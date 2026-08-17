Kiev divide il “campo largo”. Ma il problema viene da lontano

Da qui a qualche mese si voterà. Nel frattempo il centrodestra, e in particolare il duo Meloni-Giorgetti, si prepara a mettere in campo una legge di bilancio inevitabilmente condizionata dalla prossima scadenza elettorale. Nel cosiddetto “campo largo”, invece, torna a emergere una divisione che riguarda Kiev e, più in generale, il conflitto russo-ucraino. Fosse soltanto questo il problema, probabilmente una mediazione, alla fine, si troverebbe.

La questione è che Kiev rappresenta soltanto la manifestazione più evidente di divisioni molto più profonde. Sotto la cenere covano differenze di cultura politica, di collocazione internazionale, di concezione dell’Europa, di politica economica e sociale. A tenerle insieme rimangono troppo spesso l’opposizione a Giorgia Meloni e un antifascismo ridotto a elemento identitario di coalizione. Troppo poco per costruire un’alternativa di governo.

Il problema viene da lontano e, per comprenderlo, bisogna tornare alla nascita del Partito Democratico. Ho vissuto direttamente quella stagione e lavorato alla costruzione del PD. Ricordo bene il dibattito sulla cultura politica che avrebbe dovuto accompagnare la nascita del nuovo partito: non mancavano idee, riflessioni e luoghi nei quali quelle idee venivano discusse. Michele Salvati aveva posto con largo anticipo il problema della costruzione di un nuovo partito riformista. Attorno a Reset, fondata e diretta da Giancarlo Bosetti, si sviluppò una discussione importante sulla cultura politica del nascente soggetto. Si organizzavano incontri e seminari di formazione, si discuteva di liberalismo, socialismo, democrazia, laicità, della tradizione del Partito d’Azione e delle “parole chiave” attraverso le quali provare a costruire l’identità del nuovo partito. Insomma, i materiali culturali non mancavano.

Prevalse invece una formula politica che trovò nel celebre “ma anche” veltroniano la sua rappresentazione quasi perfetta. Il “ma anche” consentiva di mettere insieme sensibilità, culture e interessi molto diversi senza essere costretti a produrne una vera sintesi. Nel nuovo partito potevano convivere rappresentanti del mondo imprenditoriale come Massimo Calearo e sensibilità provenienti dalla tradizione della sinistra, ex democristiani ed ex comunisti, liberalizzatori e difensori dello Stato sociale. La pluralità non era, naturalmente, il problema. Un grande partito deve contenere culture diverse. Il problema era stabilire quale nuova cultura politica dovesse nascere dal loro incontro.

Quella sintesi non arrivò mai veramente. Anche la fascinazione veltroniana per il Partito Democratico americano e per John Fitzgerald Kennedy apparteneva a quella stagione. Kennedy esercitava un’indubbia attrazione simbolica: la nuova frontiera, il cambiamento generazionale, l’ottimismo, una politica capace di parlare al futuro. Ma anche quella figura avrebbe meritato una lettura meno agiografica.

Fu durante la presidenza Kennedy che l’impegno americano in Vietnam aumentò considerevolmente. L’intervento militare su vasta scala, con centinaia di migliaia di soldati statunitensi, sarebbe arrivato successivamente, soprattutto con Lyndon Johnson. Attribuire a Kennedy quell’intera escalation sarebbe storicamente sbagliato. Resta però il fatto che proprio durante la sua amministrazione vennero compiuti passaggi importanti nell’accrescimento del coinvolgimento statunitense.

Ma il problema, naturalmente, non è Kennedy. Il problema è perché un nuovo grande partito italiano, che nasceva dall’incontro di alcune delle più importanti culture politiche del Novecento europeo, sentisse così fortemente il bisogno di cercare oltreoceano un modello nel quale riconoscersi. Avevamo avuto il cattolicesimo democratico e sociale, il socialismo, il comunismo italiano, l’azionismo, il liberalismo democratico. Avevamo avuto personalità e culture politiche che avevano contribuito alla costruzione della Repubblica e della Costituzione. Non mancavano certo le radici dalle quali partire.

Le ambiguità originarie vennero progressivamente alla luce e l’elezione di Matteo Renzi alla segreteria del PD rappresentò, a mio giudizio, un passaggio decisivo. Fu allora che decisi di lasciare il partito. Con Renzi giunse a maturazione un processo già iniziato: il PD diventava sempre più una formazione nella quale le vecchie appartenenze sopravvivevano soprattutto nella memoria dei militanti più anziani, mentre una parte consistente delle nuove generazioni politiche cresceva dentro una cultura liberale e globalista fondata sulla centralità del mercato, sulla globalizzazione, sui diritti civili, sul multiculturalismo e su una visione sostanzialmente positiva dell’abbattimento delle frontiere.

Non è la legittimità di queste posizioni a essere in discussione. Il problema è che, nel frattempo, il mondo stava cambiando. Crisi finanziaria, deindustrializzazione, precarizzazione del lavoro, impoverimento dei ceti medi e popolari, crescita delle disuguaglianze, immigrazione, crisi della globalizzazione, indebolimento della sovranità degli Stati, ritorno della guerra: nell’arco di pochi decenni sono mutate radicalmente le condizioni dentro le quali si era formato il centrosinistra europeo. Una parte della sinistra non è riuscita a interpretare questa trasformazione. Ha continuato a parlare il linguaggio della globalizzazione proprio mentre una parte crescente della società cominciava a pagarne i costi.

C’è poi un altro elemento che non può essere eluso. Il centrosinistra guidato da Romano Prodi vinse le elezioni politiche del 2006 per il rotto della cuffia. Negli anni successivi il PD è tornato più volte al governo attraverso maggioranze parlamentari nate nel corso delle legislature e talvolta profondamente diverse dalle coalizioni presentatesi agli elettori. Liquidare tutto questo con l’espressione “manovre di palazzo” sarebbe semplicistico. È avvenuta una trasformazione più profonda del rapporto tra politica nazionale, istituzioni di garanzia e vincoli sovranazionali. In presenza di partiti sempre più deboli, maggioranze instabili e crisi politiche ricorrenti, la Presidenza della Repubblica ha progressivamente assunto un ruolo particolarmente rilevante nella ricerca di soluzioni capaci di garantire non soltanto la continuità istituzionale interna, ma anche quella della collocazione europea e internazionale dell’Italia. Esiste una saggistica politologica e costituzionalistica che da tempo discute l’espansione del ruolo presidenziale e le trasformazioni della nostra forma di governo. La questione, quindi, non è sostenere che il Presidente della Repubblica abbia agito fuori dalla Costituzione. È un’altra: interrogarsi su come la funzione presidenziale si sia concretamente evoluta mentre diminuiva la capacità dei partiti di produrre maggioranze politicamente solide e aumentava contemporaneamente il peso dei vincoli derivanti dall’Unione europea, dai mercati finanziari, dall’Alleanza Atlantica e, più complessivamente, dall’ordine sovranazionale nel quale l’Italia è inserita.

In questo contesto il Quirinale ha finito per esercitare, nei momenti di maggiore crisi, una funzione di garanzia della continuità complessiva del sistema. Il PD si è trovato perfettamente a proprio agio dentro questo processo. Ed è questo il punto politicamente interessante. Un partito dotato di una propria cultura politica interpreta i vincoli, li discute, stabilisce quali accettare e quali provare a modificare. Costruisce, se necessario, anche il conflitto democratico attorno ad essi. Quando invece la cultura politica si indebolisce, il rischio è che la compatibilità con il sistema esistente smetta di essere una condizione dell’azione di governo e diventi essa stessa un’identità politica. È quanto, a mio giudizio, è accaduto al PD.

Negli anni successivi ho aderito a Sinistra Italiana e ho anche lavorato per favorire il dialogo e l’incontro tra PD, Movimento 5 Stelle e quella che oggi è Alleanza Verdi e Sinistra. Per questo considero la costruzione di un’area politica alternativa alla destra un problema reale, non una formula da liquidare con una battuta. Ma proprio l’esperienza di quel tentativo porta oggi a porsi una domanda: che cosa tiene insieme il campo largo? Goffredo Bettini è stato tra coloro che più hanno lavorato all’idea di un campo politico capace di costruire un rapporto strategico tra PD e Movimento 5 Stelle. L’intuizione aveva una sua logica. Ma un campo non diventa fertile perché se ne allargano continuamente i confini. Bisogna prima decidere che cosa seminarvi. Ed è precisamente questo che continua a mancare. La guerra russo-ucraina rende visibile questa contraddizione. Nel Movimento 5 Stelle esiste una posizione sulla guerra, sull’invio delle armi e sull’atlantismo sensibilmente diversa da quella prevalente nel PD. AVS presenta a sua volta sensibilità non sempre coincidenti con quelle degli altri due soggetti. Oggi la frattura è Kiev. Domani può essere l’Unione europea. Dopodomani la NATO, l’immigrazione, la politica industriale, il rapporto tra pubblico e privato, la transizione ecologica, il welfare, il lavoro o la politica fiscale. Non si può rispondere ogni volta con un nuovo “ma anche”. E soprattutto non si può pensare che sia sufficiente aggiungere altri soggetti. Non saranno Silvia Salis, Ernesto Maria Ruffini, Matteo Renzi o Carlo Calenda, presi singolarmente o sommati gli uni agli altri, a trasformare automaticamente un campo elettoralmente arido in un progetto politico credibile.

Rimane poi l’antifascismo. Nicola Fratoianni ed Elisabetta Piccolotti hanno posto con grande forza questo tema. È una posizione perfettamente comprensibile all’interno della loro cultura politica. Ma proprio qui nasce un problema. L’antifascismo è uno dei fondamenti storici della Repubblica e della Costituzione. Proprio per questo è troppo importante per essere ridotto a collante elettorale. Se diventa la risposta attraverso la quale si tenta continuamente di ricomporre differenze che riguardano economia, politica estera, Europa, guerra, lavoro e sovranità, rischia di trasformarsi in un antifascismo rituale, di maniera. E soprattutto rischia di non parlare più a milioni di cittadini che non si riconoscono nella destra ma che non si sentono rappresentati neppure dall’attuale centrosinistra.

Il paradosso è dunque questo: il campo, per diventare veramente largo, dovrebbe prima restringersi. Non servono venti punti programmatici costruiti per non scontentare nessuno. Ne servono quattro o cinque. Quale politica estera deve avere l’Italia? Quale rapporto vogliamo costruire con l’Unione europea e con la NATO? Quale modello economico e industriale vogliamo perseguire? Quale politica del lavoro, dei salari, del welfare e della redistribuzione? Quale rapporto tra immigrazione, cittadinanza, integrazione e coesione sociale? Su questioni come queste bisogna avere il coraggio di dire dei sì e dei no. Una coalizione politica nasce anche attraverso delle esclusioni. Se tutti possono starci indipendentemente dalle risposte date alle questioni fondamentali, allora non siamo davanti a una coalizione politica: siamo davanti a un cartello elettorale.

C’è infine un dato che dovrebbe preoccupare molto più delle trattative tra segretari di partito: milioni di italiani non votano più. È questo il vero campo largo della politica italiana. Un enorme spazio sociale composto da persone molto diverse tra loro: lavoratori, precari, giovani, pensionati, piccoli imprenditori, professionisti, disoccupati. Persone che spesso non condividono quasi nulla, tranne una convinzione: che la politica esistente non sia più in grado di rappresentarle. Non credo che quell’elettorato possa essere recuperato attraverso l’ennesima operazione di ingegneria elettorale. Non basta mettere insieme un altro pezzo di centro con un altro pezzo di sinistra. Occorre ricostruire una cultura politica. E forse proprio da qui può nascere qualcosa di nuovo. Non penso necessariamente all’ennesimo partito costituito qualche mese prima delle elezioni per superare una soglia di sbarramento. Penso alla nascita di movimenti politici capaci di partire dalla società, ricostruire partecipazione, formare una nuova classe dirigente e soprattutto elaborare un progetto destinato a durare oltre una singola scadenza elettorale.

Esperienze appena nate come Agorà, promossa da Angelo d’Orsi, possono essere osservate con interesse proprio da questo punto di vista: non perché rappresentino già la risposta, e neppure perché si debba necessariamente condividere ogni punto della loro piattaforma, ma perché pongono una questione che la politica ufficiale continua sostanzialmente a eludere. Come riportare dentro la politica chi dalla politica è uscito? La risposta non può essere semplicemente: convincerlo a votare per noi. Prima bisogna dargli una ragione per tornare a credere che il voto possa servire a cambiare qualcosa. Se esperienze come Agorà, o altre che potranno nascere, sapranno trasformarsi in luoghi di elaborazione politica, formazione e partecipazione; se sapranno evitare tanto il minoritarismo identitario quanto la tentazione dell’ennesimo cartello elettorale; se riusciranno a parlare a una parte di quella società che oggi sceglie consapevolmente l’astensione, allora potranno contribuire a qualcosa di più importante della conquista di qualche seggio. Potranno concorrere alla ricostruzione di un progetto politico di ampio respiro. È questo, prima ancora della prossima scadenza elettorale, ciò di cui ci sarebbe bisogno.