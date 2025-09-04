Attualità e Politica

L’eguaglianza fra i sessi in Russia e in Cina

Brevissima e da un certo punto di vista marginale considerazione a latere che mi viene alla mente dopo il vertice dello SCO tenutosi a Shangai che ha visto inevitabilmente come protagonisti principali la Russia e la Cina.

In questi due grandi ed evoluti (nonostante la narrazione occidentale) paesi vige la più totale e piena eguaglianza fra uomini e donne, senza necessità del femminismo di cui, ovviamente, non c’è traccia.

Quali sono, dunque, la reale natura e le vere finalità di questa ideologia che è nata, ha proliferato e si è affermata fino a diventare dominante in tutto l’Occidente? Ne vogliamo parlare? Porte aperte…

Fonte foto: Internazionale (da Google)

1 commento per “L’eguaglianza fra i sessi in Russia e in Cina

  1. Federico Lovo
    4 Settembre 2025 at 17:53

    distrarre e dividere, suppongo… le elìte criminali anglosassoni lo fanno da sempre, o sbaglio? Alla fine della fiera, con narrazioni diverse, l’importante risulta schierarsi contro gli ostacoli dell’Impero (in declino) mobilitanto i diversi pezzi della società.

