società libera può studiare il femminismo, il patriarcato, la violenza sulle donne, le identità sessuali, il rapporto fra corpo e cultura, la condizione delle minoranze. Il problema è diventato un altro: una determinata visione del mondo, nata come una delle possibili prospettive attraverso cui leggere la realtà, ha progressivamente e militarmente occupato interi settori dell’università, della cultura, dell’arte, dell’editoria, della comunicazione pubblica e infine della scuola, fino a presentarsi come il linguaggio spontaneo, moralmente corretto e istituzionalmente obbligatorio del presente. A quel punto non serve più imporre niente con la forza. Basta stabilire quali parole siano progressiste e quali retrograde, quali domande siano legittime e quali sospette, quali categorie possano essere usate e quali debbano essere preliminarmente (e senza alcuna motivazione reale) decostruite. Il vecchio potere aveva bisogno della censura; quello contemporaneo può permettersi qualcosa di più elegante (del resto lo chiamano ‘soft power’): la selezione preventiva delle cose che vale la pena pensare.

Più che inquietante, è di fatto mostruoso. L’università, che dovrebbe essere il luogo in cui una tesi viene sottoposta alla prova della propria falsificabilità, è già diventata la mise en place in cui alcune tesi arrivano già munite di patente morale. Puoi raffinarne i concetti, costruire nuove metodologie, attraversare margini e intersezioni, produrre autoetnografie. La domanda più semplice, quella che un tempo avrebbe magari costituito l’inizio di ogni ricerca veramente libera, diventa improvvisamente immorale: «E se la premessa fosse sbagliata?». Nel frattempo, infatti, il vocabolario è diventato una specie di passaporto attraverso cui devi sapere cosa si dice e cosa no, come va o non va detto, chi può parlare, da quale posizione, attraverso quale sguardo (o, se va proprio bene, categoria).

Questo fenomeno chiaramente non riguarda soltanto l’università. L’università è uno dei luoghi in cui appare nella forma più pura, perché possiede ancora il timbro dell’autorevolezza. Lo stesso linguaggio lo ritroviamo nella scuola, nei bandi, nei festival, nei musei, nei teatri, nelle fondazioni (è sempre di questi giorni l’uscita del film su Giulia Cecchettin, e qui davvero non si aggiunge altro), nelle redazioni, nella comunicazione aziendale, nella pubblicità, nelle istituzioni. È diventato l’aria amministrativa del nostro tempo, lo zeitgeist liberal dem o woke o piddino o come lo vogliamo chiamare. Qui, proprio qui, tocchiamo con mano e mente qualcosa di più grande del femminismo, del progressismo o della guerra di genere quotidiana; qui tocchiamo una società che ha progressivamente smarrito la capacità di stare davanti alla realtà senza applicarle prima un filtro ideologico.

Da almeno due, quasi tre, decenni assistiamo a questo scempio anche attraverso le opere. Basta avere qualche antenna ancora funzionante per accorgersi che certe trasformazioni culturali precedono di molto la loro consacrazione istituzionale. Il cinema, la narrativa, il teatro, la televisione spesso registrano per primi ciò che vent’anni dopo diventerà linguaggio politico, scolastico o universitario. Chi guardava con attenzione (perché amava davvero) se ne accorgeva già quando la cosa non aveva ancora un nome presentabile, dallo stile e dall’estetica ancor prima che dai contenuti, e solo poi il fenomeno è cresciuto, si è professionalizzato, ha prodotto carriere e finanziamenti, e finalmente è arrivato nella vita quotidiana con la solennità dei fenomeni inevitabili perché normalizzati. Nel frattempo il resto della società si è sbriciolato. Famiglia, appartenenza, solidarietà, continuità culturale, rapporto fra generazioni, idea di comunità, patrimonio storico, persino il vecchio e malandato buon senso sono diventati sospetti, perché tutto ciò che viene dal passato deve ormai presentarsi in tribunale con un avvocato. Qualunque tradizione può essere sottoposta a revisione, qualunque consuetudine giustificarsi: il passato è diventato una stanza di reperti compromettenti. Contemporaneamente, non paghi già di questo, abbiamo costruito una società ossessionata dal conflitto fra uomini e donne, identità e identità, mentre la capacità concreta di vivere insieme regredisce di giorno in giorno. La guerra dei sessi, che avrebbe dovuto essere ignorata o superata da una società veramente libera, ha assunto forme sempre più sofisticate e spesso, come si vede, viene trasformata in materia accademica, burocratica, culturale. Perfino il conflitto deve oggi essere metodologicamente abitato.

Viviamo in una sottospecie (disperante come solo l’idiozia senza rimedio può essere) di regime culturale senza dittatore, che è forse la forma più efficace di autocrazia perché nessuno deve impartire ordini. Basta che tutti sappiano, più o meno intuitivamente, da quale parte conviene stare. Il risultato è una società nella quale l’ortodossia non viene proclamata come ortodossia, ma si presenta come sensibilità, aggiornamento, inclusione, mindfulness. È proprio questa trasformazione a renderla così difficile da contestare: chi dissente non appare semplicemente come uno che sostiene una posizione diversa, ma come qualcuno che non ha capito, non è abbastanza aggiornato, non possiede gli strumenti. Oppure, ça va sans dire, i grandi classici: rosicone, invidioso, livoroso, fascista.

Invece oggi è impossibile persino (sor)riderci sopra. Come puoi ridere e fare il verso al linguaggio più involuto della cultura contemporanea, quando quel linguaggio viene pronunciato seriamente da persone pagate per produrre sapere? Come puoi costruire una caricatura della scuola ideologizzata quando la scuola stessa organizza attività nelle quali il vocabolario della contemporaneità arriva già confezionato? La cosa ha una sua ferocia involontaria: mentre fuori da questi circoli di spazzatura mentale la gente cerca inutilmente lavoro, paga affitti sempre più proibitivi, aspetta un medico dai dodici mesi in su, affronta la solitudine più negletta e disprezzata, invecchia, divorzia, cresce figli in maniera bestiale, assiste genitori e scopre che la propria vita al minuto è diventata sempre più precaria, dentro certi ambienti culturali ci si può dedicare con serietà professionale a stabilire se la danza-teatro costituisca uno «spazio di sperimentazione di femminilità plurali». C’è scritto davvero, è uno degli interventi del programma.

E allora sì, viviamo nel casino. Un casino gargantuesco, scolarizzato ma non colto, istituzionalizzato, fitto di convegni e di finanziamenti, con le sue belle locandine, le sue plenarie, i suoi panel e i suoi sconfinamenti trasformativi. Un casino che ha smesso da tempo di avere bisogno di un cattivo ufficiale perché ciascuno ha imparato a sorvegliare il proprio linguaggio e, spesso, quello degli altri, e la cosa più incredibile è che tutto questo continua a presentarsi come emancipazione. Forse il vero scandalo, oggi, sarebbe tornare a pensare liberamente anche contro le idee che ci piacciono, anzi soprattutto contro quelle. Per il momento, tuttavia, dobbiamo ancora danzare il genere e possibilmente compilare il modulo per dichiarare in quale posizione del margine in/disciplinato abbiamo danzato. Ma andate affanculo!

Fonte foto: https://www.lecostituzionaliste.it/event/abitare-la-ricerca-femminista-nelluniversita-intersezioni-in-discipline-e-sconfinamenti-trasformativi/ (da Google)