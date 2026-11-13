Visto che la stretta attualità è alquanto desolante, negli ultimi giorni mi sono dedicato a un piccolo esperimento sociologico.

Ho frequentato alcune pagine e discussioni Facebook americane dedicate ai rapporti tra uomini e donne, intervenendo nei dibattiti e confrontandomi con alcune esponenti di quel particolare universo ideologico che, in nome dell’emancipazione femminile, sembra aver sviluppato una forma di ostilità sistematica nei confronti degli uomini.

Non cercavo approvazione, non avevo rivendicazioni personali da avanzare e, soprattutto, i capelli bianchi mi pongono al di fuori e al riparo dal mercato sentimentale in cui si consumano queste schermaglie. Mi interessava osservare che cosa accadesse quando certe affermazioni, spesso espresse con assoluta sicurezza e altrettanto assoluto disprezzo per il genere maschile, venivano sottoposte a qualche semplice obiezione logica.

I risultati sono stati, a seconda dei momenti, esilaranti o sconcertanti, e in generale piuttosto deprimenti.Il primo elemento che colpisce è la disinvoltura con cui vengono applicati principi universali a senso unico. La disponibilità economica, per esempio, è considerata un requisito imprescindibile per un uomo che voglia avere una relazione. Una delle protagoniste di queste discussioni ha solennemente dichiarato che qualunque persona sopra i diciotto anni dovrebbe essere in grado di mantenersi da sola. Persona, appunto. Ma quando si prova ad applicare lo stesso principio alle donne che non dispongono di mezzi economici propri, la questione assume improvvisamente contorni assai meno netti.

Il meccanismo si ripete con impressionante regolarità. L’uomo deve essere economicamente solido, emotivamente stabile, sicuro di sé, intraprendente, generoso, capace di assumersi responsabilità e possibilmente disposto a sostenere anche quelle altrui. Un provider, come si dice da quelle parti. Alla donna viene riconosciuto il diritto, del tutto legittimo, di rifiutare i ruoli tradizionali. All’uomo, invece, si continua a chiedere di rispettarli scrupolosamente. L’emancipazione, a quanto pare, ha aggiornato il catalogo dei diritti lasciando sostanzialmente intatto quello dei doveri maschili.

Ma la parte più interessante dell’esperimento comincia quando si prova a discutere queste contraddizioni.

Il repertorio delle risposte è sorprendentemente limitato e, meno sorprendentemente, ricorrente. Insecure, weak, fragile, coward, petty: insicuro, debole, fragile, codardo, meschino. Cambiano le interlocutrici, cambiano gli argomenti, ma gli epiteti rimangono pressoché identici. Si direbbe che esista un piccolo prontuario degli insulti autorizzati, da consultare quando qualcuno pone una domanda sgradita.

Il funzionamento è ingegnoso. Se contesti un’affermazione sei insicuro. Se insisti nel chiedere una spiegazione sei ossessionato. Se replichi a un insulto dimostri fragilità emotiva. Se interrompi la conversazione sei un codardo incapace di sostenere il confronto. Se scegli di ignorare una provocazione, il tuo silenzio equivale a un’ammissione di colpa.

Qualunque comportamento produce la conferma della diagnosi iniziale. Un sistema perfetto, almeno per chi lo utilizza. Soprattutto, perfetto per avere sempre e comunque ragione.

Qui emerge una contraddizione particolarmente gustosa. Donne che dichiarano di voler abbattere gli stereotipi di genere ricorrono sistematicamente agli stereotipi più tradizionali della virilità per screditare gli uomini. La debolezza, l’insicurezza, la mancanza di coraggio diventano nuovamente difetti imperdonabili, purché siano attribuiti a un maschio. Il vecchio modello dell’uomo forte, imperturbabile, dominante e sempre all’altezza della situazione, ufficialmente ripudiato, viene riesumato ogni volta che serve come arma polemica.In una discussione, una mia interlocutrice è arrivata ad accusarmi pubblicamente di averle rivolto un insulto volgare e sessista, che avrei poi provveduto a cancellare. Peccato che quell’insulto non fosse mai esistito. Una volta esaurite le obiezioni, attribuire all’avversario parole mai pronunciate deve essere sembrata una soluzione sufficientemente efficace. Anche perché, in quel contesto, l’accusa possiede già una sua presunzione di credibilità, mentre chi la subisce viene posto nella condizione di dover dimostrare la propria innocenza.

Naturalmente, il dissenso maschile viene quasi sempre ricondotto a una qualche insufficienza personale. Un uomo che critica determinate pretese femminili deve necessariamente essere un frustrato, un respinto, un individuo incapace di ottenere l’attenzione delle donne. L’eventualità che possa semplicemente trovare quelle pretese assurde sembra non essere contemplata.

Ed è proprio qui che la mia posizione di osservatore esterno si è rivelata particolarmente istruttiva. Non avendo nulla da ottenere da queste interlocutrici, né alcun interesse a conquistarne l’approvazione, potevo permettermi il lusso di prendere sul serio le loro affermazioni, seguirne le conseguenze logiche e verificarne la coerenza. Un esercizio apparentemente innocuo, che in più di un’occasione ha provocato reazioni sproporzionate e un’aggressività parossistica rispetto alla modestia delle obiezioni.

A questo punto, però, il divertimento comincia a lasciare spazio a qualche considerazione meno allegra.

Perché dietro il folklore di queste discussioni si intravede una concezione dei rapporti tra uomini e donne fondata su una contrapposizione permanente, nella quale l’altro sesso viene rappresentato come un avversario da selezionare, giudicare, mettere alla prova e, all’occorrenza, umiliare. Le relazioni sentimentali assumono i caratteri di una trattativa commerciale, con requisiti d’accesso, prestazioni obbligatorie e un elenco di condizioni che una sola delle parti sembra autorizzata a stabilire. Il tutto accompagnato dalla convinzione, apparentemente incrollabile, di occupare una posizione di superiorità morale che rende superflua qualsiasi autocritica.

Si potrebbe liquidare il fenomeno come una delle tante eccentricità della società americana, amplificata da social network che premiano l’aggressività, la provocazione e la semplificazione. Sarebbe rassicurante.

Il problema è che da anni assistiamo all’importazione, spesso con il consueto ritardo ma con l’altrettanto consueta fedeltà, di modelli culturali e comportamentali nati negli Stati Uniti. E alcuni segnali di questa particolare concezione delle relazioni fra i sessi cominciano a essere riconoscibili anche dalle nostre parti.

La scorsa estate, per esempio, mi è capitato di assistere a una conversazione nella quale una vecchia conoscenza celebrava il conseguimento di una laurea telematica a sessant’anni come dimostrazione del fatto che «le donne fanno meglio tutto». Di per sé, un traguardo personale perfettamente rispettabile. A rendere la scena surreale era però il fatto che quella proclamazione di superiorità femminile fosse rivolta a quattro uomini laureatisi decenni prima, qualcuno anche due volte, e con carriere professionali di ben altro rilievo. Insomma, per dimostrare che le donne fanno tutto meglio degli uomini, veniva esibito un risultato accademico e professionale assai più modesto di quelli raggiunti proprio dagli uomini presenti. La contraddizione era talmente macroscopica che sarebbe bastato guardarsi intorno per coglierla. Ma evidentemente la convinzione della propria superiorità può essere tanto radicata da rendere irrilevante il confronto diretto con la realtà.

Confesso che, quando ho cominciato questo piccolo esperimento, mi aspettavo soprattutto di divertirmi osservando qualche manifestazione di stupidità umana, materia della quale, del resto, Internet offre riserve praticamente inesauribili.

E per un po’, effettivamente, mi sono divertito. Ma alla fine mi è rimasta soprattutto una domanda: quanto può essere sana una società nella quale uomini e donne vengono progressivamente educati a considerarsi antagonisti, e nella quale persino il desiderio di uguaglianza rischia di trasformarsi in una rivendicazione di privilegi? Perché se questo è il futuro delle relazioni tra i sessi, non invidio affatto chi dovrà viverlo. E sarebbe interessante chiedersi a chi giovi tutto questo. Ma sarà per un’altra volta.

Fonte foto: da Facebook