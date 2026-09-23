I Mujahedin-e Khalq/MEK fra sionismo e neofascismo

Il 18
settembre, alle ore 17, durante la festa del partito neocons erede della
tradizione neofascista “Fratelli d’Italia”, per arricchire il
palcoscenico della propaganda filo-imperialista titolato “Giovani in rivolta
– Storie dal confine” è stato assegnato il “Premio
Coraggio” a Sarvnaz Chitsaz,
presidente d’una improbabile Commissione donne del Consiglio Nazionale della Resistenza
Iraniana (Mujahedin-e Khalq/MEK). Al dibattito ha partecipato Marco
Scurria, vicecapogruppo del “partito-lobby” (secondo Alessandro Orsini, una
grande lobby appartenente all’estrema destra israeliana) di governo al Senato.
Dando la parola al MEK, Giorgia Meloni ha (di fatto) abbracciato
l’ideologia dello stragismo controrivoluzionario in Asia Occidentale: non c’è
soltanto il “terrorismo di stato” (come quello di Tel Aviv), ma anche il
connubio con ideologie violente ed anti-statali.
La memoria storica collettiva non può permettere che vengano
cancellati i crimini di questa organizzazione controrivoluzionaria, rea, in
quanto Cavallo di Troia del Mossad, d’aver assassinato alcuni fra i più
importanti scienziati nucleari iraniani. Dopo la caduta di Saddam – che una
volta abbandonato il socialismo baathista accettò d’aggredire l’Iran in ciò che
ricordiamo come la “guerra sporca” (1980-’88) – i Mujahedin-e Khalq
(MEK-MKO) si rifugiarono in Albania; da lì, orchestrarono cyber-attacchi
contro obiettivi iraniani. L’ingresso del MEK-MKO nel “crocevia
balcanico” dev’essere inserito nel processo di balcanizzazione, pianificato
dagli Stati Uniti, a discapito dell’unità delle popolazioni autoctone; un
elemento destabilizzante contro le memorie di classe del socialismo
jugoslavo.
Il MEK-MKO ha finanziato la
campagna elettorale di Vox (Andalusia)
Il sostegno economico del MEK-MKO al partito
neo-franchista VOX va collocato all’interno dell’Internazionale Nera ed
islamofobica di cui Netanyahu, teorizzatore dello “stato etnico” nel
ventunesimo secolo, si è fatto promotore. Rilanciando l’idea di razza, una
concezione delle dinamiche sociali anti-scientifica come ha spiegato il
genetista Guido Barbujani, Netanyahu ha assunto dolosamente il ruolo di
dittatore post-moderno più pericoloso del pianeta rendendosi capace di
portare dalla stessa parte un “assassino di massa” (“mass murderer” nel
linguaggio criminologico) come Anders Breivik ed una politica di lungo corso
come la Meloni.
Nel 2019, il quotidiano liberale spagnolo El Pais
(notizia commentata dalla Rete Voltaire) ha divulgato un’inchiesta giornalistica
dove emerge in modo inoppugnabile che “la campagna elettorale per le
elezioni europee del 2014 del partito andaluso Vox è stata finanziata dai
Mujahidin del Popolo (MEK) per 800.000 euro” 1, una quantità di denaro che
corrisponde all’80% della campagna elettorale di VOX 2.
Se da un lato, Israele sta costruendo una vera e propria Internazionale
Nera (di cui potrebbe far parte anche il neo-partito italiano “Futuro
Nazionale”), dall’altra parte tanto VOX quanto l’entità sionista
vengono accomunati dalla medesima matrice ideologica: l’islamofobia. Il 14
dicembre 2018, nell’articolo intitolato “VOX: il neo-franchismo che piace a
Israele” riportai alcune citazioni inequivocabili per poi commentarle
politicamente. Rileggiamo:
“1.
Israele
non è solo parte delle nostre radici, della nostra storia e della nostra
cultura, ma è anche l’unica vera democrazia nell’intera regione che va dal
Marocco all’Afghanistan. Le sue istituzioni sono aperte e non discriminano in
base al genere o alla religione. Salim Joubran è un giudice arabo-israeliano
che siede come membro effettivo della Corte Suprema. Più di un milione e mezzo
di cittadini israeliani sono arabi.
2.
Israele
è un Paese occidentale per cultura, valori, istituzioni e stile di vita. È una
nazione aperta, giovane, dinamica e prospera. Lungi dall’essere una terra di
sangue e violenza, Israele è diventato un autentico polo tecnologico i cui
progressi vanno a beneficio del mondo intero.
3.
Israele
è stato vittima di ondate successive di attacchi: prima da parte degli eserciti
dei vicini che non hanno mai accettato la creazione dello Stato ebraico; poi
per mano di terroristi; e ora deve affrontare campagne di disinformazione e
manipolazione volte a ottenere, in sede legale, ciò che non è stato possibile
conseguire attraverso la violenza, il terrore e il conflitto armato. VOX
condanna l’equiparazione morale tra le vittime — Israele — e i suoi nemici.” 3
L’entità
sionista è luce per i neofascisti nel mondo, anticipando di gran lunga il
discorso odierno, “pervertito” in termini socio-criminologici, sulla “Super
Sparta”. La borghesia imperialista israeliana, da sempre stragista e
suprematista, vuole edificare una nuova Architettura di potere. Nel 2018
giunsi a questa conclusione sul neofascismo:
“Da
questo punto di vista, Vox è molto più vicina al Movimento Sociale Italiano di
Almirante e Giulio Caradonna, membro della P2, che allo stragista Carrero
Blanco. Lo Stato d’Israele è un prodotto del colonialismo inglese e il sionismo
è un ingranaggio della controrivoluzione mondiale. Dentro questa prospettiva –
sociale e geopolitica – si inserisce il filone dell’Alt Right col suo
eclettismo etnico. Un’ invenzione ‘’perversa’’ del guru Steve Bannon, un ex
banchiere esperto in marketing della comunicazione e della disinformazione
attraverso la rete.” (Ibidem)
Il
fascista sociopatico Donald Trump non ha fatto altro che accelerare il connubio
fra fascismo post-moderno ed “imperialismo del ventunesimo secolo” (per
dirla col sociologo marxista James Petras), mediatizzandolo con le sue
spacconate.
Il MEK-MKO ha provocato una catastrofe
umanitaria
Secondo
l’analista iraniano Alireza Niknam, il MEK-MKO
è reo d’aver consumato alcuni crimini orribili: dal narcotraffico alla vendita
di organi e lo sfruttamento della prostituzione su scala transnazionale. Niknam
argomenta in modo convincente, entrando nell’analitico delle sue accuse (fra
l’altro già comprovate in sede processuale):
“Uno dei crimini più orribili commessi dal MEK
è il trasferimento forzato dei figli dei suoi membri dall’Iraq a Paesi europei come
la Germania e il Regno Unito, dove venivano poi abbandonati senza tutori. Negli
anni ’90, l’organizzazione ha separato con la forza centinaia di bambini dai
loro genitori e li ha trasferiti in Europa.
Tuttavia, quando è stato scoperto il loro
coinvolgimento nel riciclaggio di denaro attraverso i bambini nel Regno Unito e
in Germania, hanno crudelmente abbandonato questi bambini e sono fuggiti da
questi Paesi. Questa azione disumana ha avuto conseguenze devastanti per i
bambini coinvolti.” 5
Tutto ciò ha provocato una tragedia
umanitaria, disvelando l’immoralità di quest’organizzazione terroristica a cui “Fratelli
d’Italia” ha dato la parola:
“Molti di
questi bambini, privi di sostegno e tutela, sono caduti preda delle bande di
trafficanti di esseri umani. Alcuni sono stati sottoposti a sfruttamento
sessuale, trasformando il loro destino in un disastro umanitario. Privi di
documenti d’identità e di sostegno sociale, questi bambini sono stati
facilmente sfruttati dalle reti di trafficanti.” (Ibidem)
L’articolo di Niknam è eccellente: cita fonti, ricostruisce la storia del MEK-MKO e decostruisce l’ideologia del Super clan imperialista. Domanda: abbiamo ragioni per presupporre (Niknam parla di collaborazione con “le mafie regionali”) un legame fra i Mujahedin-e Khalq e, ad esempio, la ‘ndrangheta calabrese? Per concludere, la Meloni ha dato voce al terrorismo anti-iraniano ovvero lo stragismo anti-statale (sponsorizzato da Israele) come mera opzione politica.
Le disamine pubblicate da eminenti studiosi iraniani (perlopiù autorità accademiche) dimostrano che il MEK-MKO, appurata la validità dei processi in corso, è uno strumento dell’imperialismo israeliano.
Fonte foto: Agenparl (da Google)