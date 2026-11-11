C’è un drone in frigorifero

Qual
è la mente, se ce n’è una, che ha architettato i molteplici e bizzarri attacchi
hacker alle infrastrutture europee, di cui i media seguitano ad informarci da
qualche giorno?
Qualcuno
avrà la risposta pronta: ha stato l’insonne Putin, la cui propensione ad
escogitare stratagemmi a getto continuo denoterebbe una fantasia sconfinata e
una capacità operativa e di concentrazione quasi sovrumana. Di quante ore sono
fatte le giornate di quest’inarrivabile stratega? Latitano purtroppo le prove
della colpevolezza: non indispensabili, peraltro, a un mondo
politico-giornalistico che ha inappellabilmente condannato il trentenne Youssef
Siher sulla base di una manciata di frasi antisistema.
Di
solito per individuare il colpevole di un reato doloso si guarda, in assenza di
elementi inequivoci, ai possibili moventi: i Russi, si afferma, hanno interesse
a destabilizzare i governi e a gettare nel panico la popolazione europea. Ciò è
verosimile, ma chiediamoci i motivi di tanta ostilità: non passa giorno senza
che le istituzioni UE e le politicuzze nazionali annuncino misure punitive e
lancino proclami di guerra contro la Federazione. Chi cova un simile disegno
trarrebbe indubbio vantaggio dalla crescita del timore e dell’animosità dei
propri cittadini nei confronti delle “orde moscovite”: truppe recalcitranti
vanno motivate, e dosi da cavallo di propaganda somministrata de die in diem
possono sortire l’effetto sperato.
Gli
indiziati non mancano, insomma, ma per cercare una risposta plausibile al
quesito “cui prodest?” conviene forse riavvolgere il nastro e tornare
indietro nel tempo di un quinquennio. Siamo alla vigilia di quell’invasione russa
che la chilometrica coda di paglia europeista ha la spudoratezza di definire in
ogni occasione unprovoked: una guerra si trascina già da anni ed è stata
causata dal putsch “colorato” del 2014. Gli accordi di Minsk si sono rivelati
un bluff occidentale e l’Ucraina, rifornita di armi, si avvia inesorabilmente a
diventare una base avanzata per future campagne militari contro la Russia: le
esercitazioni si susseguono ormai a ridosso dei confini federali. La minaccia è
concreta, e Mosca chiede agli States un passo indietro: niente da fare, Biden
la “guerra calda” la vuole da tempo e risponde a ragionevolissime richieste con
minacce e insulti personali. L’allora Presidente USA sarà ricordato per le
strette di mano ai fantasmi, ma nei rari momenti di lucidità persegue con
costanza un piano preciso (elaborato da gente più sveglia di lui): punta ad
isolare e mettere la Russia con le spalle al muro, a fiaccarne la resistenza in
vista dell’assoggettamento graduale dell’immenso Stato-continente e del
saccheggio delle sue materie prime – in nome della “democrazia”, naturalmente,
la stessa che esportata a Kiev ha condotto alla messa al bando di tutte le
forze politiche reputate non funzionali all’attuazione dei progetti statunitensi.
L’aggressione s’ha da fare, insomma, e gli Americani si adoperano
per renderla inevitabile, financo lanciando a inizio febbraio un conto alla
rovescia: sottovalutano il potenziale militare russo e, basandosi
sull’ammontare limitato delle risorse spese dal nemico per la difesa, ipotizzano
che i missili “finiranno in due settimane” e che l’aiuto occidentale sul campo,
combinandosi con l’impatto di devastanti sanzioni economiche già pronte per
l’uso, permetterà al proxy ucraino di umiliare e respingere le forze
d’invasione in un breve lasso di tempo – seguirà una rapida e spettacolare
implosione dello Stato federale. Sulla carta il progetto appare promettente e
di agevole attuazione, anche se non tiene conto di alcuni significativi
elementi: la Russia spende meno ma spende (molto) meglio, dispone
di cospicue riserve di uomini e mezzi e – soprattutto – non può permettersi di
perdere la partita.
Putin,
più intelligente dei suoi avversari ma in condizioni di obiettiva inferiorità,
valuta le opzioni sul tavolo, che si riducono a due: se agisce, rischia una
rovinosa sconfitta; non farlo equivale però a una resa definitiva. Il 24
febbraio le sue truppe invadono l’Ucraina (anche per prevenire il progettato
assalto finale dei kievani al Donbass): nella migliore delle ipotesi il regime
banderista crollerà da sé, in quella mediana il conflitto si incancrenirà,
trascinandosi per anni – addirittura fino al 2035, secondo la leadership
moscovita. Lo scopo è in realtà quello di costringere Zelenskij e i suoi
padrini a sedersi al tavolo delle agognate trattative: la guerra è la
continuazione della politica con altri mezzi. I negoziati avviati in
primavera a Istanbul sembrano premiare l’azzardo, ma USA e Gran Bretagna si
mettono di traverso: è tempo di annichilire la Russia, e utilizzare a tal fine gli
Ucraini – cioè dei Russi ormai dimentichi di esserlo – sembra un beffardo colpo
di genio.
Il
diavolo fa le pentole ma non i coperchi: nonostante l’entusiasmo degli
strilloni, le “superarmi” occidentali non si dimostrano affatto superiori agli
equipaggiamenti di un nemico abile ad adattarsi, e l’attesa controffensiva
dell’estate 2023 sbaraglia gli attaccanti anziché i difensori. Alla prova del
campo di battaglia, che della propaganda se ne fa un baffo, la vantata
superiorità tecnologica della NATO risulta, per l’appunto, una spocchiosa
vanteria: un carro armato costoso e full optional non è per forza
migliore di una più economica, ma affidabile macchina russa, e il fatto che la
controparte “risparmi” non le impedisce di sviluppare sistemi missilistici
all’avanguardia e quasi impossibili da intercettare. Le ripetute sconfitte
ucraine non suggeriscono però un ripensamento: in fondo, a morire assieme ai soldati
russi sono “quegli altri”, risorse sacrificabili. La vittoria elettorale di
Trump ridistribuisce i ruoli: sono i leader europei adesso a promuovere il
conflitto “fino all’ultimo ucraino”, mentre l’inquilino della Casa Bianca interpreta
– per finta – il ruolo del pacificatore. Questa è la guerra di Biden,
afferma (a ragione, ma spacciando furbescamente la parte per il tutto), poi
però – per calcolo o per abulia – rinuncia a imporre la propria volontà ai bellicosi
vassalli. Sta giocando al poliziotto buono, viene sabotato dall’establishment o
è semplicemente un velleitario parolaio, attento solo alla cura dei propri
interessi egoistici? A due anni dall’elezione non abbiamo ancora una risposta,
ma dalle parti del Cremlino hanno giustamente concluso: l’uomo è del tutto
inaffidabile, ma chi gli sta dietro – il famigerato complesso militare-industriale
– è ostile, pericoloso e privo di scrupoli.
Posseduta
da un bideniano spirito di crociata, la tecno-autocrazia brussellese
rappresenta oggi l’ostacolo più facilmente riconoscibile sulla strada della
pacificazione: il fatto che ai suoi vertici siedano esponenti di Paesi tanto
lillipuziani quanto russofobi ci ricorda che la UE non è – non è mai stata – il
progetto democratico e di sviluppo che ci è stato venduto a caro prezzo decenni
fa da scafati piazzisti politici. A loro volta, gli odierni leader delle
nazioni continentali sembrano aver perso il lume della ragione: si mostrano
inflessibili nei confronti di una potenza nucleare che dal ’91 in poi non li ha
mai molestati ed anzi, vogliosa di cooperare, cedeva loro di buon grado materie
prime a prezzi contenuti. Senza apparente necessità s’ingeriscono in questioni
che a stento li riguardano (dell’Ucraina “aggredita” non sono manco alleati) e
mettono a repentaglio “con pensieri, parole, opere e omissioni” il presente e
il futuro dei popoli che malgovernano. Possiamo fondatamente supporre che siano
stupidi, disonesti e inadeguati, ma di una cosa siamo certi: al pari di
Zelenskij, sono in perfetta malafede e agiscono per conto terzi. Il
compito assegnato a costoro è quello di mantenere accese le braci della guerra
a oriente, sostenendo a reti unificate il regime diversamente democratico di
Kiev, aizzandolo con la promessa di nuovi armamenti e inscenando farseschi
attacchi russi al territorio europeo (la pochade dei droni tenuti insieme con
lo scotch “ritrovati” nelle campagne polacche è solo un esempio fra i tanti).
Adesso
è il turno degli allarmi bomba, dei frigoriferi mutati in forni e della
schedatura di protagonisti (pochi) e figuranti (parecchi): farina del sacco di Vladimir
Putin? Non è da escludersi a priori: le continue, sbracate provocazioni
euroatlantiche irriterebbero qualunque governo e il Presidente russo potrebbe
aver stimato necessaria una risposta, incruenta ma “spettacolare”. Considerati
però i precedenti, gli autori degli attacchi (o di parte di essi: si ipotizza,
ma non si ha affatto la certezza che siano coordinati) potrebbero anche
coincidere con le sdegnate vittime: per far sì che il nemico designato venga
percepito come tale da masse poco bellicose giova attribuirgli perfidia plus
quam punica e colpi proibiti. Non basta che
l’avversario esista: deve entrare
nelle case, disturbare le abitudini, materializzarsi nell’imprevisto che manda
a monte la giornata. Un disservizio può allora diventare, nel racconto
pubblico, qualcosa di più di un incidente: la prova generale della catastrofe,
l’avvertimento che impone di serrare i ranghi. E chi domanda prove concrete rischia
di vedersi rispondere che, nell’ora del pericolo, simili sottigliezze sono un
lusso – anzi: intelligenza con l’aggressore!
Torniamo
dunque alla “mente” da cui siamo partiti. Potrebbe essercene una, potrebbero
essercene diverse e contrapposte; nulla esclude, peraltro, che taluni degli
episodi denunciati siano imputabili a incuria o malfunzionamenti (colpa di
Putin se i treni italiani viaggiano regolarmente in ritardo?) o possano essere frutto
d’invenzione.
Al netto delle illazioni, c’è un dettaglio della vicenda che deve inquietarci: alludo all’atteggiamento dei nostri governanti, alla sicumera con cui sostengono, fra le tante possibili, l’unica “verità” che fa loro comodo – quella che porta dritta alla guerra.
Fonte foto: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/11/09/attacchi-hacker-ai-frigoriferi-la-francia-indaga-su-un-gruppo-legato-ai-pasdaran-iraniani/8566029/ (da Google)