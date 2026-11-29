La scuola, che dovrebbe aprire e tenere vive le domande, è da tempo diventata cinghia di trasmissione dell’ideologia dominante, un inerte e stanco ricettario. Ingessata da una burocrazia ipertrofica, imbrigliata in protocolli sempre più stringenti, non forma e non educa, indottrina.

Un altro fronte di indottrinamento è rappresentato ovviamente dal femminismo e dall’ideologia delle “pari opportunità”. Qui esiste un problema aggiuntivo e di vaste proporzioni. L’equivoco ha infatti radici profonde nei e nelle docenti, in educatori ed educatrici che per pigrizia, conformismo o genuina convinzione considerano il femminismo come inerentemente costituzionale, come principio assoluto e motore di uguaglianza. Ma così non è. Il femminismo è infatti un’ideologia e come tale può essere sposata, legittimamente, ma altrettanto legittimamente criticata (e per altro da prospettive diverse). Ma dalle critiche e dal confronto viene protetto. Il risultato è che si fa catechismo (e anche di basso livello). C’è anche chi propone, con il vento dell’ideologia tutto a favore, di “decostruire il maschile” fin dalle elementari! Perché in ogni maschio, come è noto, si annida un omuncolo patriarcale.

Un altro fronte di indottrinamento è rappresentato dall’educazione civica, diventato uno straordinario veicolo di conformismo.

Un altro dalla penetrazione capillare della tecnologia, considerata intrinsecamente virtuosa e sospinta dalla retorica dell’innovazione, che protegge gli enormi interessi del settore Big tech.

Questa è la scuola capitalista e neoliberale, da ultimo tecnocratica, non più pubblica.

Siamo già su un piano molto inclinato e riprendere l’iniziativa sembra difficile. Anche perché sono in tanti, in troppi a pensare di dover fare ciascuno la sua personale e indifferibile battaglia e di doverla fare attraverso la scuola, contribuendo così a renderla ostaggio di interessi e sfere di iniziativa esterne.

Mentre continuate a banchettare sul cadavere ancora carnoso della scuola pubblica, potreste almeno evitare di fare le vostre “battaglie” usando i bambini? Né “decostruirli” né indottrinarli ai precetti alimentari green ed europei, né altro? Grazie.