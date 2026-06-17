Attualità e Politica

Agorà. Dalla piazza al Parlamento

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C’è un’Italia che non si riconosce nella falsa alternanza che da anni divide il Paese senza risolverne i problemi. Un’Italia che chiede pace, democrazia, lavoro, giustizia sociale e ambientale. Un’Italia che vuole tornare protagonista.

Per dare voce e protagonismo a questa domanda nasce Agorà, un progetto politico che vuole organizzare l’energia delle piazze, dei cittadini e delle comunità per assumere la guida di questo martoriato Paese.

Contro il “sistema guerra”, che coinvolge finanza, industria, ceto politico e media. Per la difesa della Costituzione, della sovranità democratica e degli interessi del popolo e del Paese. Per un’economia al servizio delle persone, di chi lavora, dei territori. Per un modello di sviluppo che metta al centro l’equità sociale e la tutela dell’ambiente.

Agorà è CONTRO il centrodestra ed il centrosinistra. È una nuova proposta per tutti coloro che non sono più rappresentati dall’attuale sistema politico e vogliono costruire un’alternativa vera e credibile.

Dalla piazza al Parlamento. È il momento di costruire insieme una nuova strada per l’Italia.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante il seguente testo "PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE AGORA DALLA PIAZZA ALPARLAMENTO 27 GIUGNO 2026 ORE 14:30 ROMA CENTRO CONGRESSI CAVOUR info e accrediti info@agoraitalia.org"

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