Il caro vita si toccherà con mano a Settembre con le spese scolastiche a carico delle famiglie

Fino a 700 euro la spesa scolastica per un solo figlio a carico delle famiglie, i rincari e i costi della vita in costante aumento colpiscono servizi che dovrebbero essere accessibili universalmente e gratuiti come, ad esempio, scuola dell’obbligo e sanità o assistenza a minori e diversamente abili.

La spesa scolastica grava, e non certo da ora, in misura crescente sui bilanci familiari, poi gli stessi nuclei dovranno affrontare i rincari delle tariffe legate alle attività sportive dei minori, i rincari delle gite di istruzione fino al salasso con i tradizionali acquisti di vestiti per le stagioni autunno inverno.

Per farsi una idea precisa della questione andiamo a leggere parte della denuncia di una associazione dei consumatori

Le nostre stime per l’anno scolastico 2025/2026 evidenziano aumenti che peseranno gravemente sui bilanci familiari. Il costo medio dei libri per la scuola media (primo anno) si attesta a 355,23 euro, mentre per le scuole superiori (primo anno) si prevede un costo medio di 552,69 euro. A queste spese si aggiunge il costo del kit scuola, stimato in 132,30 euro. Considerando un singolo studente al primo anno, la spesa totale stimata per un figlio che frequenta la prima media nel 2025 raggiungerà circa 487,53 euro. Per un figlio iscritto al primo anno di una scuola superiore nel 2025, il costo totale stimato sarà di circa 685 euro. A queste cifre vanno aggiunti i costi per i dizionari specifici, come quelli di latino e greco, indispensabili per alcuni indirizzi di studio: si stima che un dizionario di latino possa costare tra 75 e 100 euro, mentre un dizionario di greco tra 100 e 133 euro.

Back to School 2025: spese scolastiche insostenibili – ADOC Nazionale

E sempre la stessa associazione lancia un importante appello con proposte concrete che riguardano la sfera dei consumi e, come solitamente accade, ritengono le detrazioni fiscali la soluzione da privilegiare. Noi siamo invece convinti che il problema sia a monte ossia la erosione del potere di acquisto dei salari che si porta dietro un aumento generalizzato del costo della vita che non viene compensato da adeguati sistemi che uniformino gli stipendi al costo della vita. Dal codice Ipca alla indennità di vacanza contrattuale, tocchiamo con mano come la distruzione della scala mobile abbia fatto la fortuna delle imprese, dello Stato, dei conti pubblici per tenere a bada la inflazione ma alla fine ogni onere è stato scaricato su salari e pensioni. E non è casuale che l’Italia sia il paese in cui, da 40 anni ad oggi (dati Eurostat od Ocse) la perdita del potere di acquisto è stata maggiore.

Ma pesano, e non poco, i tradizionali ritardi del sistema scolastico italiano ridotto a una immane sequela di norme burocratiche, mancano aule studio attrezzate che potrebbero anche sostituire in parte dei libri di testo con l’utilizzo delle moderne tecnologie, mancano le ore di educazione frontale, tra i tanti bonus inventati (al posto dei servizi) ne manca uno rivolto alle famiglie per l’acquisto di un pc. Manca insomma la volontà politica di condizionare a livello statale le scelte educative e delle case editrici al fine di ampliare la platea dei beneficiari abbattendo i costi a loro carico.