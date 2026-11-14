Israele a mano armata in Albania: la penetrazione sionista nei Balcani

L’Albania è stata presentata, dai media di regime, come un attore fondamentale nella stabilizzazione dei Balcani, ciò nonostante lo smantellamento dello Statocostruito da Enver Hoxha ha fatto sprofondare il Paese nel caos e nella precarietà. Il sociologo francese Guy Debord diceva “nella società dello spettacolo, il vero è un momento del falso”, quindi la disamina di media ed accademici filo-europeisti deve essere rovesciata: l’Albania dei clan Rama e Berisha, rischia di diventare l’”Israele d’Europa”.

MEK e Sionismo: il regime albanese del clan Rama agli ordini di Netanyahu

Il trasferimento dei terroristi anti-iraniani del MEK-MKO in Albania, più precisamente nel campo noto come “Ashraf 3”, è avvenuto fra il 2013 ed il 2016 a seguito della normalizzazione, su mediazione dell’amministrazione statunitense Clinton-Obama, di quest’organizzazione terroristica accolta dalle istituzioni sovranazionali. Il MEK, dal 1965 ad oggi, ha mantenuto una struttura camaleontica: inizialmente d’orientamento pseudo-socialista, dopo la Rivoluzione khomeinista del 1979 si è trasformato in un Cavallo di Troia dell’imperialismo USA e del sionismo. Questa disamina è condivisa anche da Minoo Mirshahvalad, Prof.ssa di Storia dei Paesi islamici presso l’ateneo pisano, intervistata dalla nostra testata: “nel tempo, come dei camaleonti, si sono trasformati in ciò che volevano abbattere, ovvero gli alleati del sionismo e dell’imperialismo statunitense” 1.

Il campo di “Ashraf 3” è una sorta di “Stato nello Stato”, con i militanti del MEK-MKO dediti a diverse attività illecite, come sostiene Alireza Niknam: “I Mujahedin-e-Khalq attirano nel loro campo persone povere e disoccupate con promesse finanziarie allettanti. A chi è disposto a collaborare vengono pagate somme giornaliere comprese tra 10.000 e 15.000 lek (valuta albanese)” 2. Secondo altri analisti, albanesi e tedeschi, il campo di “Ashraf 3” è una sorta di “capsula del tempo”, in cui il progresso sociale è rimasto congelato a diversi secoli addietro. Una letteratura giornalistica di questo tipo – mai smentita nei fatti, ma che trova conferma anche in Germania – ci spinge ad una valutazione giuridica ulteriore: il MEK-MKO ha provocato una “catastrofe umanitaria” (cit. Niknam).

In Asia Occidentale, attraverso l’appoggio logistico del Mossad, quest’organizzazione controrivoluzionaria è rea – sempre secondo Niknam (con una ampia e documentata produzione giornalistica) – d’aver assassinato migliaia di cittadini iraniani.

Scrive il reporter e ricercatore iraniano Alireza Niknam:

“Il termine «Stato nello Stato» è tipicamente utilizzato per descrivere strutture che operano all’interno dei confini di un paese ma possiedono una notevole autonomia operativa. I critici della presenza del MEK in Albania ritengono che Ashraf 3 possieda molte delle caratteristiche di una struttura di questo tipo – dai meccanismi interni e dalle gerarchie specifiche all’accesso limitato per le istituzioni indipendenti e i media. In questo contesto, la preoccupazione principale non è semplicemente la presenza di un gruppo politico, ma la creazione di uno spazio in cui parte del territorio nazionale diventa di fatto una sfera di influenza per attori stranieri.” 3

Il clan Rama, proveniente dall’Open Society di Soros, opera impunemente su due fronti: affiancare Israele nella “guerra ibrida” contro l’Iran e spalleggiare il regime ucraino-nazista nella guerra “di quarta generazione” contro la Federazione Russa, il tutto mentre svende il Paese agli investitori stranieri. Corresponsabile del genocidio in Palestina, Edi Rama non fa mistero della sua sottomissione a Netanyahu, il dittatore post-moderno più pericoloso del pianeta.

Continua Niknam:

“Le recenti proteste in Albania contro i grandi progetti di investimento stranieri promossi da Kushner — che potrebbero segnare l’inizio di un progetto di «secondo Israele» in Albania, compresi quelli relativi all’isola di Sazan — hanno dimostrato che una parte della società albanese è diventata sempre più preoccupata e sensibile riguardo al processo di concessione di concessioni strategiche. I manifestanti, intonando slogan a difesa della sovranità nazionale, hanno espresso la loro preoccupazione che l’Albania possa diventare una piattaforma per promuovere gli interessi di potenze straniere.” (Ibidem)

La disamina del ricercatore iraniano mi sembra corretta, visto che i dissidenti anti-iraniani operano anche in Italia (il MEK è particolarmente attivo nelle città di Roma e Firenze) nascondendosi, il più delle volte, nei comitati di solidarietà alla causa curda 4. Una tecnica, sistematizzata da Soros per conto della CIA, di balcanizzazione di intere aree geografiche, facilitando la penetrazione delle potenze imperialiste occidentali. Tutto ciò, nei manuali di scienze politiche, presenta una definizione precisa: “guerra psicologica”.

La penetrazione sionista nei Balcani nell’inchiesta giornalistica di Marjo Durmishi

Il giovane marxista Marjo Durmishi è un quadro politico e sindacale che, oltre a conoscere la realtà di fabbrica, studia ed entra nel merito delle questioni geopolitiche. L’Albania, abbandonando il “socialismo enverista”, è diventata il parco giochi di Israele: dal MEK-MKO al “terrorismo di Stato” israeliano, Tirana ha dismesso la “via della pace”, intrapresa sapientemente da Enver Hoxha dopo l’eroica cacciata dei nazi-fascisti dal Paese.

Intervistato dalla giornalista Geraldina Colotti per la testata online “L’Antidiplomatico”, Durmishi ha approfondito i loschi affari del clan Rama col complesso militare-industriale israeliano:

“Gli israeliani hanno dimostrato negli anni una superiorità militare; le armi sono testate sulla pelle del popolo palestinese. Per i guerrafondai, quindi, i “prodotti” israeliani sono buoni ed efficaci. Israele siede al tavolo con albanesi e serbi facendo la parte del pesce più grosso. Tra l’establishment dell’Albania e quello serbo, c’è una specie di tacita intesa. Vedremo ora gli studenti serbi, con la vittoria alle elezioni, come si comporteranno nei rapporti con l’Albania e il Kossovo. Il problema scottante è la relazione tra gli albanesi del Kossovo e il governo di Belgrado. I kossovari-albanesi si stanno riarmando con gli aiuti di Turchia e degli USA. Nessuno si fa scrupoli. Gli albanesi sono proni agli Stati Uniti, e non mi meraviglia la loro postura verso Israele. È la Serbia che mi incuriosisce: è parere di molti analisti che Israele stia costruendo nei Balcani, un contro-accerchiamento nei confronti della Turchia. E la Turchia è presente pesantemente sia in Bosnia che in Albania che in Kossovo. Un groviglio intricato.” 5

E prosegue aggiungendo ulteriori dettagli:

“Tel-Aviv vuole radicarsi nei Balcani, terra di collegamento tra Europa e Medio Oriente. Come dicevo prima, Israele sta costruendo un’intera “infrastruttura” anti-turca. Poi, in questo grande gioco, abbiamo un tale Ron Yeffet, faccendiere Israelo-statunitense con passaporto albanese, alla corte del premier Rama. Ron Yeffet è implicato nella creazione di joint venture all’ interno della KAYO, azienda statale albanese per il comparto Difesa. È una figura oscura, con molti interessi nel mercato delle armi. È molto vicino al governo Rama. Il radicamento israeliano è in atto anche nella Repubblica Srpska: in questo 2026 c’è stata l’apertura di una camera di commercio proprio a Banja Luka. Il cordone sanitario anti-turco parte dalle spiagge di Tel-Aviv, poi verso Cipro e Grecia, e poi su in Albania, Bosnia, Belgrado, Serbia. Gli israeliani sono una miccia nella polveriera balcanica. Possiamo dire lo stesso di turchi e statunitensi.” (Ibidem)

In termini marxisti, Edi Rama è un “vendi-patria”, definizione utilizzata dai socialisti sudamericani per identificare il sentimento anti-patriottico col fascismo. Israele vuole radicarsi nei Balcani, distruggendo la sovranità nazionale dei Paesi coinvolti dalle losche scorribande dei faccendieri soci di Trump e Netanyahu. Israele (e MEK) a mano armata; il regime sionista, capace di coniugare “terrorismo di Stato” e penetrazione d’intelligence, è diventato un problema anche per l’Europa.

L’Albania, per respingere la penetrazione sionista nel cuore del Paese, deve ritrovare sé stessa: recuperare l’eredità storica, ricca di coraggio, “patriottismo di classe”, coerenza e solidità ideologica, della Rivoluzione antifascista degli anni’40.

Fonti:

1.

2.

https://comedonchisciotte.org/gli-usa-fomentano-in-europa-gruppo-terroristico-modello-isis-in-albania-il-mek-recluta-bambini-soldato/

3.

https://comedonchisciotte.org/mek-e-sionismo-come-lalbania-rischia-di-diventare-la-seconda-israele/

4.

Il Grande Ayatollah Khamenei definì il “grande Kurdistan” come una “seconda Israele”, evidenziando la natura strumentale del separatismo curdo alla proiezione terroristica del MEK-MKO. Oggigiorno, da Roma a Firenze, separatisti curdi e propagandisti anti-iraniani, convergono (spalleggiati da gruppi anarcoidi, di fatto neoliberali) nella demonizzazione sistematica della Rivolta antimperialista sciita del 1978-’79.

5.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-israele_fa_scuola_nei_balcani_una_miccia_nella_polveriera_linchiesta_di_marjo_durmishi/52331_69709/

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