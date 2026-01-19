Il potere politico (il Cervo) significa stabilire un ordine sociale (la Pianura Centrale) e “appropriarsi in maniera ordinata dell’avvenire”. Come disse Confucio, “che coloro che sono vicini siano felici, e coloro che sono lontani accorreranno alla vostra Corte”.

Quel che accade è che da una parte la Cina sta costruendo una muraglia, dietro la quale attendere che i lontani accorrano (ad esempio Carney) e che i vicini siano felici. Dall’altra gli USA cercano la battaglia campale. Di fronte alla insostenibilità della situazione economica e finanziaria (schiacciata da una montagna di debiti che si potrebbe da un momento all’altro staccare, come una massa di neve, e travolgere tutto a valle), vogliono imporre dentro e fuori una trasformazione epocale:

tornare ad un regime “territorialista”, nel quale il potere dello Stato si afferma e comanda;

creare aree di dominio indiscusso, dal quale estrarre risorse;

evitare sia il collasso (modello 2008) sia la guerra, imponendo una drastica repressione finanziaria agli investitori, passare ad un regime sul modello degli anni settanta, o quaranta. Alta inflazione, tassi reali negativi;

per questo è necessario riportare sotto controllo la Banca Centrale e la Alta Finanza.

Continuerà con le provocazioni fino a che non avrà spaventato tutti. Poi imporrà probabilmente di convertire il debito a lungo termine e distruggerà il suo valore.

La risposta cinese sarà imperturbabile. Lei ha i secoli davanti. Alzerà le sue mura, aspetterà che gli altri chiedano di rifugiarvisi, cercherà la dinamica e la asseconderà.

Più Trump si agiterà, più Xi sorriderà.