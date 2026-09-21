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Insultare gli uomini è diventato normale

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Una forza politica in una posizione autenticamente critica nei confronti dell’attuale sistema politico e ideologico (non esiste una simile forza nell’attuale arco parlamentare), dovrebbe candidarla alle elezioni. Con persone come lei che ormai hanno, fortunatamente, un notevole seguito proprio in virtù delle loro posizioni di vera rottura con l’ordine ideologico dominante, ci potrebbe anche essere la possibilità di raccogliere le necessarie firme per presentare una lista realmente alternativa allo scempio politico che siamo costretti a subire.

E’ una mia idea personale, sia chiaro, perchè lei non ha nessuna intenzione di candidarsi con chicchessia ma io la proposta la lancio ugualmente. Sarà raccolta?

Nella vita ci si deve sempre provare.

Yasmina Pani - Lucca Collezionando

Fonte foto: da Google

4 commenti per “Insultare gli uomini è diventato normale

  1. Giovanni Altea
    21 Settembre 2026 at 17:25

    Ho seguito con attenzione e coinvolgimento il video della mia conterranea.
    E mi chiedo come è possibile che tutta la società accetti supinamente tale narrazione. Sono oramai tanti anni che osserviamo senza scomporci più di tanto questo modus operandi. Non sarebbe il caso di opporre una maggiore resistenza. È mi riferisco a chi, oltre avere perfettamente il quadro generale della situazione, ha la possibilità di denunciare, di evidenziare e quindi porre una certa pressione nei confronti di chi esercita oppure giustifica tale narrazione.
    Ecco, nel corso dell’intervento si è parlato dell’emittente de La7.
    Ho la TV sintonizzata praticamente h24 su questa rete. Ed è praticamente il corrispettivo di rete 4 quando si vuole parlare di migranti.
    Io credo che forse, si potrebbe fare di più per contrastare questo fenomeno. Me lo auguro. Diversamente sarà come la Pani prevede, sarà una guerra tra generi. Ed è proprio quello a cui si sta aspirando ahimè.

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  2. anonymous
    21 Settembre 2026 at 22:41

    L’ho già segnalato e me ne scuso, ma quello che segue è un esempio di sessismo indegno dell’emittente LA7, TG 29.4.2026, ore 13.30, al min. 34, sec. 48:
    “Vi abbiamo parlato ieri di questo scontro tra treni in una stazione dell’area metropolitana di Giacarta, il bilancio si è aggravato, sono quindici le vittime, 88 i feriti, con l’aggravante che le vittime sono tutte donne, perché ad essere schiacciata dal treno che ha avuto una segnalazione erronea è stata l’ultima carrozza, quella riservata alle passeggere donne, appunto …”.
    https://www.youtube.com/watch?v=cNcBuqyeXJM&t=34m48s
    Dare maggior valore alla vita femminile rispetto a quella maschile, di solito in modo sottinteso ma talora in modo scoperto, è a mio avviso, ma credo di molti, alla base della discriminazione degli uomini in ogni epoca. Un tempo ciò era compensato, con magra consolazione, dal relativo maggior valore della libertà maschile, ma oggi neanche.

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  3. Gennaro Varriale
    21 Settembre 2026 at 23:23

    la smorfia napoletano ha nel 71 la sua idea di uomo

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  4. Giulio Bonali
    22 Settembre 2026 at 7:45

    Da diffondere capillarmente (l’ ho già mandato a diverse amiche e amici variamente turlupinati dal pensiero unico politicamente corretto; dovrebbe far riflettere i meno ottusi e acritici).

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