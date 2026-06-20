Sempre a proposito di Vannacci e di femminicidio

Le recenti dichiarazioni di
Roberto Vannacci sul femminicidio hanno ovviamente innescato un dibattito a dir
poco molto acceso, per dirla con un eufemismo, come era inevitabile che fosse.
Di seguito pubblichiamo l’articolo
del nostro amico Fabio Nestola, direttore del CSA (Centro Studi Applicati) nonché
consulente tecnico di parte (CTP), particolarmente esperto in materia familiare
e di affidamento dei minori, e attento studioso di quella che lui stesso
definisce come “violenza oltre i generi”.
L’articolo di Fabio Nestola
risponde ad alcune obiezioni e critiche rivolte a questo articolo di Diego
Fusaro pubblicato sull’Interferenza https://www.linterferenza.info/contributi/vannacci-il-femminicidio-non-esiste-alcune-considerazioni-sullideologia-dominante-e-sulle-sue-contraddizioni/
, una delle quali faceva riferimento a questo vecchio report della Direzione
generale di statistica del Ministero della Giustizia: https://www.istat.it/it/files/2018/04/Analisi-delle-sentenze-di-Femminicidio-Ministero-di-Giustizia.pdf
“Senza alcuna vena polemica, mi
siano permesse alcune osservazioni come scambio costruttivo di pareri diversi.
Diego Fusaro non ha certo bisogno
della mia difesa, tuttavia il paper linkato sul quale avrebbe dovuto informarsi
è una lettura squisitamente ideologica del fenomeno “femminicidio”, che nel
2016 non esisteva nel codice penale né come fattispecie autonoma di reato, né
come aggravante.
Sorvolando sulla genesi
controversa del termine che alcune fonti fanno risalire al Messico alla fine
degli anni ’80 ed altre agli Stati Uniti all’inizio degli anni ‘90, in Italia è
rimasto un neologismo esclusivamente “di pancia” utilizzato da una buona parte
della politica, dalle associazioni femministe e dai media nei titoli di stampa,
nei TG, nei salotti televisivi.
Chiesto per anni a gran voce da sostenitrici
e sostenitori del femminicidio-a-tutti-i-costi, il reato specifico ha visto la
luce con la pubblicazione in G.U. della legge n. 181 del 2 dicembre 2025,
che istituisce il reato di cui all’art. 577 bis.
Prima, piaccia o meno, non
esisteva.
È singolare che il Ministero di
Giustizia faccia, nel 2016, un’analisi su qualcosa che giuridicamente non
esiste.
È come se il Ministero di
Giustizia avesse condotto un’analisi sugli omicidi stradali dieci anni prima
che il reato di omicidio stradale fosse riconosciuto, appunto, come fattispecie
autonoma di reato: lettura ideologica – a posteriori – dei criteri che il
codice penale riconoscerà solo diversi anni più tardi.
Quanto all’analisi linkata, già nell’introduzione
salta agli occhi la lettura ideologica: “Donne uccise da uomini, perché sono
donne. Questo è il femminicidio”.
Definizione priva di qualsiasi
cornice giuridica ma l’analisi, va ricordato, è curiosamente attribuita proprio
al Ministero di Giustizia. Non un’inchiesta giornalistica, non una onlus rosa, la
fonte è proprio ministeriale.
È quindi l’analista ministeriale che
stabilisce, a posteriori, quali fossero le intenzioni del reo, quali pulsioni
lo abbiano spinto a delinquere, in quale contesto sia maturato l’evento delittuoso.
Il tutto dieci anni prima che il
Legislatore stabilisca a quali criteri deve rispondere un episodio per essere
definito femminicidio.
Curioso anche il criterio di
rilevazione: nel grafico inziale compaiono i dati comparati di 5 anni (2012 –
2016) ma due righe prima si afferma che vi sono 600 donne uccise in 4 anni, non
5, da cui la media di una vittima ogni due giorni, e due righe dopo si afferma
che sarebbero state raccolte le sentenze relative a tutti gli omicidi di donne
in Italia a partire dal 2010.
La scarsa chiarezza nasce dai
tempi, è noto che un processo del 2016 può essere relativo a fatti di diversi
anni prima.
Confusione a parte, il dato conclusivo
dice che su 417 sentenze esaminate, 355 sono classificabili come femminicidio.
Non è chiaro, lo ripeto, se i 355
femminicidi siano riferiti a 4 anni di rilevazioni (quindi 88 vittime annuali
di media) o ai 5 anni della tabella iniziale (il che porta a 71 vittime annuali
di media); in ogni caso sono proprio i dati dell’analisi a rendere impossibile
l’affermazione iniziale dell’analisi stessa: “Donne uccise da uomini, perché
sono donne. Questo è il femminicidio. Un massacro, a vedere i numeri. Circa 150
casi all’anno in Italia (…) un totale di circa 600 omicidi negli ultimi quattro
anni. Significa che in Italia ogni due giorni circa viene uccisa una donna”.
Anche una sola vita persa a causa
della gelosia morbosa è sempre troppo, ma lo slogan “una vittima ogni due
giorni”, clamorosamente smentito dalla realtà, può forse essere accettabile su
un volantino di Non Una Di Meno. Sicuramente non è accettabile su un report del
Ministero di Giustizia.
Non può sfuggire la perla a pagina
7 del report: “Non è stato
possibile stilare una statistica precisa dei moventi, poiché molti sono
tortuosi e difficilmente classificabili”.
Quindi il movente nei fascicoli
processuali esaminati non è classificabile, ma diventa classificabile – ed
infatti classificato come femminicidio – nella percezione squisitamente
soggettiva dell’analista.
Beh, da un documento del
Ministero di Giustizia sarebbe lecito attendersi non dico uno stringente rigore
scientifico, ma almeno una credibilità di massima.
Il report invece dice c’è un
femminicidio ogni due giorni; lo si può affermare con certezza poiché sono
stati esaminati oltre 400 fascicoli processuali, dai quali però non è possibile
comprendere i moventi.
Meraviglioso.
Peccato che il report dimentichi
un dettaglio: ciò che distingue il femminicidio da qualsiasi altro omicidio è
proprio il movente. È il Legislatore a dirlo:
La stessa Commissione Femminicidio
nella precedente Legislatura pontificava su un termine privo non solo di
contorni giuridici, ma anche di una definizione chiara, precisa, univoca.
Questo ha consentito a
sostenitori e sostenitrici del femminicidio-a-tutti-i-costi di gonfiare i dati
con una massa di episodi delittuosi con movente economico, o psichiatrico o
addirittura con autrici altre donne che vengono infilati a forza tra i
femminicidi per gonfiarne il numero allo scopo di costruire un allarme
sovradimensionato, mistificatorio, sfacciatamente falso. Prova ne sia che le
diverse fonti ufficiose propagandavano dati anche molto discordanti tra loro;
non è mai esistita una fonte ufficiale.
Esiste da quest’anno, ed è il
Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della Polizia
criminale – Servizio analisi criminale.
Il motivo è semplice: il reato
specifico viene istituito a fine 2025, una seria analisi statistica non può che
partire da gennaio 2026.
La gravità
dell’omicidio, secondo la Bongiorno, è maggiore se il gesto è spinto da odio o
disprezzo.
Il diritto penale
devia dalla propria natura originaria, fondata sulla punizione di atti
oggettivamente accertabili ed accertati, per cadere sul terreno scivoloso della
interpretazione soggettiva del movente.
Non si condanna più
soltanto ciò che il reo ha fatto, ma ciò che si presume pensasse mentre lo
faceva.
Contesto da anni
l’introduzione dei reati “di percezione”, nei quali l’elemento di prova è la
percezione della sedicente vittima, troppo spesso smentita dall’iter
giudiziario.
Col reato di
femminicidio fa la sua irruzione in Tribunale anche la percezione dell’organo
giudicante. L’imputato non viene giudicato soltanto per il fatto commesso ma
per l’interpretazione ideologica del gesto, una chiave soggettiva che “legge”
il fatto a posteriori e lo classifica a prescindere dalla reale volontà del
reo: se la vittima è una donna, l’uomo ha agito per motivi patriarcali, per
odio di genere, per volontà di dominio.
Un processo alle
intenzioni sdoganato per legge.
L’assurdità della
dicitura in-quanto-donna emerge dall’analisi della casistica.
Un esempio: una coppia
convive da 10 anni, poi un giorno lui la uccide.
La vittima era donna
anche i mesi e gli anni precedenti, cosa è accaduto proprio quel giorno per
scatenare la furia omicida? Il rapporto causa-effetto può essere circoscritto a
“in-quanto-donna”, o l’elemento scatenante è un altro?
Le cronache dicono che
in prossimità dell’evento delittuoso gli attriti delle coppie riguardano
tradimenti, attribuzione fraudolenta di paternità, figli contesi, moventi
economici e manovre ostili di vario genere.
Scoprire il tradimento
della propria moglie, scoprire che ti ha fatto credere tuo il figlio concepito
con l’amante, scoprire che ha prosciugato i conti e ti sbatte fuori di casa per
viverci col nuovo compagno, scoprire che vuole impedirti di vedere regolarmente
i figli e scoprire pure che qualsiasi tribunale le consentirà di farlo, può
scatenare un corto circuito.
Non voglio dire che in
certi casi diventi lecito uccidere, azione sempre esecrabile.
Voglio solo dire che
il corto circuito non nasce dal fatto che l’assassino diviene tale perchè ha
realizzato proprio quel giorno che la moglie è una donna, ma perché proprio
quel giorno ha realizzato che quella persona aveva pianificato di rovinargli la
vita.
Vogliamo fingere di
non vedere la differenza?
L’assurdità del
femminicidio come reato autonomo e della gravità distinta in base al sesso di
autori e vittime proprio non va giù, nonostante tale considerazione sia stata
fatta in varie salse già altre volte, non solo da Vannacci ma anche da
Taormina, Feltri ed altri meno noti.
la conduttrice cita i dati del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale
Polizia Criminale, relativi all’ultimo anno disponibile. https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-femminicidi-e-violenza-genere
Le vittime ambosessi in ambito familiare/affettivo sono 128 e quelle
femminili sono 85.
Le vittime ambosessi uccise da partner o ex partner sono 71, e quelle
femminili sono 62.
Ulteriore chiarimento, che facciamo da sempre nel debunking annuale sul
blog www.lafionda.org ma, curiosamente, non viene mai fatto da chi vuole gonfiare
artificialmente l’allarme: nemmeno i 62 casi del 2025 sono classificabili –
tutti – come femminicidio.
Nella tabella dello scorso anno 97 è la voce “donne uccise” da chiunque e
per qualunque motivo.
Dire che vi sono 97 vittime femminili non equivale a dire che vi siano 97
femminicidi, poiché nella voce di catalogazione sono comprese donne uccise per
rapine, vendette malavitose, omicidi stradali, etc.
Nemmeno il criterio di catalogazione “donne uccise in ambito familiare”
equivale a dire che vi siano 85 femminicidi, poiché nella voce di catalogazione
possono essere comprese vittime di eredità contese o anche madri uccise da
figlie, figlie uccise da madri, sorelle, cognate, nuore, etc..
Nemmeno il criterio di catalogazione “donne uccise da partner o ex partner”
equivale a dire che vi siano 62 femminicidi.
Ciò che identifica un episodio come femminicidio è il movente, non il sesso
di autore e vittima.
La fattispecie autonoma di reato, fortemente voluta da sostenitori e
sostenitrici del femminicidio-a-tutti-i costi, definisce l’uccisione di una
donna: “come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto
di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto
della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di
limitazione delle sue libertà individuali”.
Quando non vi sono tali caratteristiche non è femminicidio, punto.
Abbiamo costantemente dimostrato i bugs della definizione, poiché nel
grande calderone dei femminicidi vengono infilati a forza anche i c.d. delitti
della pietas, quando cioè il marito 83enne uccide l’anziana moglie malata
terminale per non farla più soffrire. Poi si toglie la vita ma prima lascia un
biglietto nel quale chiede di essere sepolti insieme.
Oppure il marito 81enne non più autosufficiente che uccide la moglie
invalida all’ultimo stadio dell’Alzheimer, e spiega il gesto con “non vogliamo
più essere di peso ai figli”, testuale.
A tutti gli effetti sono mariti che uccidono le mogli, ma volerli
classificare come femminicidi è troppo soft da definire disonestà
intellettuale, si tratta di delirio macabro inquinato da un’ideologia tossica.
Casi concreti, abbiamo lavorato anni per accumulare un corposo archivio di
casi simili spacciati però per femminicidi, quindi delitti della
prevaricazione, della discriminazione, dell’odio per una donna in quanto donna.
Il Prefetto Francesco Messina ha chiarito da diversi anni (22/11/2023)
https://www.padovaoggi.it/cronaca/prefetto-messina-calo-femminicidi-22-novembre-2023.html che la voce “donne uccise” e la voce “femminicidio” non sono
sovrapponibili, i femminicidi propriamente detti erano 40.
Quaranta, non 105 come si accaniva a propagandare la narrazione dominante
nell’annus horribilis del caso Cecchettin.
Ed aggiungeva: “bisogna imparare a distinguere una donna uccisa per negare
la sua libertà, da una donna uccisa per qualsiasi altro motivo”
La solita narrazione tossica continua invece a propagandare come
femminicidio qualunque donna uccisa da chiunque – sia da uomini che da donne –
e per qualunque motivo: economico, passionale, psichiatrico o altro.
L’informazione
mainstream continua a manipolare le statistiche, propagandando la
mistificazione secondo la quale le vittime di femminicidio sarebbero più del
doppio di quelle reali.
E lo fa dai canali
RAI, per voce della giornalista di lungo corso Mariolina Sattanino la quale,
nella puntata di Filorosso del 15/6/2026 (RAI3, conduttori che contrasta
Vannacci parlando di femminicidi, spara candidamente “la media di UNA DONNA AL
GIORNO uccisa in famiglia“.
Vale a dire che, per
la prestigiosa professionista dell’informazione, 365 donne vengono uccise ogni
anno da mariti ed ex mariti, fidanzati ed ex fidanzati, padri, fratelli, figli.
Primo trimestre 2026
Fonte foto: da Google