Attualità e Politica
Agorà. Dalla piazza al Parlamento
C’è un’Italia che non si riconosce nella falsa alternanza che da anni divide il Paese senza risolverne i problemi. Un’Italia che chiede pace, democrazia, lavoro, giustizia sociale e ambientale. Un’Italia che vuole tornare protagonista.
Per dare voce e protagonismo a questa domanda nasce Agorà, un progetto politico che vuole organizzare l’energia delle piazze, dei cittadini e delle comunità per assumere la guida di questo martoriato Paese.
Contro il “sistema guerra”, che coinvolge finanza, industria, ceto politico e media. Per la difesa della Costituzione, della sovranità democratica e degli interessi del popolo e del Paese. Per un’economia al servizio delle persone, di chi lavora, dei territori. Per un modello di sviluppo che metta al centro l’equità sociale e la tutela dell’ambiente.
Agorà è CONTRO il centrodestra ed il centrosinistra. È una nuova proposta per tutti coloro che non sono più rappresentati dall’attuale sistema politico e vogliono costruire un’alternativa vera e credibile.
Dalla piazza al Parlamento. È il momento di costruire insieme una nuova strada per l’Italia.