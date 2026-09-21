Lady Gaga è diventata “madre”

Lady Gaga e Michael Polansky hanno
dichiarato di essere diventati “genitori” mediante una madre surrogata. La
bimba è nata il 9 giugno. Giornali e media inneggiano e osannano Lady Gaga
immortalata in tenere foto con la neonata. Lady Gaga è, dunque, paradigma della
nuova maternità. Per anni la cantante è stata sostenitrice dei diritti
individuali e icona del movimento LGBT, ella stessa si è dichiarata bisessuale.
I diritti individuali difendono la
libera scelta della persona nel lavoro e nell’amore all’interno di una
razionale progettualità interna alla comunità. Il diritto alla maternità
surrogata, invece, è la forza del denaro con cui si compra il corpo di un altro
essere umano. La madre surrogata è affittata, il termine è terribile, nella sua
interezza somatica e ontologica; in quanto gestante per altri, possiamo
supporre che durante la gravidanza sia
controllata nell’alimentazione e nei gesti, in quanto è portatrice di una
“merce speciale”.
La compratrice, in questo caso, è
diventata madre senza interrompere la sua carriera e senza subire le normali e
naturali trasformazioni che la maternità comporta. Certo non ha sentito
scalciare la bimba e non l’ha nutrita col suo sangue, la sua maternità è
mutila. Ciò che è rilevante, in questo caso, è lo spot pubblicitario che viene
fatto al mercato della maternità surrogata attraverso la società dello
spettacolo. Le trasgressioni canore della cantante, dunque, non sono tali, ma sono
semplicemente conformi al liberismo che non conosce limiti etici
all’economicismo sfrenato, anzi si legittima una forma di dominio con la
retorica della maternità. Il totalitarismo invisibile del mercato avanza,
anche, a suon di musica e tra gli applausi di folle oceaniche che ammirano le
esibizioni trasgressive della popstar. Una coppia ricca compra il corpo di un’altra
donna per esaudire il desiderio di maternità senza sforzo e senza la profondità
del dono e, tutto questo, non suscita dubbi e nessuna inquietudine. Gli
articoli dei media evitano di problematizzare il “dato angosciante” della
libera compravendita e scambio di neonati e di descrivere, anche solo con
l’immaginazione etica, la condizione di prostrazione della madre naturale che
ha nutrito il proprio figlio con la propria carne per “venderlo ad altri”. Ciò
che è legale spesso non è umano e non è etico.
La differenza di censo e di notorietà
sono il fondamento di una nuova schiavitù che stentiamo a riconoscere dietro la
rumorosa retorica dei diritti individuali. Oggi, nel 2026, si può comprare
legalmente un bambino senza che vi siano impedimenti giuridici e senza nessuno
scandalo. I media registrano senza commenti il lieto evento e il mercato dei
diritti individuali fa un passo in avanti, giacché Lady Gaga ha una platea
immensa di giovani e meno giovani a cui giunge un chiaro messaggio, ovvero ogni
desiderio è esaudibile se si ha la forza del denaro. Siamo dinanzi ad un caso
rilevante, in quanto la cantante assurge a modello di una maternità nuova e a
misura di mercato.
Ciò che inquieta è il silenzio delle
femministe, e non solo, le quali non difendono il soggetto debole, la madre
surrogata (e il nascituro acquistato come una qualsiasi merce), usata nella sua
struttura biologica e ontologica di donna come “incubatrice umana”, per gli
altrui desideri. Una “civiltà” che rifiuta il “dono” per sostituirlo con il
desiderio cosalizzante è violenta in sé e tutti siamo minacciati da tale logica
del profitto e dell’uso.
Non è l’unico caso e non sarà l’ultimo,
ma la normalità con cui si accetta tale pratica non può che condurre ad una
visione delle relazioni umane in cui l’altro è negato, in quanto è solo un
mezzo da usare per esaudire un desiderio. Ci vogliono insegnare che chi ha
denaro può tutto e chi non ce l’ha è a servizio nel corpo e nella mente dei
danarosi, e a simile forma mentis che avanza non possiamo abituarci,
anzi il senso dello scandalo deve guidarci a resistere e a denunciare derive
impensabili fino a qualche decennio fa. Pertanto, mentre scorrono le foto di
Lady Gaga con la neonata e i media evidenziano la tenerezza della madre della
bimba, non dimentichiamoci che il mondo è business e dietro quelle immagini c’è
un’altra madre, il cui corpo è stato, nei fatti, comprato e usato per la gioia
di un’altra donna.
La popstar fino al momento del parto
della madre surrogata ha continuato le sue esibizioni e apparizioni per
ritrovarsi madre senza aver partorito. Il lavoro è merce rara, pertanto donne
in contingenze difficili potrebbero trasformarsi “volontariamente” in
incubatrici umane per sopravvivere. Di questo non si discute, perché il mercato
deve vivere sulla morte e sull’alienazione di molti.
Fonte foto: da Google