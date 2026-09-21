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Insultare gli uomini è diventato normale
Una forza politica in una posizione autenticamente critica nei confronti dell’attuale sistema politico e ideologico (non esiste una simile forza nell’attuale arco parlamentare), dovrebbe candidarla alle elezioni. Con persone come lei che ormai hanno, fortunatamente, un notevole seguito proprio in virtù delle loro posizioni di vera rottura con l’ordine ideologico dominante, ci potrebbe anche essere la possibilità di raccogliere le necessarie firme per presentare una lista realmente alternativa allo scempio politico che siamo costretti a subire.
E’ una mia idea personale, sia chiaro, perchè lei non ha nessuna intenzione di candidarsi con chicchessia ma io la proposta la lancio ugualmente. Sarà raccolta?
Nella vita ci si deve sempre provare.
Fonte foto: da Google