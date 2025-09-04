Attualità e Politica
L’eguaglianza fra i sessi in Russia e in Cina
Brevissima e da un certo punto di vista marginale considerazione a latere che mi viene alla mente dopo il vertice dello SCO tenutosi a Shangai che ha visto inevitabilmente come protagonisti principali la Russia e la Cina.
In questi due grandi ed evoluti (nonostante la narrazione occidentale) paesi vige la più totale e piena eguaglianza fra uomini e donne, senza necessità del femminismo di cui, ovviamente, non c’è traccia.
Quali sono, dunque, la reale natura e le vere finalità di questa ideologia che è nata, ha proliferato e si è affermata fino a diventare dominante in tutto l’Occidente? Ne vogliamo parlare? Porte aperte…
Fonte foto: Internazionale (da Google)