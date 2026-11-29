Nei giorni passati si è
verificata una singolare coincidenza, frutto del clima di censura e
cancellazione di ogni voce critica che abbia un qualche carisma di ufficialità.
Anche il modello repressivo, come spiegheremo più avanti, è esattamente lo
stesso.
Con l’approvazione del ddl
sull’antisemitismo associazioni come Setteottobre e Progetto Dreyfus
hanno inviato lettere ed esposti ai rettori, al Ministero dell’Università e
della Ricerca (MUR), alla Conferenza dei Rettori (CRUI) e al Coordinatore
nazionale per la lotta contro l’antisemitismo contestando che un’altra
associazione, La Fondazione Hind Rajab, fondata nel 2024 dopo la morte della
bambina uccisa dai militari dell’IDF a Gaza e nota per il suo attivismo per la
causa palestinese, sia contigua ad organizzazioni estremiste:. I critici
accusano la fondazione e i suoi vertici di presunti legami con Hamas, Hezbollah
e i Fratelli Musulmani, oltre a contestare la pubblicazione online di identità
e spostamenti di cittadini e militari israeliani. Le risposte delle singole
università alle segnalazioni non sono state uniformi; ad esempio, alla Sapienza
di Roma si sono registrati iniziali rinvii legati alla disponibilità delle aule
prima dello svolgimento effettivo dell’iniziativa.
Leggiamo sul Fatto Quotidiano del
25 novembre: “Questo è solo un assaggio”, spiega al Fatto Nicola Perugini,
professore di Relazioni internazionali all’Università di Edimburgo, che da mesi
denuncia l’impatto del disegno di legge Antisemitismo – approvato la settimana
scorsa alla Camera dal governo Meloni con i voti di Renzi e Calenda – e che
adotta la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance
Alliance (Ihra) [1].
Nel frattempo, in occasione del
25 novembre, ActionAid, associazione internazionale per l’affido a distanza,
nella cui opera peraltro dovrebbe rientrare anche la questione dei bambini
palestinesi, tra le sue tante attività (ricordiamo che sponsorizza il MUPA –
Museo del Patriarcato – e menomale che è un museo, almeno si riconosce in parte
che appartiene al passato) pubblica un’indagine online su dove vengono
indirizzati uomini e donne che cercano notizie generiche sul web [2] (ad
esempio partendo per gli uomini dalla parola “calcio”), sembra sia stato
osservato che vi sono suggerimenti di siti misogini:
Basta questo, lo scroll di 15
video, cinque “mi piace” cliccati e in meno di un minuto e mezzo l’algoritmo
propone un contenuto tossico, ovvero reel o post che suggeriscono modelli e
ruoli maschili e femminili rigidi come, ad esempio, il maschio alfa o la buona
casalinga. Mentre il primo video misogino di propaganda d’odio contro le donne
e il femminismo arriva in dieci minuti, dopo 122 video scrollati e tre ricerche
a tema calcio, videogiochi e finanza.
Certo non è che sia proprio tanto
facile trovare contenuti misogini dopo 122 video (io mi sarei scocciato molto
prima). Ma si sa, è noto da altre inchieste con giornaliste persino premiate
[3], che la c.d. Manosfera contiene di tutto e di più, compresi questo tipo di
contenuti. Interessante è anche che la ricerca definisce anche una Femosfera,
ma non fa alcuna analisi su contenuti misandrici che certamente esistono come
sappiamo, tuttavia essendo il femminismo mainstream dominante, come il sionismo
d’altra parte, non ha bisogno di mostrarsi misandrico.
Il fatto interessante è che i
contenuti misogini vengono accostati anche alla critica del femminismo, ovvero
chi critica il femminismo (ma non è femminista dato che poi tra loro sappiamo
che le critiche sono all’ordine del giorno vedi la polemica sul transfemminismo)
viene tranquillamente associato a contenuti “tossici” (vedere l’immagine
riportata sotto). Leggiamo ancora:
Più un profilo è considerato
“divulgativo” e ha un pubblico ampio, più il suo tono è sorvegliato. La forma
di mascheramento più sofisticata è l’appropriazione del linguaggio
dell’uguaglianza. Ci si presenta come voci per la “vera parità” tra uomini e
donne, mentre si nega la violenza di genere.
Quindi una critica, anche
educata, “nega la violenza di genere”!
In 37 profili su 100 il
femminismo viene delegittimato; 34 presentano gli uomini come vittime e sui
“diritti degli uomini”, false accuse di violenza di genere, tribunali, padri
separati. Quasi un terzo delle persone che pubblicano contenuti sono donne: le
voci femminili riconoscibili all’interno della manosfera rendono il messaggio
antifemminista più difficile e controverso da smascherare.
Quindi come da costume del
mainstream: gli uomini non subiscono mai violenza [4], i “diritti degli uomini”
(qui non si capisce cosa voglia dire, forse voleva intendere semplicemente
l’attivismo per i diritti maschili detto anche MRA) e poi le solite cose su false
accuse e padri separati, nulla di veramente nuovo, non poteva
mancare poi l’accusa alle donne che diffondono l’antifemminismo [5].
È forse più interessante
considerare le soluzioni proposte:
ActionAid propone una
strategia di prevenzione primaria della violenza di genere facilitata dalla
tecnologia, che chiama in causa la responsabilità di molti attori: istituzioni
e piattaforme, ma anche scuola, famiglia, comunità, società civile.
In sostanza non si vuole
esercitare una stretta censura, sarebbe in contrasto con la libertà di
espressione, ma in qualche modo escludere chi si occupa di diritti maschili, e
quindi critico del femminismo (soprattutto quello istituzionale mainstream) dal
discorso pubblico, esattamente quello che il ddl “antisemitismo” vuole attuare
con le critiche a Israele, come sappiamo esso non prevede reati penali, ma una
sorta di indice dei “siti proibiti”. Spingere fuori dal mondo politico,
accademico e istituzionale e, ancor di più, mediatico sempre di più le critiche
al femminismo. In questo modo chiunque critichi legittimamente gli eccessi del
femminismo o i suoi fondamenti, risulterà “tossico” e relegato nel rumore del
web, organizzare un convegno sui problemi degli uomini, padri separati o
sull’antisessismo, deve diventare un problema per gli attivisti.
Probabilmente le autrici
auspicano un ddl “antifemminismo”, basterebbe copiare quello
sull’”antisemitismo”.
[1] L’accusa
all’università di Firenze Hind Rajab è vicina ad Hamas
[2] Actionaid:
violenza maschile sulle donne
[3] In Italia, il riconoscimento
principale per un lavoro giornalistico di approfondimento sulla manosfera e
sulle comunità incel è stato assegnato a Beatrice Petrella, vincitrice del
Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo per il podcast d’inchiesta
“Oltre – Un’inchiesta sull’universo incel italiano” (2024). Di
recente a livello europeo, nel settembre 2026 è stato inoltre assegnato il Prix
MultiMédia 2026 (promosso dalle Accademie svizzere delle scienze) al gruppo
giornalistico di SRF News composto da Julian Schmidli, Pascal Albisser e Keto
Schumacher per l’inchiesta “Der toxische Sog der Manosphere”
(Il vortice tossico della manosfera), basata su una ricerca sperimentale sugli
algoritmi di TikTok.
[4] Female
Violence Against Men An Italian Study è uno dei rari studi italiani sulla
violenza subita dagli uomini. All’estero ricerche come queste sono svolte da
molti anni e generalmente le inchieste sulla violenza sono fatte sia sulle
donne che sugli uomini.
[5] Giusto serve annotare come le autrici della ricerca pensino che ci siano anche degli interessi economici, il che è vero per le c.d. “accademie di dating”, che sono solo uno spenna-polli e nessun ricercatore serio sull’antisessismo ha nulla a che fare con costoro.