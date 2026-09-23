I Mujahedin-e Khalq/MEK fra sionismo e neofascismo

Il 18 settembre, alle ore 17, durante la festa del partito neocons erede della tradizione neofascista “Fratelli d’Italia”, per arricchire il palcoscenico della propaganda filo-imperialista titolato “Giovani in rivolta – Storie dal confine” è stato assegnato il “Premio Coraggio” a Sarvnaz Chitsaz, presidente d’una improbabile Commissione donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (Mujahedin-e Khalq/MEK). Al dibattito ha partecipato Marco Scurria, vicecapogruppo del “partito-lobby” (secondo Alessandro Orsini, una grande lobby appartenente all’estrema destra israeliana) di governo al Senato. Dando la parola al MEK, Giorgia Meloni ha (di fatto) abbracciato l’ideologia dello stragismo controrivoluzionario in Asia Occidentale: non c’è soltanto il “terrorismo di stato” (come quello di Tel Aviv), ma anche il connubio con ideologie violente ed anti-statali.

La memoria storica collettiva non può permettere che vengano cancellati i crimini di questa organizzazione controrivoluzionaria, rea, in quanto Cavallo di Troia del Mossad, d’aver assassinato alcuni fra i più importanti scienziati nucleari iraniani. Dopo la caduta di Saddam – che una volta abbandonato il socialismo baathista accettò d’aggredire l’Iran in ciò che ricordiamo come la “guerra sporca” (1980-’88) – i Mujahedin-e Khalq (MEK-MKO) si rifugiarono in Albania; da lì, orchestrarono cyber-attacchi contro obiettivi iraniani. L’ingresso del MEK-MKO nel “crocevia balcanico” dev’essere inserito nel processo di balcanizzazione, pianificato dagli Stati Uniti, a discapito dell’unità delle popolazioni autoctone; un elemento destabilizzante contro le memorie di classe del socialismo jugoslavo.

Il MEK-MKO ha finanziato la campagna elettorale di Vox (Andalusia)

Il sostegno economico del MEK-MKO al partito neo-franchista VOX va collocato all’interno dell’Internazionale Nera ed islamofobica di cui Netanyahu, teorizzatore dello “stato etnico” nel ventunesimo secolo, si è fatto promotore. Rilanciando l’idea di razza, una concezione delle dinamiche sociali anti-scientifica come ha spiegato il genetista Guido Barbujani, Netanyahu ha assunto dolosamente il ruolo di dittatore post-moderno più pericoloso del pianeta rendendosi capace di portare dalla stessa parte un “assassino di massa” (“mass murderer” nel linguaggio criminologico) come Anders Breivik ed una politica di lungo corso come la Meloni.

Nel 2019, il quotidiano liberale spagnolo El Pais (notizia commentata dalla Rete Voltaire) ha divulgato un’inchiesta giornalistica dove emerge in modo inoppugnabile che “la campagna elettorale per le elezioni europee del 2014 del partito andaluso Vox è stata finanziata dai Mujahidin del Popolo (MEK) per 800.000 euro” 1, una quantità di denaro che corrisponde all’80% della campagna elettorale di VOX 2.

Se da un lato, Israele sta costruendo una vera e propria Internazionale Nera (di cui potrebbe far parte anche il neo-partito italiano “Futuro Nazionale”), dall’altra parte tanto VOX quanto l’entità sionista vengono accomunati dalla medesima matrice ideologica: l’islamofobia. Il 14 dicembre 2018, nell’articolo intitolato “VOX: il neo-franchismo che piace a Israele” riportai alcune citazioni inequivocabili per poi commentarle politicamente. Rileggiamo:

“1.

Israele non è solo parte delle nostre radici, della nostra storia e della nostra cultura, ma è anche l’unica vera democrazia nell’intera regione che va dal Marocco all’Afghanistan. Le sue istituzioni sono aperte e non discriminano in base al genere o alla religione. Salim Joubran è un giudice arabo-israeliano che siede come membro effettivo della Corte Suprema. Più di un milione e mezzo di cittadini israeliani sono arabi.

2.

Israele è un Paese occidentale per cultura, valori, istituzioni e stile di vita. È una nazione aperta, giovane, dinamica e prospera. Lungi dall’essere una terra di sangue e violenza, Israele è diventato un autentico polo tecnologico i cui progressi vanno a beneficio del mondo intero.

3.

Israele è stato vittima di ondate successive di attacchi: prima da parte degli eserciti dei vicini che non hanno mai accettato la creazione dello Stato ebraico; poi per mano di terroristi; e ora deve affrontare campagne di disinformazione e manipolazione volte a ottenere, in sede legale, ciò che non è stato possibile conseguire attraverso la violenza, il terrore e il conflitto armato. VOX condanna l’equiparazione morale tra le vittime — Israele — e i suoi nemici.” 3

L’entità sionista è luce per i neofascisti nel mondo, anticipando di gran lunga il discorso odierno, “pervertito” in termini socio-criminologici, sulla “Super Sparta”. La borghesia imperialista israeliana, da sempre stragista e suprematista, vuole edificare una nuova Architettura di potere. Nel 2018 giunsi a questa conclusione sul neofascismo:

“Da questo punto di vista, Vox è molto più vicina al Movimento Sociale Italiano di Almirante e Giulio Caradonna, membro della P2, che allo stragista Carrero Blanco. Lo Stato d’Israele è un prodotto del colonialismo inglese e il sionismo è un ingranaggio della controrivoluzione mondiale. Dentro questa prospettiva – sociale e geopolitica – si inserisce il filone dell’Alt Right col suo eclettismo etnico. Un’ invenzione ‘’perversa’’ del guru Steve Bannon, un ex banchiere esperto in marketing della comunicazione e della disinformazione attraverso la rete.” (Ibidem)

Il fascista sociopatico Donald Trump non ha fatto altro che accelerare il connubio fra fascismo post-moderno ed “imperialismo del ventunesimo secolo” (per dirla col sociologo marxista James Petras), mediatizzandolo con le sue spacconate.

Il MEK-MKO ha provocato una catastrofe umanitaria

Secondo l’analista iraniano Alireza Niknam, il MEK-MKO è reo d’aver consumato alcuni crimini orribili: dal narcotraffico alla vendita di organi e lo sfruttamento della prostituzione su scala transnazionale. Niknam argomenta in modo convincente, entrando nell’analitico delle sue accuse (fra l’altro già comprovate in sede processuale):

“Uno dei crimini più orribili commessi dal MEK è il trasferimento forzato dei figli dei suoi membri dall’Iraq a Paesi europei come la Germania e il Regno Unito, dove venivano poi abbandonati senza tutori. Negli anni ’90, l’organizzazione ha separato con la forza centinaia di bambini dai loro genitori e li ha trasferiti in Europa.

Tuttavia, quando è stato scoperto il loro coinvolgimento nel riciclaggio di denaro attraverso i bambini nel Regno Unito e in Germania, hanno crudelmente abbandonato questi bambini e sono fuggiti da questi Paesi. Questa azione disumana ha avuto conseguenze devastanti per i bambini coinvolti.” 5

Tutto ciò ha provocato una tragedia umanitaria, disvelando l’immoralità di quest’organizzazione terroristica a cui “Fratelli d’Italia” ha dato la parola:

“Molti di questi bambini, privi di sostegno e tutela, sono caduti preda delle bande di trafficanti di esseri umani. Alcuni sono stati sottoposti a sfruttamento sessuale, trasformando il loro destino in un disastro umanitario. Privi di documenti d’identità e di sostegno sociale, questi bambini sono stati facilmente sfruttati dalle reti di trafficanti.” (Ibidem)

L’articolo di Niknam è eccellente: cita fonti, ricostruisce la storia del MEK-MKO e decostruisce l’ideologia del Super clan imperialista. Domanda: abbiamo ragioni per presupporre (Niknam parla di collaborazione con “le mafie regionali”) un legame fra i Mujahedin-e Khalq e, ad esempio, la ‘ndrangheta calabrese? Per concludere, la Meloni ha dato voce al terrorismo anti-iraniano ovvero lo stragismo anti-statale (sponsorizzato da Israele) come mera opzione politica.

Le disamine pubblicate da eminenti studiosi iraniani (perlopiù autorità accademiche) dimostrano che il MEK-MKO, appurata la validità dei processi in corso, è uno strumento dell’imperialismo israeliano.

https://www.voltairenet.org/article204783.html

https://elpais.com/politica/2019/01/11/actualidad/1547224673_461197.html

https://comedonchisciotte.org/la-rete-oscura-del-mujahedin-e-khalq-mek-dal-traffico-di-droga-e-di-esseri-umani-allabbandono-di-bambini-in-europa/

Fonte foto: Agenparl (da Google)