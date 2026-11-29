Nei giorni passati si è verificata una singolare coincidenza, frutto del clima di censura e cancellazione di ogni voce critica che abbia un qualche carisma di ufficialità. Anche il modello repressivo, come spiegheremo più avanti, è esattamente lo stesso.

Con l’approvazione del ddl sull’antisemitismo associazioni come Setteottobre e Progetto Dreyfus hanno inviato lettere ed esposti ai rettori, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), alla Conferenza dei Rettori (CRUI) e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo contestando che un’altra associazione, La Fondazione Hind Rajab, fondata nel 2024 dopo la morte della bambina uccisa dai militari dell’IDF a Gaza e nota per il suo attivismo per la causa palestinese, sia contigua ad organizzazioni estremiste:. I critici accusano la fondazione e i suoi vertici di presunti legami con Hamas, Hezbollah e i Fratelli Musulmani, oltre a contestare la pubblicazione online di identità e spostamenti di cittadini e militari israeliani. Le risposte delle singole università alle segnalazioni non sono state uniformi; ad esempio, alla Sapienza di Roma si sono registrati iniziali rinvii legati alla disponibilità delle aule prima dello svolgimento effettivo dell’iniziativa.

Leggiamo sul Fatto Quotidiano del 25 novembre: “Questo è solo un assaggio”, spiega al Fatto Nicola Perugini, professore di Relazioni internazionali all’Università di Edimburgo, che da mesi denuncia l’impatto del disegno di legge Antisemitismo – approvato la settimana scorsa alla Camera dal governo Meloni con i voti di Renzi e Calenda – e che adotta la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra) [1].

Nel frattempo, in occasione del 25 novembre, ActionAid, associazione internazionale per l’affido a distanza, nella cui opera peraltro dovrebbe rientrare anche la questione dei bambini palestinesi, tra le sue tante attività (ricordiamo che sponsorizza il MUPA – Museo del Patriarcato – e menomale che è un museo, almeno si riconosce in parte che appartiene al passato) pubblica un’indagine online su dove vengono indirizzati uomini e donne che cercano notizie generiche sul web [2] (ad esempio partendo per gli uomini dalla parola “calcio”), sembra sia stato osservato che vi sono suggerimenti di siti misogini:

Basta questo, lo scroll di 15 video, cinque “mi piace” cliccati e in meno di un minuto e mezzo l’algoritmo propone un contenuto tossico, ovvero reel o post che suggeriscono modelli e ruoli maschili e femminili rigidi come, ad esempio, il maschio alfa o la buona casalinga. Mentre il primo video misogino di propaganda d’odio contro le donne e il femminismo arriva in dieci minuti, dopo 122 video scrollati e tre ricerche a tema calcio, videogiochi e finanza.

Certo non è che sia proprio tanto facile trovare contenuti misogini dopo 122 video (io mi sarei scocciato molto prima). Ma si sa, è noto da altre inchieste con giornaliste persino premiate [3], che la c.d. Manosfera contiene di tutto e di più, compresi questo tipo di contenuti. Interessante è anche che la ricerca definisce anche una Femosfera, ma non fa alcuna analisi su contenuti misandrici che certamente esistono come sappiamo, tuttavia essendo il femminismo mainstream dominante, come il sionismo d’altra parte, non ha bisogno di mostrarsi misandrico.

Il fatto interessante è che i contenuti misogini vengono accostati anche alla critica del femminismo, ovvero chi critica il femminismo (ma non è femminista dato che poi tra loro sappiamo che le critiche sono all’ordine del giorno vedi la polemica sul transfemminismo) viene tranquillamente associato a contenuti “tossici” (vedere l’immagine riportata sotto). Leggiamo ancora:

Più un profilo è considerato “divulgativo” e ha un pubblico ampio, più il suo tono è sorvegliato. La forma di mascheramento più sofisticata è l’appropriazione del linguaggio dell’uguaglianza. Ci si presenta come voci per la “vera parità” tra uomini e donne, mentre si nega la violenza di genere.

Quindi una critica, anche educata, “nega la violenza di genere”!

In 37 profili su 100 il femminismo viene delegittimato; 34 presentano gli uomini come vittime e sui “diritti degli uomini”, false accuse di violenza di genere, tribunali, padri separati. Quasi un terzo delle persone che pubblicano contenuti sono donne: le voci femminili riconoscibili all’interno della manosfera rendono il messaggio antifemminista più difficile e controverso da smascherare.

Quindi come da costume del mainstream: gli uomini non subiscono mai violenza [4], i “diritti degli uomini” (qui non si capisce cosa voglia dire, forse voleva intendere semplicemente l’attivismo per i diritti maschili detto anche MRA) e poi le solite cose su false accuse e padri separati, nulla di veramente nuovo, non poteva mancare poi l’accusa alle donne che diffondono l’antifemminismo [5].

È forse più interessante considerare le soluzioni proposte:

ActionAid propone una strategia di prevenzione primaria della violenza di genere facilitata dalla tecnologia, che chiama in causa la responsabilità di molti attori: istituzioni e piattaforme, ma anche scuola, famiglia, comunità, società civile.

In sostanza non si vuole esercitare una stretta censura, sarebbe in contrasto con la libertà di espressione, ma in qualche modo escludere chi si occupa di diritti maschili, e quindi critico del femminismo (soprattutto quello istituzionale mainstream) dal discorso pubblico, esattamente quello che il ddl “antisemitismo” vuole attuare con le critiche a Israele, come sappiamo esso non prevede reati penali, ma una sorta di indice dei “siti proibiti”. Spingere fuori dal mondo politico, accademico e istituzionale e, ancor di più, mediatico sempre di più le critiche al femminismo. In questo modo chiunque critichi legittimamente gli eccessi del femminismo o i suoi fondamenti, risulterà “tossico” e relegato nel rumore del web, organizzare un convegno sui problemi degli uomini, padri separati o sull’antisessismo, deve diventare un problema per gli attivisti.

Probabilmente le autrici auspicano un ddl “antifemminismo”, basterebbe copiare quello sull’”antisemitismo”.

[1] L’accusa all’università di Firenze Hind Rajab è vicina ad Hamas

[2] Actionaid: violenza maschile sulle donne

[3] In Italia, il riconoscimento principale per un lavoro giornalistico di approfondimento sulla manosfera e sulle comunità incel è stato assegnato a Beatrice Petrella, vincitrice del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo per il podcast d’inchiesta “Oltre – Un’inchiesta sull’universo incel italiano” (2024). Di recente a livello europeo, nel settembre 2026 è stato inoltre assegnato il Prix MultiMédia 2026 (promosso dalle Accademie svizzere delle scienze) al gruppo giornalistico di SRF News composto da Julian Schmidli, Pascal Albisser e Keto Schumacher per l’inchiesta “Der toxische Sog der Manosphere” (Il vortice tossico della manosfera), basata su una ricerca sperimentale sugli algoritmi di TikTok.

[4] Female Violence Against Men An Italian Study è uno dei rari studi italiani sulla violenza subita dagli uomini. All’estero ricerche come queste sono svolte da molti anni e generalmente le inchieste sulla violenza sono fatte sia sulle donne che sugli uomini.

[5] Giusto serve annotare come le autrici della ricerca pensino che ci siano anche degli interessi economici, il che è vero per le c.d. “accademie di dating”, che sono solo uno spenna-polli e nessun ricercatore serio sull’antisessismo ha nulla a che fare con costoro.