C’è un drone in frigorifero

Qual è la mente, se ce n’è una, che ha architettato i molteplici e bizzarri attacchi hacker alle infrastrutture europee, di cui i media seguitano ad informarci da qualche giorno?

Qualcuno avrà la risposta pronta: ha stato l’insonne Putin, la cui propensione ad escogitare stratagemmi a getto continuo denoterebbe una fantasia sconfinata e una capacità operativa e di concentrazione quasi sovrumana. Di quante ore sono fatte le giornate di quest’inarrivabile stratega? Latitano purtroppo le prove della colpevolezza: non indispensabili, peraltro, a un mondo politico-giornalistico che ha inappellabilmente condannato il trentenne Youssef Siher sulla base di una manciata di frasi antisistema.

Di solito per individuare il colpevole di un reato doloso si guarda, in assenza di elementi inequivoci, ai possibili moventi: i Russi, si afferma, hanno interesse a destabilizzare i governi e a gettare nel panico la popolazione europea. Ciò è verosimile, ma chiediamoci i motivi di tanta ostilità: non passa giorno senza che le istituzioni UE e le politicuzze nazionali annuncino misure punitive e lancino proclami di guerra contro la Federazione. Chi cova un simile disegno trarrebbe indubbio vantaggio dalla crescita del timore e dell’animosità dei propri cittadini nei confronti delle “orde moscovite”: truppe recalcitranti vanno motivate, e dosi da cavallo di propaganda somministrata de die in diem possono sortire l’effetto sperato.

Gli indiziati non mancano, insomma, ma per cercare una risposta plausibile al quesito “cui prodest?” conviene forse riavvolgere il nastro e tornare indietro nel tempo di un quinquennio. Siamo alla vigilia di quell’invasione russa che la chilometrica coda di paglia europeista ha la spudoratezza di definire in ogni occasione unprovoked: una guerra si trascina già da anni ed è stata causata dal putsch “colorato” del 2014. Gli accordi di Minsk si sono rivelati un bluff occidentale e l’Ucraina, rifornita di armi, si avvia inesorabilmente a diventare una base avanzata per future campagne militari contro la Russia: le esercitazioni si susseguono ormai a ridosso dei confini federali. La minaccia è concreta, e Mosca chiede agli States un passo indietro: niente da fare, Biden la “guerra calda” la vuole da tempo e risponde a ragionevolissime richieste con minacce e insulti personali. L’allora Presidente USA sarà ricordato per le strette di mano ai fantasmi, ma nei rari momenti di lucidità persegue con costanza un piano preciso (elaborato da gente più sveglia di lui): punta ad isolare e mettere la Russia con le spalle al muro, a fiaccarne la resistenza in vista dell’assoggettamento graduale dell’immenso Stato-continente e del saccheggio delle sue materie prime – in nome della “democrazia”, naturalmente, la stessa che esportata a Kiev ha condotto alla messa al bando di tutte le forze politiche reputate non funzionali all’attuazione dei progetti statunitensi. L’aggressione s’ha da fare, insomma, e gli Americani si adoperano per renderla inevitabile, financo lanciando a inizio febbraio un conto alla rovescia: sottovalutano il potenziale militare russo e, basandosi sull’ammontare limitato delle risorse spese dal nemico per la difesa, ipotizzano che i missili “finiranno in due settimane” e che l’aiuto occidentale sul campo, combinandosi con l’impatto di devastanti sanzioni economiche già pronte per l’uso, permetterà al proxy ucraino di umiliare e respingere le forze d’invasione in un breve lasso di tempo – seguirà una rapida e spettacolare implosione dello Stato federale. Sulla carta il progetto appare promettente e di agevole attuazione, anche se non tiene conto di alcuni significativi elementi: la Russia spende meno ma spende (molto) meglio, dispone di cospicue riserve di uomini e mezzi e – soprattutto – non può permettersi di perdere la partita.

Putin, più intelligente dei suoi avversari ma in condizioni di obiettiva inferiorità, valuta le opzioni sul tavolo, che si riducono a due: se agisce, rischia una rovinosa sconfitta; non farlo equivale però a una resa definitiva. Il 24 febbraio le sue truppe invadono l’Ucraina (anche per prevenire il progettato assalto finale dei kievani al Donbass): nella migliore delle ipotesi il regime banderista crollerà da sé, in quella mediana il conflitto si incancrenirà, trascinandosi per anni – addirittura fino al 2035, secondo la leadership moscovita. Lo scopo è in realtà quello di costringere Zelenskij e i suoi padrini a sedersi al tavolo delle agognate trattative: la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. I negoziati avviati in primavera a Istanbul sembrano premiare l’azzardo, ma USA e Gran Bretagna si mettono di traverso: è tempo di annichilire la Russia, e utilizzare a tal fine gli Ucraini – cioè dei Russi ormai dimentichi di esserlo – sembra un beffardo colpo di genio.

Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: nonostante l’entusiasmo degli strilloni, le “superarmi” occidentali non si dimostrano affatto superiori agli equipaggiamenti di un nemico abile ad adattarsi, e l’attesa controffensiva dell’estate 2023 sbaraglia gli attaccanti anziché i difensori. Alla prova del campo di battaglia, che della propaganda se ne fa un baffo, la vantata superiorità tecnologica della NATO risulta, per l’appunto, una spocchiosa vanteria: un carro armato costoso e full optional non è per forza migliore di una più economica, ma affidabile macchina russa, e il fatto che la controparte “risparmi” non le impedisce di sviluppare sistemi missilistici all’avanguardia e quasi impossibili da intercettare. Le ripetute sconfitte ucraine non suggeriscono però un ripensamento: in fondo, a morire assieme ai soldati russi sono “quegli altri”, risorse sacrificabili. La vittoria elettorale di Trump ridistribuisce i ruoli: sono i leader europei adesso a promuovere il conflitto “fino all’ultimo ucraino”, mentre l’inquilino della Casa Bianca interpreta – per finta – il ruolo del pacificatore. Questa è la guerra di Biden, afferma (a ragione, ma spacciando furbescamente la parte per il tutto), poi però – per calcolo o per abulia – rinuncia a imporre la propria volontà ai bellicosi vassalli. Sta giocando al poliziotto buono, viene sabotato dall’establishment o è semplicemente un velleitario parolaio, attento solo alla cura dei propri interessi egoistici? A due anni dall’elezione non abbiamo ancora una risposta, ma dalle parti del Cremlino hanno giustamente concluso: l’uomo è del tutto inaffidabile, ma chi gli sta dietro – il famigerato complesso militare-industriale – è ostile, pericoloso e privo di scrupoli.

Posseduta da un bideniano spirito di crociata, la tecno-autocrazia brussellese rappresenta oggi l’ostacolo più facilmente riconoscibile sulla strada della pacificazione: il fatto che ai suoi vertici siedano esponenti di Paesi tanto lillipuziani quanto russofobi ci ricorda che la UE non è – non è mai stata – il progetto democratico e di sviluppo che ci è stato venduto a caro prezzo decenni fa da scafati piazzisti politici. A loro volta, gli odierni leader delle nazioni continentali sembrano aver perso il lume della ragione: si mostrano inflessibili nei confronti di una potenza nucleare che dal ’91 in poi non li ha mai molestati ed anzi, vogliosa di cooperare, cedeva loro di buon grado materie prime a prezzi contenuti. Senza apparente necessità s’ingeriscono in questioni che a stento li riguardano (dell’Ucraina “aggredita” non sono manco alleati) e mettono a repentaglio “con pensieri, parole, opere e omissioni” il presente e il futuro dei popoli che malgovernano. Possiamo fondatamente supporre che siano stupidi, disonesti e inadeguati, ma di una cosa siamo certi: al pari di Zelenskij, sono in perfetta malafede e agiscono per conto terzi. Il compito assegnato a costoro è quello di mantenere accese le braci della guerra a oriente, sostenendo a reti unificate il regime diversamente democratico di Kiev, aizzandolo con la promessa di nuovi armamenti e inscenando farseschi attacchi russi al territorio europeo (la pochade dei droni tenuti insieme con lo scotch “ritrovati” nelle campagne polacche è solo un esempio fra i tanti).

Adesso è il turno degli allarmi bomba, dei frigoriferi mutati in forni e della schedatura di protagonisti (pochi) e figuranti (parecchi): farina del sacco di Vladimir Putin? Non è da escludersi a priori: le continue, sbracate provocazioni euroatlantiche irriterebbero qualunque governo e il Presidente russo potrebbe aver stimato necessaria una risposta, incruenta ma “spettacolare”. Considerati però i precedenti, gli autori degli attacchi (o di parte di essi: si ipotizza, ma non si ha affatto la certezza che siano coordinati) potrebbero anche coincidere con le sdegnate vittime: per far sì che il nemico designato venga percepito come tale da masse poco bellicose giova attribuirgli perfidia plus quam punica e colpi proibiti. Non basta che l’avversario esista: deve entrare nelle case, disturbare le abitudini, materializzarsi nell’imprevisto che manda a monte la giornata. Un disservizio può allora diventare, nel racconto pubblico, qualcosa di più di un incidente: la prova generale della catastrofe, l’avvertimento che impone di serrare i ranghi. E chi domanda prove concrete rischia di vedersi rispondere che, nell’ora del pericolo, simili sottigliezze sono un lusso – anzi: intelligenza con l’aggressore!

Torniamo dunque alla “mente” da cui siamo partiti. Potrebbe essercene una, potrebbero essercene diverse e contrapposte; nulla esclude, peraltro, che taluni degli episodi denunciati siano imputabili a incuria o malfunzionamenti (colpa di Putin se i treni italiani viaggiano regolarmente in ritardo?) o possano essere frutto d’invenzione.

Al netto delle illazioni, c’è un dettaglio della vicenda che deve inquietarci: alludo all’atteggiamento dei nostri governanti, alla sicumera con cui sostengono, fra le tante possibili, l’unica “verità” che fa loro comodo – quella che porta dritta alla guerra.

Fonte foto: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/11/09/attacchi-hacker-ai-frigoriferi-la-francia-indaga-su-un-gruppo-legato-ai-pasdaran-iraniani/8566029/ (da Google)