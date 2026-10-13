L’IA e i segni dell’Apocalisse

Il mondo che verrà non è iscritto in una profezia, ma
nei segni del presente da cui possiamo dedurre ipotesi e problemi. Mi capita di
parlare degli studi dei figli di amici che frequentano le scuole elementari in
quartieri difficili. Il primo dato negli ultimi anni è la contrazione degli iscritti,
infatti scuole che ospitavano anche un migliaio di alunni, negli ultimi anni
riescono a formare un paio di prime elementari. Il depopolamento avanza
inesorabile. Sicuramente l’iperpresenza di stranieri disagiati e di diversa
provenienza conduce a dirottare le iscrizioni verso i quartieri del centro
della città. Se ci fossero mediatori linguistici e strutture adeguate
probabilmente il problema non sussisterebbe. I docenti sopravvivono in contesti
classe eterogenei, per cui si lasciano andare e stanchi si adattano a tutto.
Decenni di “odio” contro la famiglia e di esaltazione della sessualità quale
strumento per addestrare i più giovani, che ora non sono più tali, al consumo e
alla vendita di sé sul mercato della seduzione hanno sicuramente contribuito a
disarticolare la stabilità dei liberi affetti e hanno consolidato il “principio
che ognuno vende ciò che ha e può”. Se si è giovani, ci si espone nel mercato
della seduzione e tale “addestramento alla libertà” è la premessa per “educare
all’imprenditorialità”. Tutto è merce e tutto è mercato, e chiunque osi
sollevare dubbi razionali su tale modello sociale che non conosce paideia è
tacciato di “oscurantismo”. La libertà è unidirezionale, è solo libertà
mercantile che in modo religioso è incarnato nei corpi delle giovani e dei
giovani sempre più palestrati e tatuati e sempre meno “coscienti di essere
dominati senza prospettive”. Ora in
questo clima si inserisce l’uso smodato e privo di limiti dell’IA.
Bambini che frequentano le scuole elementari già la
usano a casa e a scuola per svolgere le consegne degli insegnanti. Il merito si
fa benedire, per cui i risultati risultano ottimi. I docenti, a dire dei miei
amici, sanno e fingono di non vedere e di non sapere. Se sollevassero il
problema riceverebbero l’ostilità dei genitori che li accuserebbero di
“pregiudizi verso i pargoli”. Se denunciassero in direzione, sarebbero oggetto
di “larvata ostilità”. Se si è severi e se si applicano rigidamente le
circolari ci sarebbe il rischio di un’ulteriore contrazione degli iscritti. In
media i genitori hanno acquisito la forma mentis del capitalismo, ovvero
conta il risultato e non certo “il processo”. Non vogliono problemi, già
lottano quotidianamente contro la precarietà se poveri, e se benestanti i
risultati dei figli nella giungla dei social servono per affermare che sono
sempre dei vincenti. Molti figli sono già orfani perché abbandonati dai
genitori e dalla scuola e sono consegnati all’IA e alla rete (volutamente in
corsivo). Non conoscono l’impegno, aborrono la disciplina e sono convinti
che solo la scaltrezza e il calcolo governino il mondo, per cui si adattano
alla “violenza legalizzata del mercato”. In fondo le parole: azienda, mercato,
competizione con uso conseguente dell’inglese e dell’angloitaliano si sommano
per formare alla capacità imprenditoriale.
Sono espressioni e parole ripetute in modo continuo, così da non lasciar
sfuggire nessuno all’addestramento alla grammatica del padrone (multinazionali
e servidorame). Non conoscono altro e non hanno modelli per effettuare semplici
raffronti critici, per cui tutto è mercato, dove solo il più scaltro
sopravvive. Ma c’è di più, poiché con l’uso smodato dell’IA le nostre giovani
leve sono e diventeranno dei semianalfabeti violentissimi e perennemente
dipendenti e incapaci di pensare e di differire il desiderio. La violenza,
frutto di tale dispositivo capitalistico lo chiamano “patriarcato”, in tal
maniera si evita il problema reale e si può continuare l’operazione malvagia di
distruzione delle menti, delle coscienze e delle relazioni affettive e sociali.
Un operaio nell’Ottocento aveva capacità di pensare e di agire assai migliori
per qualità ed etica rispetto ad uno studente o un giovane adulto del nostro
tempo racchiuso nella grammatica della compravendita, e molto spesso il
prodotto è lui-lei, non le sue braccia o le sue competenze, ma nella totalità
del corpo e della mente, ed è egli stesso a vendersi, in quanto, ripeto, non
conosce altro. La democrazia e la tensione dialettica è mito ideologico del
nostro tempo. L’autodeterminazione di
cui i liberisti biascicano e che innalzano a trofeo per affermare la differenza
tra Occidente e Oriente è solo un mito fondativo, pertanto è falso come la
logica che lo sottende. Questo è il nostro tempo e con questo stato di perenne
tensione distruttiva dobbiamo confrontarci. Le eccezioni ci sono, sono forse i
martiri del presente o gli eroi che sostengono il peso di una civiltà che si
sta estinguendo per lasciare spazio ad una barbarie senza prospettiva, i cui
segni sono tutti nel presente e sono ferite sempre più profonde che si incidono
negli individui e nel corpo sociale. Ritorna, ancora una volta, il monito e la
domanda di Lenin:
“Che fare?”.
Il capitalismo nella sua fase imperiale è un’autentica
Apocalisse e il futuro appare più fosco del presente. In questo contesto non la
resilienza, ma la resistenza è l’unica risposta.
Resistere significa conservare la propria malandata
umanità per testimoniare un’altra prospettiva nella speranza che possa
trasformarsi in prassi. Il dato certo è che l’incuria verso i nostri giovani
prepara la violenza quotidiana e futura e, dobbiamo cominciare, taluni già lo
fanno, a dimostrare le sorgenti reali della violenza che sembra ammorbare il
nostro tempo in modo polimorfico e totalitario. In tempo di magra ogni
contributo è prezioso, per cui ogni gesto e ogni parola invisibile e visibile
può contribuire a cercare l’alternativa alla barbarie del “presente assoluto”.
Costanzo Preve scriveva del “capitalismo assoluto”. Oggi dovremmo parlare e scrivere, anche, del “presente assoluto” senza memoria e senza futuro nel quale l’Occidente affonda. Chi non ha memoria del passato non può certo pensare il “presente”. Spezzare il “presente assoluto” per riaprire i “chiavistelli della storia” forgiati con il mercato senza limiti e con l’IA ad esso asservita.
Fonte foto: Giornale di Brescia (da Google)